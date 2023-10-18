Синайский лабиринт. Путь Моисея

Посетить долину паломников, увидеть оазис и побывать в месте, где Бог разговаривал с Моисеем

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Всех, кто хочет не только насладиться невероятной природой Синая, но и окунуться в историю, повторить путь Моисея и увидеть то, что не показывают на обычных экскурсиях, приглашаю в наш «Синайский лабиринт».

Мы побываем в древних монастырях, пройдём по долине паломников, заглянем в хижины доисторического человека, отыщем оазис и искупаемся в водах Суэцкого залива.
Синайский лабиринт. Путь Моисея
Синайский лабиринт. Путь Моисея
Синайский лабиринт. Путь Моисея
Синайский лабиринт. Путь Моисея
Синайский лабиринт. Путь Моисея
Синайский лабиринт. Путь Моисея
Синайский лабиринт. Путь Моисея
Синайский лабиринт. Путь Моисея
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Описание

Что вас ожидает

В основе экскурсии — несколько событий, объединённых темой исхода Моисея с израильтянами из Египта в Палестину. Наше путешествие начнётся в Шарм-эль-Шейхе: доедем на автомобиле до заповедника Таба, прогуляемся по скалистой долине паломников Вади Хагаг и пересядем на джипы. Ну а дальше начнётся всё самое интересное! Итак, в программе:

Эйн Ходра (библийский Ходерут) — природный источник, из которого Моисей и его народ брали воду. Поднимемся на плато и пофотографируемся на фоне великолепного оазиса.

Хагарь Эль-Мактуб — древний камень со старинными надписями и рисунками. Их в разные времена оставляли паломники, купцы и путешественники, которые останавливались здесь по дороге к священной горе Синая.

Навамис. В долине Хаггаг мы посетим загадочные жилища доисторического человека. Они построены из грубого камня и напоминают пчелиные ульи.

Монастырь Святой Екатерины — древнейший православный монастырь, действующий без перерыва с 6 века. Эта визитная карточка Синая расположена в том самом месте, где Бог разговаривал с Моисеем. Обязательно зайдём внутрь: вы увидите колодец Моисея, Неопалимую купину, церковь и мечеть. Затем осмотрим монастырь снаружи и отправимся на обед.

Вади Фиран (Рефидим) — самая известная долина с пальмами и водоёмом на всём Синае, которую называют Синайским оазисом. Здесь мы посмотрим на легендарные горы Джабаль Эль-Банат и Джабаль Эт-Тахуна, посетим женский монастырь Семи сестёр. Вы узнаете, почему амаликитяне не пропускали сыновей Израиля к воде и какую роль играла долина в Позднем Средневековье.

Город Эт-Тур, который был местом встречи христианских и мусульманских паломников в священных поездках в Иерусалим, на гору Синай и в Мекку. Искупаемся в водах Суэцкого залива, в песчаной бухте Эль-Килане. Отсюда одновременно видны два континента — Африка и Азия. Полюбуемся пейзажами, отдохнём и отправимся обратно в отель.

Подробная программа

05:30 — Отъезд из Шарм-эль-Шейха
06:15-06:35 — Завтрак
07:15-09:00 — Джип-сафари и прогулка по долине паломников
10:00-12:00 — Посещение монастыря святой Екатерины
12:15-12:45 — Обед
13:15-14:15 — Вади Фиран и посещение Женского монастыря
15:45-16:45 — Купание
18:00 — Возвращение в Шарм-эль-Шейх

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, услуги русскоговорящего гида, джип, входные билеты, обед, вода и сок
  • Отдельно (по желанию) оплачиваются пожертвования в монастырях, сувениры и напитки в ресторане
  • Возьмите с собой паспорт с египетской визой, наличные деньги на личные расходы, закрытую одежду, головной убор, купальные принадлежности, полотенце и солнцезащитный крем
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в отеле или аэропорту города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Необычные
Летние
Святые места
Выездные
На весь день
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Синай
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