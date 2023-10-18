Посетить долину паломников, увидеть оазис и побывать в месте, где Бог разговаривал с Моисеем
Мы побываем в древних монастырях, пройдём по долине паломников, заглянем в хижины доисторического человека, отыщем оазис и искупаемся в водах Суэцкого залива.
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Описание
Что вас ожидает
В основе экскурсии — несколько событий, объединённых темой исхода Моисея с израильтянами из Египта в Палестину. Наше путешествие начнётся в Шарм-эль-Шейхе: доедем на автомобиле до заповедника Таба, прогуляемся по скалистой долине паломников Вади Хагаг и пересядем на джипы. Ну а дальше начнётся всё самое интересное! Итак, в программе:
Эйн Ходра (библийский Ходерут) — природный источник, из которого Моисей и его народ брали воду. Поднимемся на плато и пофотографируемся на фоне великолепного оазиса.
Хагарь Эль-Мактуб — древний камень со старинными надписями и рисунками. Их в разные времена оставляли паломники, купцы и путешественники, которые останавливались здесь по дороге к священной горе Синая.
Навамис. В долине Хаггаг мы посетим загадочные жилища доисторического человека. Они построены из грубого камня и напоминают пчелиные ульи.
Монастырь Святой Екатерины — древнейший православный монастырь, действующий без перерыва с 6 века. Эта визитная карточка Синая расположена в том самом месте, где Бог разговаривал с Моисеем. Обязательно зайдём внутрь: вы увидите колодец Моисея, Неопалимую купину, церковь и мечеть. Затем осмотрим монастырь снаружи и отправимся на обед.
Вади Фиран (Рефидим) — самая известная долина с пальмами и водоёмом на всём Синае, которую называют Синайским оазисом. Здесь мы посмотрим на легендарные горы Джабаль Эль-Банат и Джабаль Эт-Тахуна, посетим женский монастырь Семи сестёр. Вы узнаете, почему амаликитяне не пропускали сыновей Израиля к воде и какую роль играла долина в Позднем Средневековье.
Город Эт-Тур, который был местом встречи христианских и мусульманских паломников в священных поездках в Иерусалим, на гору Синай и в Мекку. Искупаемся в водах Суэцкого залива, в песчаной бухте Эль-Килане. Отсюда одновременно видны два континента — Африка и Азия. Полюбуемся пейзажами, отдохнём и отправимся обратно в отель.
Подробная программа
05:30 — Отъезд из Шарм-эль-Шейха
06:15-06:35 — Завтрак
07:15-09:00 — Джип-сафари и прогулка по долине паломников
10:00-12:00 — Посещение монастыря святой Екатерины
12:15-12:45 — Обед
13:15-14:15 — Вади Фиран и посещение Женского монастыря
15:45-16:45 — Купание
18:00 — Возвращение в Шарм-эль-Шейх
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, услуги русскоговорящего гида, джип, входные билеты, обед, вода и сок
- Отдельно (по желанию) оплачиваются пожертвования в монастырях, сувениры и напитки в ресторане
- Возьмите с собой паспорт с египетской визой, наличные деньги на личные расходы, закрытую одежду, головной убор, купальные принадлежности, полотенце и солнцезащитный крем
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в отеле или аэропорту города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.