Всех, кто хочет не только насладиться невероятной природой Синая, но и окунуться в историю, повторить путь Моисея и увидеть то, что не показывают на обычных экскурсиях, приглашаю в наш «Синайский лабиринт». Мы побываем в древних монастырях, пройдём по долине паломников, заглянем в хижины доисторического человека, отыщем оазис и искупаемся в водах Суэцкого залива.

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Описание

Что вас ожидает

В основе экскурсии — несколько событий, объединённых темой исхода Моисея с израильтянами из Египта в Палестину. Наше путешествие начнётся в Шарм-эль-Шейхе: доедем на автомобиле до заповедника Таба, прогуляемся по скалистой долине паломников Вади Хагаг и пересядем на джипы. Ну а дальше начнётся всё самое интересное! Итак, в программе:

Эйн Ходра (библийский Ходерут) — природный источник, из которого Моисей и его народ брали воду. Поднимемся на плато и пофотографируемся на фоне великолепного оазиса.

Хагарь Эль-Мактуб — древний камень со старинными надписями и рисунками. Их в разные времена оставляли паломники, купцы и путешественники, которые останавливались здесь по дороге к священной горе Синая.

Навамис. В долине Хаггаг мы посетим загадочные жилища доисторического человека. Они построены из грубого камня и напоминают пчелиные ульи.

Монастырь Святой Екатерины — древнейший православный монастырь, действующий без перерыва с 6 века. Эта визитная карточка Синая расположена в том самом месте, где Бог разговаривал с Моисеем. Обязательно зайдём внутрь: вы увидите колодец Моисея, Неопалимую купину, церковь и мечеть. Затем осмотрим монастырь снаружи и отправимся на обед.

Вади Фиран (Рефидим) — самая известная долина с пальмами и водоёмом на всём Синае, которую называют Синайским оазисом. Здесь мы посмотрим на легендарные горы Джабаль Эль-Банат и Джабаль Эт-Тахуна, посетим женский монастырь Семи сестёр. Вы узнаете, почему амаликитяне не пропускали сыновей Израиля к воде и какую роль играла долина в Позднем Средневековье.

Город Эт-Тур, который был местом встречи христианских и мусульманских паломников в священных поездках в Иерусалим, на гору Синай и в Мекку. Искупаемся в водах Суэцкого залива, в песчаной бухте Эль-Килане. Отсюда одновременно видны два континента — Африка и Азия. Полюбуемся пейзажами, отдохнём и отправимся обратно в отель.

Подробная программа

05:30 — Отъезд из Шарм-эль-Шейха

06:15-06:35 — Завтрак

07:15-09:00 — Джип-сафари и прогулка по долине паломников

10:00-12:00 — Посещение монастыря святой Екатерины

12:15-12:45 — Обед

13:15-14:15 — Вади Фиран и посещение Женского монастыря

15:45-16:45 — Купание

18:00 — Возвращение в Шарм-эль-Шейх

Организационные детали