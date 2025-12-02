Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: посетите мечети, церковь, восточный рынок и винтажное кафе. Узнайте о местных традициях и культурных особенностях
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$105 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: мечети, церковь, кафе
Прогуляйтесь по улицам Шарм-эль-Шейха, узнайте о местных традициях и религиях, посетите мечети и коптскую церковь, загляните в кафе и кальянные
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник в 09:00, во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
11 дек в 09:00
$15 за человека
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка по топовым местам Шарм-эль-Шейха + секретная локация
Прочувствовать атмосферу города и увезти с собой стильные кадры
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам
Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом
Начало: Ваш отель
Завтра в 18:00
11 дек в 15:00
$100 за всё до 6 чел.
Групповая
Путешествие в Петру из Шарм-эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив Петру - город, высеченный в скалах. Откройте для себя историю и культуру набатейцев на этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 01:00
Завтра в 01:00
13 дек в 01:00
$305 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльмира2 декабря 2025По Экскурсии, я зарегистрировалась на Трипстере, еще на Родине и оплатила экскурсию, со мной связались по васап уже когда я
- ЕЕкатерина1 декабря 2025Отличный гид Наталья! Египет открылся совершенно с другой стороны! спасибо большое
- ТТатьяна12 октября 2025Добрый день! Были на экскурсии в Шарме 7 октября. Экскурсия очень понравилась! Отличные локации, отличный рассказ, много интересного узнали о
- ЕЕлена17 июня 2025Экскурсия очень хорошая. Экскурсовод Наталья, много и подробно отвечала на вопросы. Рассказала о местных жителях и их быте. Посетили все самые значимые места Шарм-аль-шейха. Показала где можно купить хорошую продукцию и на сколько сбить цену при торговле. Спасибо!
- ООльга5 июня 2025Добрый день! Была на экскурсии 3 июня. Оооочень интересно) нас было всего 5 человек, забрали из отеля вовремя, привезли так
- ЕЕлена28 апреля 2025Наверное это самый оптимальный вариант понять социальную жизнь Шарм эль Шейха, конечно не обошлось без чаевых на локациях (не имеет
- РРинат24 апреля 2025Экскурсия очень понравилась! Началась во время, пунктуация на высшем уровне. Комфортный чистый трансфер с прекрасно работающим кондиционером, в салоне холодная
- ЛЛюдмила14 апреля 2025Экскурсия очень понравилась, узнала много нового о Шарм-эль-Шейхе и жизни местного населения. Наталья отличный гид и душевный человек. Всем рекомендую посетить данную экскурсию
- ООльга19 марта 2025Замечательная экскурсия с замечательным гидом Натальей! Всё отлично спланировано, столько много интересного узнала, несмотря на то, что далеко не первый раз в Шарме. Смело бронируйте, не пожалеете! 🔥
- ННадежда16 марта 2025Первый раз заказала экскурсию здесь. Гид Наталья просто отлично рассказала про город, ответила на все вопросы. Все прошло динамично и интересно, а главное -никаких заездов в отдел масел, хлопок и кожу! Однозначно рекомендую посетить экскурсию!!!!
- ЕЕкатерина11 марта 2025Добрый день! Экскурсия понравилась. Гид Наталья интересно расказывала, ответила на все вопросы
- ААртём28 февраля 2025С Натальей на экскурсии было очень интересно и познавательно. Рассказала очень много и отвечала подробно на наши вопросы. Такую экскурсию можно рекомендовать знакомым. Желаем вам процветания и успехов в вашей работе.
- ННадежда27 февраля 2025Экскурсия познавательная и интересная. Все прошло замечательно. Гид Наталья просто супер!
- ИИрина26 февраля 2025Очень понравилась гид Наталья, рассказывала интересно и не банально) ездили на комфортном автобусе, интересно было даже ребенку 7 лет!
- ААнастасия17 сентября 2024Роскошная экскурсия. Алиса предусмотрела все детали и очень помогла нам в решении вопроса, который не входил в программу. Однозначный лайк.
- ЮЮля2 сентября 2024Очень рада, что выбрала именно гида Алису. Не типичный маршрут, интересный рассказ, комфортное передвижение с кондиционером и напитками и даже фотосессия) Что ещё надо для хорошего впечатления от экскурсии?! Рекомендую!
- ААнна9 августа 2024Алиса очень квалифицированный гид. Рассказала массу подробностей о менталитете, привычках и особенностях поведения жителей. Также крайне увлекательным был рассказ обо всех местах, которые мы посетили. Браво! После таких рассказов хочется вернуться еще и еще раз!
- ЕЕкатерина11 мая 2024Сегодня посетили экскурсию. Хотим выразить огромную благодарность Алисе за экскурсию. Программа очень насыщенная и интересная, время прошло незаметно, при этом
- ЕЕкатерина20 апреля 2024Что может быть желанней в чужой стране, чем дружеская подсказка к ее разгадке и беседа с интересным человеком. После поездки
- ААндрей17 апреля 2024Экскурсия по городу была просто отличной! Гид был знающим и увлекательным рассказчиком, который показал нам самые интересные места. Мы увидели новые уголки и узнали много интересного о городе. Организация была идеальной, и я получил массу впечатлений. Рекомендую всем!
