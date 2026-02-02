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Синайский лабиринт. Путь Моисея

Посетить долину паломников, увидеть оазис и побывать в месте, где Бог разговаривал с Моисеем
Всех, кто хочет не только насладиться невероятной природой Синая, но и окунуться в историю, повторить путь Моисея и увидеть то, что не показывают на обычных экскурсиях, приглашаю в наш «Синайский лабиринт». Мы побываем в древних монастырях, пройдём по долине паломников и отыщем оазис.
5
2 отзыва
Синайский лабиринт. Путь Моисея
Синайский лабиринт. Путь Моисея
Синайский лабиринт. Путь Моисея

Описание экскурсии

В основе экскурсии — несколько событий, объединённых темой исхода Моисея с израильтянами из Египта в Палестину. Путешествие начнётся в Шарм-эль-Шейхе: доедем на автомобиле до монастыря Святой Екатерины, увидим Неопалимую купину, колодец Моисея, попадём в церковь Преображения. Ну а дальше начнётся всё самое интересное!

Город Святой Екатерины: Второй Иерусалим

Здесь находится большое скопление исторических памятников и достопримечательностей религиозного характера, большинство из которых окутаны тайнами или окружены легендами. Мы посетим монастырь Святой Екатерины — древнейший православный храм, действующий без перерыва с 6 века. Эта визитная карточка Синая расположена в том самом месте, где Бог разговаривал с Моисеем. Обязательно зайдём внутрь и вы увидите колодец Моисея, Неопалимую купину, церковь Преображение и мечеть Хакима. Мы также попадём в галерею икон, где хранятся сокровища монастыря и самая большая и редкая коллекция икон с 6 века.

Плато паломников

Оазис Айн-Худра

Место, где Моисей и его народ из сыновей Израиля начерпали воду, а Бог послал израильтянам с неба манну и перепелов. Оазис представляет собой чистый природный источник, расположенный в самом сердце синайской пустыни на старом паломническом пути между Синайской горой и Иерусалимом.

Добраться до него можно двумя путями: через Белый каньон или пешком с вершины плато Хаггага за 30 минут по скалистым ступенькам и песчаной долине.

Все, кто боится высоты, могут остаться в джипе и объехать каньон.

Белый каньон

Здесь вас окружат величественные стены из белого песка и известняка, созданные миллионами лет геологических процессов. Вы узнаете всё о том, как образовался этот уникальный каньон, раскроете его геологические тайны и почувствуете себя настоящим исследователем.

Лёгкая закуска и кофепитие

Вам будут предложена бедуинская закуска из лаваша, сыра с тимьяном, оливковым маслом и чёрным мёдом. А также безграничное количество чая и кофе.

Подробная программа

06:00 — отъезд из Шарм-эль-Шейха
06:45 — завтрак в кафетерии.
09:00 — посещение монастыря Св. Екатерины
12:30 — обед
13:45 — джип-сафари по Плато паломников
14:15 — прохождение Белого каньона
15:45 — прогулка с закуской и чаепитием в оазисе Айн-Худра
16:15 — отправление в Шарм-эль-Шейх

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном джипе с кондиционером
  • Бедуинская закуска и чаепитие включены в стоимость
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в заповедник Св. Екатерины, билет в галерею икон и обед. По желанию оплачивается пожертвования в монастырях, сувениры и напитки в ресторане
  • Возьмите с собой паспорт, наличные деньги на личные расходы, закрытую одежду, головной убор, полотенце и солнцезащитный крем
  • Возможно провести экскурсию для группы до 40 человек. Стоимость и детали уточняйте в переписке с гидом
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле или аэропорту города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдул
Абдул — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 33 туристов
Я окончил Институт в Каире по специальности «русский язык и литература» на факультете иностранных языков. С 2003 года провожу авторские экскурсии по Южному Синаю, помогая путешественникам глубже понять историю и культуру
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этого региона. Мой проект включает религиозно-исторические маршруты, посвящённые значимым событиям и местам, связанным с прошлым Египта, особенно Южного Синая. Прошёл двухгодичный курс по египтологии и сотрудничал с археологом Абдель Рахимом Риханом — экс-генеральным директором департамента археологических исследований и научных публикаций по Нижнему Египту и Синаю. На основе совместной работы были разработаны экскурсии, основанные на археологических данных, благодаря которым участники путешествий могут глубже понять исторический и культурный контекст региона. Я автор двух книг о Синае, включая путеводитель на русском языке.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Мы заказывали индивидуальную экскурсию, и нам, честно говоря, повезло. Абдул оказался тем редким гидом, который действительно слушает людей. Мы приехали только с синайской визой (не оформив египетскую в аэропорту), и
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это могло сорвать наше путешествие. Абдул мгновенно переиграл программу, перестроил логистику и сделал так, что мы ничего не потеряли — а кое-что даже приобрели.

Мы из тех путешественников, кто любит не «осматривать», а понимать: историю места, странные факты, контекст. И тут началось самое интересное. Абдул не просто «гид». Он учёный, который реально изучает Синай: сотрудничает с археологами, и что нас особенно поразило, написал книгу о Синае.

Это тот редкий случай, когда экскурсия превращается не в прогулку, а в путешествие по слоям времени.

И если вам важно не просто увидеть, а разобраться — Абдул тот самый человек.

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Денис
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию. Получилось прикоснуться к истории многовековой давности. Всё передвижения и ночёвка организованы на отлично. Русскоговорящий гид Муса по доброму и с заботой относился к нам на
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протяжении всей экскурсии. В городе Эль-тур мы познакомились с имамом. Рядом с мечетью захоронение учителя пророка Моисея. Затем окунулись в источнике Моисея. Побывали в оазисе среди гор и насладились видом прекрасного сада. Попали на службу в монастыре святой Екатерины. И прикоснулись к Неопалимой купине.
Ночью в сопровождении местного бедуина начали восхождение на гору Моисея. Восемь километров с фонариками в темноте в горах добавляют острых ощущений. Ну и сам рассвет на вершине… Слов описать не хватает. Спасибо за эмоции, организацию и удовольствие.

Спасибо за прекрасно организованную экскурсию. Получилось прикоснуться к истории многовековой давности. Всё передвижения и ночёвка организованы
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию. Получилось прикоснуться к истории многовековой давности. Всё передвижения и ночёвка организованы
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию. Получилось прикоснуться к истории многовековой давности. Всё передвижения и ночёвка организованы
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию. Получилось прикоснуться к истории многовековой давности. Всё передвижения и ночёвка организованы
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию. Получилось прикоснуться к истории многовековой давности. Всё передвижения и ночёвка организованы
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию. Получилось прикоснуться к истории многовековой давности. Всё передвижения и ночёвка организованы
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию. Получилось прикоснуться к истории многовековой давности. Всё передвижения и ночёвка организованы
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию. Получилось прикоснуться к истории многовековой давности. Всё передвижения и ночёвка организованы+2
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию. Получилось прикоснуться к истории многовековой давности. Всё передвижения и ночёвка организованы
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию. Получилось прикоснуться к истории многовековой давности. Всё передвижения и ночёвка организованы
Абдул
Абдул
Ответ организатора:
Это вам огромное спасибо уважаемый гость и участник тура Денис.
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Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

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