ежедневно в 08:00

Что вас ожидает

Мы заберем вас у отеля, а затем заедем в пункт проката снаряжения, где вы сможете арендовать маски, ласты и аквашузы, гидрокостюм — чтобы в полной мере насладиться красотой рифа.

Полчаса — и мы уже в национальном парке Рас-Мохаммед. Здесь вы увидите:

Мангровую рощу — эти удивительные деревья способны расти в соленой воде, а их заросли стали домом для многих птиц

— эти удивительные деревья способны расти в соленой воде, а их заросли стали домом для многих птиц Тектонические разломы — такой «рисунок» получился в результате землетрясений

— такой «рисунок» получился в результате землетрясений Озеро Желаний — залив, где вода из-за соленых источников в два раза солоней, чем море; говорят, его воды целебны и даже исполняют желания.

А после вас ждет снорклинг среди красочных коралловых рифов: именно здесь Жак-Ив Кусто снимал цикл своих фильмов — уверены, что вы также оцените красоты заповедника.

Организационные детали

Как проходит поездка

Поездка не предусматривает экскурсионного сопровождения, с вами будет русскоговорящий координатор программы

Мы заберем вас на комфортабельном микроавтобусе от отеля и отвезем обратно после тура

Сбор у отелей — 07:30-08:30; возвращение — к 13:30-14:00

Питание в данной программе не предусмотрено. Предполагается, что вы вернетесь в отель к обеду.

Что входит в стоимость, а что — нет