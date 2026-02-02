Всех, кто хочет не только насладиться невероятной природой Синая, но и окунуться в историю, повторить путь Моисея и увидеть то, что не показывают на обычных экскурсиях, приглашаю в наш «Синайский лабиринт». Мы побываем в древних монастырях, пройдём по долине паломников и отыщем оазис.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В основе экскурсии — несколько событий, объединённых темой исхода Моисея с израильтянами из Египта в Палестину. Путешествие начнётся в Шарм-эль-Шейхе: доедем на автомобиле до монастыря Святой Екатерины, увидим Неопалимую купину, колодец Моисея, попадём в церковь Преображения. Ну а дальше начнётся всё самое интересное!

Город Святой Екатерины: Второй Иерусалим

Здесь находится большое скопление исторических памятников и достопримечательностей религиозного характера, большинство из которых окутаны тайнами или окружены легендами. Мы посетим монастырь Святой Екатерины — древнейший православный храм, действующий без перерыва с 6 века. Эта визитная карточка Синая расположена в том самом месте, где Бог разговаривал с Моисеем. Обязательно зайдём внутрь и вы увидите колодец Моисея, Неопалимую купину, церковь Преображение и мечеть Хакима. Мы также попадём в галерею икон, где хранятся сокровища монастыря и самая большая и редкая коллекция икон с 6 века.

Плато паломников

Оазис Айн-Худра

Место, где Моисей и его народ из сыновей Израиля начерпали воду, а Бог послал израильтянам с неба манну и перепелов. Оазис представляет собой чистый природный источник, расположенный в самом сердце синайской пустыни на старом паломническом пути между Синайской горой и Иерусалимом.

Добраться до него можно двумя путями: через Белый каньон или пешком с вершины плато Хаггага за 30 минут по скалистым ступенькам и песчаной долине.

Все, кто боится высоты, могут остаться в джипе и объехать каньон.

Белый каньон

Здесь вас окружат величественные стены из белого песка и известняка, созданные миллионами лет геологических процессов. Вы узнаете всё о том, как образовался этот уникальный каньон, раскроете его геологические тайны и почувствуете себя настоящим исследователем.

Лёгкая закуска и кофепитие

Вам будут предложена бедуинская закуска из лаваша, сыра с тимьяном, оливковым маслом и чёрным мёдом. А также безграничное количество чая и кофе.

Подробная программа

06:00 — отъезд из Шарм-эль-Шейха

06:45 — завтрак в кафетерии.

09:00 — посещение монастыря Св. Екатерины

12:30 — обед

13:45 — джип-сафари по Плато паломников

14:15 — прохождение Белого каньона

15:45 — прогулка с закуской и чаепитием в оазисе Айн-Худра

16:15 — отправление в Шарм-эль-Шейх

Организационные детали