ежедневно в 08:00

Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед

Проплыть среди красочных рифов, искупаться в волшебном озере и увидеть мангровые заросли

Это короткая, но насыщенная поездка: в группе до 25 человек вы отправитесь в национальный парк с потрясающими кораллами и зарослями мангровых деревьев.

Поплаваете с маской в бухтах, где проводил экспедиции Жак-Ив Кусто, загадаете желание в супер-соленом озере и приглядитесь к разломам земной коры.

К обеду у вас будет уже масса впечатлений и снимков!
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед

Что вас ожидает

Мы заберем вас у отеля, а затем заедем в пункт проката снаряжения, где вы сможете арендовать маски, ласты и аквашузы, гидрокостюм — чтобы в полной мере насладиться красотой рифа.

Полчаса — и мы уже в национальном парке Рас-Мохаммед. Здесь вы увидите:

  • Мангровую рощу — эти удивительные деревья способны расти в соленой воде, а их заросли стали домом для многих птиц
  • Тектонические разломы — такой «рисунок» получился в результате землетрясений
  • Озеро Желаний — залив, где вода из-за соленых источников в два раза солоней, чем море; говорят, его воды целебны и даже исполняют желания.

А после вас ждет снорклинг среди красочных коралловых рифов: именно здесь Жак-Ив Кусто снимал цикл своих фильмов — уверены, что вы также оцените красоты заповедника.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Поездка не предусматривает экскурсионного сопровождения, с вами будет русскоговорящий координатор программы
  • Мы заберем вас на комфортабельном микроавтобусе от отеля и отвезем обратно после тура
  • Сбор у отелей — 07:30-08:30; возвращение — к 13:30-14:00
  • Питание в данной программе не предусмотрено. Предполагается, что вы вернетесь в отель к обеду.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер и билеты в заповедник
  • Дополнительные расходы: аренда маски и ластов для снорклинга (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно в 08:00

Наталья
Наталья
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте уже более 5 лет и все это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда помогу вам с выбором экскурсий, проконсультирую и по другим вопросам, касающимся вашего отдыха в солнечном Египте. До встречи!
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