ежедневно в 08:00

Что вас ожидает
Мы заберем вас у отеля, а затем заедем в пункт проката снаряжения, где вы сможете арендовать маски, ласты и аквашузы, гидрокостюм — чтобы в полной мере насладиться красотой рифа.
Полчаса — и мы уже в национальном парке Рас-Мохаммед. Здесь вы увидите:
- Мангровую рощу — эти удивительные деревья способны расти в соленой воде, а их заросли стали домом для многих птиц
- Тектонические разломы — такой «рисунок» получился в результате землетрясений
- Озеро Желаний — залив, где вода из-за соленых источников в два раза солоней, чем море; говорят, его воды целебны и даже исполняют желания.
А после вас ждет снорклинг среди красочных коралловых рифов: именно здесь Жак-Ив Кусто снимал цикл своих фильмов — уверены, что вы также оцените красоты заповедника.
Организационные детали
Как проходит поездка
- Поездка не предусматривает экскурсионного сопровождения, с вами будет русскоговорящий координатор программы
- Мы заберем вас на комфортабельном микроавтобусе от отеля и отвезем обратно после тура
- Сбор у отелей — 07:30-08:30; возвращение — к 13:30-14:00
- Питание в данной программе не предусмотрено. Предполагается, что вы вернетесь в отель к обеду.
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: трансфер и билеты в заповедник
- Дополнительные расходы: аренда маски и ластов для снорклинга (по желанию)