Необычные дома в Шарм-эш-Шейхе

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные дома» в Шарм-эш-Шейхе, цены от $15. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх
На машине
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: посетите мечети, церковь, восточный рынок и винтажное кафе. Узнайте о местных традициях и культурных особенностях
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$105 за всё до 6 чел.
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
На автобусе
4.5 часа
24 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: мечети, церковь, кафе
Прогуляйтесь по улицам Шарм-эль-Шейха, узнайте о местных традициях и религиях, посетите мечети и коптскую церковь, загляните в кафе и кальянные
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник в 09:00, во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
11 дек в 09:00
$15 за человека
Фотопрогулка по топовым местам Шарм-эль-Шейха + секретная локация
На машине
2 часа
16 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка по топовым местам Шарм-эль-Шейха + секретная локация
Прочувствовать атмосферу города и увезти с собой стильные кадры
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 2 чел.
Шарм-эль-Шейх: не пропустить самое интересное
На машине
Полеты на самолетах
5 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам
Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом
Начало: Ваш отель
Завтра в 18:00
11 дек в 15:00
$100 за всё до 6 чел.
Путешествие в Петру - одно из семи новых чудес света (из Шарм-эль-Шейха)
На автобусе
13 часов
Групповая
Путешествие в Петру из Шарм-эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив Петру - город, высеченный в скалах. Откройте для себя историю и культуру набатейцев на этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 01:00
Завтра в 01:00
13 дек в 01:00
$305 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    2 декабря 2025
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    По Экскурсии, я зарегистрировалась на Трипстере, еще на Родине и оплатила экскурсию, со мной связались по васап уже когда я
    читать дальше

    была в Египте. В итоге для знакомства с городом, вполне достаточно. В Египте я была в Хургаде, Таба, а вот Шарм-эль-Шейхе была впервые. Поэтому мне было интересно посмотреть город. Наталья гид, завезла на смотровую площадку, интересно рассказывала о истории, о природе, о экономике и отвечала на наши вопросы. Посетили мы старый город, Две Мечети, Церковь (копскую), район COHO. Нас забирали на миниавтобусе от отеля и так же обратно. (В Мечеть одевали платья и платки)

  • Е
    Екатерина
    1 декабря 2025
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Отличный гид Наталья! Египет открылся совершенно с другой стороны! спасибо большое
  • Т
    Татьяна
    12 октября 2025
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Добрый день! Были на экскурсии в Шарме 7 октября. Экскурсия очень понравилась! Отличные локации, отличный рассказ, много интересного узнали о
    читать дальше

    жизни города. Детям 10 лет было также интересно. Наталья знает город, как родной) Очень эрудированная. На любой вопрос был полный ответ! Спасибо за экскурсию! Однозначно рекомендую!

  • Е
    Елена
    17 июня 2025
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Экскурсия очень хорошая. Экскурсовод Наталья, много и подробно отвечала на вопросы. Рассказала о местных жителях и их быте. Посетили все самые значимые места Шарм-аль-шейха. Показала где можно купить хорошую продукцию и на сколько сбить цену при торговле. Спасибо!
  • О
    Ольга
    5 июня 2025
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Добрый день! Была на экскурсии 3 июня. Оооочень интересно) нас было всего 5 человек, забрали из отеля вовремя, привезли так
    читать дальше

    же вовремя)) самые главные и интересные места показали, на все интересующие вопросы ответили)) огромное спасибо за такую экскурсию и за прекрасные локации)) главное, что действительно нигде не было ни заездов в магазин масел, ни заездов в магазины кожи) экскурсию стоит посетить)) бесплатные экскурсии от туроператоров это вообще не то))

  • Е
    Елена
    28 апреля 2025
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Наверное это самый оптимальный вариант понять социальную жизнь Шарм эль Шейха, конечно не обошлось без чаевых на локациях (не имеет
    читать дальше

    отношение к организаторам) и это не захватывающее приключение (просто таково место), но это честный и интересный рассказ о совсем молодом городе и это лучшая экскурсия именно по городу. Огромное спасибо.

  • Р
    Ринат
    24 апреля 2025
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Экскурсия очень понравилась! Началась во время, пунктуация на высшем уровне. Комфортный чистый трансфер с прекрасно работающим кондиционером, в салоне холодная
    читать дальше

    водичка, аккуратный водитель. Гид Наталия выше всяких похвал, человек - профессионал своего дела. Интересный лаконичный рассказ как о достопримечательностях, так и о жизни в этой стране. Настоятельно рекомендую к посещению!

  • Л
    Людмила
    14 апреля 2025
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Экскурсия очень понравилась, узнала много нового о Шарм-эль-Шейхе и жизни местного населения. Наталья отличный гид и душевный человек. Всем рекомендую посетить данную экскурсию
  • О
    Ольга
    19 марта 2025
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Замечательная экскурсия с замечательным гидом Натальей! Всё отлично спланировано, столько много интересного узнала, несмотря на то, что далеко не первый раз в Шарме. Смело бронируйте, не пожалеете! 🔥
  • Н
    Надежда
    16 марта 2025
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Первый раз заказала экскурсию здесь. Гид Наталья просто отлично рассказала про город, ответила на все вопросы. Все прошло динамично и интересно, а главное -никаких заездов в отдел масел, хлопок и кожу! Однозначно рекомендую посетить экскурсию!!!!
  • Е
    Екатерина
    11 марта 2025
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Добрый день! Экскурсия понравилась. Гид Наталья интересно расказывала, ответила на все вопросы
  • А
    Артём
    28 февраля 2025
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    С Натальей на экскурсии было очень интересно и познавательно. Рассказала очень много и отвечала подробно на наши вопросы. Такую экскурсию можно рекомендовать знакомым. Желаем вам процветания и успехов в вашей работе.
  • Н
    Надежда
    27 февраля 2025
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Экскурсия познавательная и интересная. Все прошло замечательно. Гид Наталья просто супер!
  • И
    Ирина
    26 февраля 2025
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Очень понравилась гид Наталья, рассказывала интересно и не банально) ездили на комфортном автобусе, интересно было даже ребенку 7 лет!
  • А
    Анастасия
    17 сентября 2024
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Роскошная экскурсия. Алиса предусмотрела все детали и очень помогла нам в решении вопроса, который не входил в программу. Однозначный лайк.
  • Ю
    Юля
    2 сентября 2024
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Очень рада, что выбрала именно гида Алису. Не типичный маршрут, интересный рассказ, комфортное передвижение с кондиционером и напитками и даже фотосессия) Что ещё надо для хорошего впечатления от экскурсии?! Рекомендую!
  • А
    Анна
    9 августа 2024
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Алиса очень квалифицированный гид. Рассказала массу подробностей о менталитете, привычках и особенностях поведения жителей. Также крайне увлекательным был рассказ обо всех местах, которые мы посетили. Браво! После таких рассказов хочется вернуться еще и еще раз!
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Сегодня посетили экскурсию. Хотим выразить огромную благодарность Алисе за экскурсию. Программа очень насыщенная и интересная, время прошло незаметно, при этом
    читать дальше

    никаких вынужденных остановок на шоппинг как это обычно бывает у Туроператоров не было. Информация, полученная нами во время экскурсии превзошла все ожидания: действительно узнали много нового о жизни местных и египтян, а не "сухие факты", Алиса отвечала на все наши вопросы, очень приятная непринужденная беседа получилась. С нами был ребенок 7 лет, никакого дискомфорта не испытали из-за этого. Также хочу отметить транфер - у нас получилась индивидуальная экскурсия для нашей семьи из троих человек, ездили на комфортном авто с водителем. Программа экскурсии отличается от других предложенных похожих вариантов на этом сайте, что однозначно является плюсом, т. к. основные "попсовые" места (например Сохо) можно посетить и самостоятельно.

  • Е
    Екатерина
    20 апреля 2024
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Что может быть желанней в чужой стране, чем дружеская подсказка к ее разгадке и беседа с интересным человеком. После поездки
    читать дальше

    Шарм стал уже чуточку понятнее и есть ощущение, как от вечера общения с хорошей подругой и одновременно, как после просмотра передачи "мир наизнанку" (ну почти). Экскурсия не напряжная, позволяет совместить лёгкий шоппинг и слегка пополнить свои знания о Шарме. Алиса доброжелательный собеседник и интересный рассказчик. Спасибо за хороший вечер.

  • А
    Андрей
    17 апреля 2024
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Экскурсия по городу была просто отличной! Гид был знающим и увлекательным рассказчиком, который показал нам самые интересные места. Мы увидели новые уголки и узнали много интересного о городе. Организация была идеальной, и я получил массу впечатлений. Рекомендую всем!
