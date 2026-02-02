Описание экскурсии
В основе экскурсии — несколько событий, объединённых темой исхода Моисея с израильтянами из Египта в Палестину. Путешествие начнётся в Шарм-эль-Шейхе: доедем на автомобиле до монастыря Святой Екатерины, увидим Неопалимую купину, колодец Моисея, попадём в церковь Преображения. Ну а дальше начнётся всё самое интересное!
Город Святой Екатерины: Второй Иерусалим
Здесь находится большое скопление исторических памятников и достопримечательностей религиозного характера, большинство из которых окутаны тайнами или окружены легендами. Мы посетим монастырь Святой Екатерины — древнейший православный храм, действующий без перерыва с 6 века. Эта визитная карточка Синая расположена в том самом месте, где Бог разговаривал с Моисеем. Обязательно зайдём внутрь и вы увидите колодец Моисея, Неопалимую купину, церковь Преображение и мечеть Хакима. Мы также попадём в галерею икон, где хранятся сокровища монастыря и самая большая и редкая коллекция икон с 6 века.
Плато паломников
Оазис Айн-Худра
Место, где Моисей и его народ из сыновей Израиля начерпали воду, а Бог послал израильтянам с неба манну и перепелов. Оазис представляет собой чистый природный источник, расположенный в самом сердце синайской пустыни на старом паломническом пути между Синайской горой и Иерусалимом.
Добраться до него можно двумя путями: через Белый каньон или пешком с вершины плато Хаггага за 30 минут по скалистым ступенькам и песчаной долине.
Все, кто боится высоты, могут остаться в джипе и объехать каньон.
Белый каньон
Здесь вас окружат величественные стены из белого песка и известняка, созданные миллионами лет геологических процессов. Вы узнаете всё о том, как образовался этот уникальный каньон, раскроете его геологические тайны и почувствуете себя настоящим исследователем.
Лёгкая закуска и кофепитие
Вам будут предложена бедуинская закуска из лаваша, сыра с тимьяном, оливковым маслом и чёрным мёдом. А также безграничное количество чая и кофе.
Подробная программа
06:00 — отъезд из Шарм-эль-Шейха
06:45 — завтрак в кафетерии.
09:00 — посещение монастыря Св. Екатерины
12:30 — обед
13:45 — джип-сафари по Плато паломников
14:15 — прохождение Белого каньона
15:45 — прогулка с закуской и чаепитием в оазисе Айн-Худра
16:15 — отправление в Шарм-эль-Шейх
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном джипе с кондиционером
- Бедуинская закуска и чаепитие включены в стоимость
- Отдельно оплачиваются входные билеты в заповедник Св. Екатерины, билет в галерею икон и обед. По желанию оплачивается пожертвования в монастырях, сувениры и напитки в ресторане
- Возьмите с собой паспорт, наличные деньги на личные расходы, закрытую одежду, головной убор, полотенце и солнцезащитный крем
- Возможно провести экскурсию для группы до 40 человек. Стоимость и детали уточняйте в переписке с гидом
- С вами буду я или другой гид из нашей команды