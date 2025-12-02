Э Эльмира Шарм-эль-Шейх глазами его жителей читать дальше была в Египте. В итоге для знакомства с городом, вполне достаточно. В Египте я была в Хургаде, Таба, а вот Шарм-эль-Шейхе была впервые. Поэтому мне было интересно посмотреть город. Наталья гид, завезла на смотровую площадку, интересно рассказывала о истории, о природе, о экономике и отвечала на наши вопросы. Посетили мы старый город, Две Мечети, Церковь (копскую), район COHO. Нас забирали на миниавтобусе от отеля и так же обратно. (В Мечеть одевали платья и платки) По Экскурсии, я зарегистрировалась на Трипстере, еще на Родине и оплатила экскурсию, со мной связались по васап уже когда я

Е Екатерина Шарм-эль-Шейх глазами его жителей Отличный гид Наталья! Египет открылся совершенно с другой стороны! спасибо большое

Т Татьяна Шарм-эль-Шейх глазами его жителей читать дальше жизни города. Детям 10 лет было также интересно. Наталья знает город, как родной) Очень эрудированная. На любой вопрос был полный ответ! Спасибо за экскурсию! Однозначно рекомендую! Добрый день! Были на экскурсии в Шарме 7 октября. Экскурсия очень понравилась! Отличные локации, отличный рассказ, много интересного узнали о

Е Елена Шарм-эль-Шейх глазами его жителей Экскурсия очень хорошая. Экскурсовод Наталья, много и подробно отвечала на вопросы. Рассказала о местных жителях и их быте. Посетили все самые значимые места Шарм-аль-шейха. Показала где можно купить хорошую продукцию и на сколько сбить цену при торговле. Спасибо!

О Ольга Шарм-эль-Шейх глазами его жителей читать дальше же вовремя)) самые главные и интересные места показали, на все интересующие вопросы ответили)) огромное спасибо за такую экскурсию и за прекрасные локации)) главное, что действительно нигде не было ни заездов в магазин масел, ни заездов в магазины кожи) экскурсию стоит посетить)) бесплатные экскурсии от туроператоров это вообще не то)) Добрый день! Была на экскурсии 3 июня. Оооочень интересно) нас было всего 5 человек, забрали из отеля вовремя, привезли так

Е Елена Шарм-эль-Шейх глазами его жителей читать дальше отношение к организаторам) и это не захватывающее приключение (просто таково место), но это честный и интересный рассказ о совсем молодом городе и это лучшая экскурсия именно по городу. Огромное спасибо. Наверное это самый оптимальный вариант понять социальную жизнь Шарм эль Шейха, конечно не обошлось без чаевых на локациях (не имеет

Р Ринат Шарм-эль-Шейх глазами его жителей читать дальше водичка, аккуратный водитель. Гид Наталия выше всяких похвал, человек - профессионал своего дела. Интересный лаконичный рассказ как о достопримечательностях, так и о жизни в этой стране. Настоятельно рекомендую к посещению! Экскурсия очень понравилась! Началась во время, пунктуация на высшем уровне. Комфортный чистый трансфер с прекрасно работающим кондиционером, в салоне холодная

Л Людмила Шарм-эль-Шейх глазами его жителей Экскурсия очень понравилась, узнала много нового о Шарм-эль-Шейхе и жизни местного населения. Наталья отличный гид и душевный человек. Всем рекомендую посетить данную экскурсию

О Ольга Шарм-эль-Шейх глазами его жителей Замечательная экскурсия с замечательным гидом Натальей! Всё отлично спланировано, столько много интересного узнала, несмотря на то, что далеко не первый раз в Шарме. Смело бронируйте, не пожалеете! 🔥

Н Надежда Шарм-эль-Шейх глазами его жителей Первый раз заказала экскурсию здесь. Гид Наталья просто отлично рассказала про город, ответила на все вопросы. Все прошло динамично и интересно, а главное -никаких заездов в отдел масел, хлопок и кожу! Однозначно рекомендую посетить экскурсию!!!!

Е Екатерина Шарм-эль-Шейх глазами его жителей Добрый день! Экскурсия понравилась. Гид Наталья интересно расказывала, ответила на все вопросы

А Артём Шарм-эль-Шейх глазами его жителей С Натальей на экскурсии было очень интересно и познавательно. Рассказала очень много и отвечала подробно на наши вопросы. Такую экскурсию можно рекомендовать знакомым. Желаем вам процветания и успехов в вашей работе.

Н Надежда Шарм-эль-Шейх глазами его жителей Экскурсия познавательная и интересная. Все прошло замечательно. Гид Наталья просто супер!

И Ирина Шарм-эль-Шейх глазами его жителей Очень понравилась гид Наталья, рассказывала интересно и не банально) ездили на комфортном автобусе, интересно было даже ребенку 7 лет!

А Анастасия Шарм-эль-Шейх глазами его жителей Роскошная экскурсия. Алиса предусмотрела все детали и очень помогла нам в решении вопроса, который не входил в программу. Однозначный лайк.

Ю Юля Шарм-эль-Шейх глазами его жителей Очень рада, что выбрала именно гида Алису. Не типичный маршрут, интересный рассказ, комфортное передвижение с кондиционером и напитками и даже фотосессия) Что ещё надо для хорошего впечатления от экскурсии?! Рекомендую!

А Анна Шарм-эль-Шейх глазами его жителей Алиса очень квалифицированный гид. Рассказала массу подробностей о менталитете, привычках и особенностях поведения жителей. Также крайне увлекательным был рассказ обо всех местах, которые мы посетили. Браво! После таких рассказов хочется вернуться еще и еще раз!

Е Екатерина Шарм-эль-Шейх глазами его жителей читать дальше никаких вынужденных остановок на шоппинг как это обычно бывает у Туроператоров не было. Информация, полученная нами во время экскурсии превзошла все ожидания: действительно узнали много нового о жизни местных и египтян, а не "сухие факты", Алиса отвечала на все наши вопросы, очень приятная непринужденная беседа получилась. С нами был ребенок 7 лет, никакого дискомфорта не испытали из-за этого. Также хочу отметить транфер - у нас получилась индивидуальная экскурсия для нашей семьи из троих человек, ездили на комфортном авто с водителем. Программа экскурсии отличается от других предложенных похожих вариантов на этом сайте, что однозначно является плюсом, т. к. основные "попсовые" места (например Сохо) можно посетить и самостоятельно. Сегодня посетили экскурсию. Хотим выразить огромную благодарность Алисе за экскурсию. Программа очень насыщенная и интересная, время прошло незаметно, при этом

Е Екатерина Шарм-эль-Шейх глазами его жителей читать дальше Шарм стал уже чуточку понятнее и есть ощущение, как от вечера общения с хорошей подругой и одновременно, как после просмотра передачи "мир наизнанку" (ну почти). Экскурсия не напряжная, позволяет совместить лёгкий шоппинг и слегка пополнить свои знания о Шарме. Алиса доброжелательный собеседник и интересный рассказчик. Спасибо за хороший вечер. Что может быть желанней в чужой стране, чем дружеская подсказка к ее разгадке и беседа с интересным человеком. После поездки