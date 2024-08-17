Полная перезагрузка вдали от цивилизации, под звездным небом и в окружении фантастических видов
Уснувший океан в пустыне, утопающие в пальмах поселения, вулканические горы — вас ждет необыкновенный Египет без туристов! За 2 дня вы исследуете Белую пустыню с «заснеженными» фигурами и гору из кристаллов. Поужинаете и переночуете в палатке под звездами. Побываете в оазисе Бахария в Черной пустыне и Музее мумий. А мы обеспечим комфортную организацию на всех этапах.
Ближайшие даты:
Время начала: 01:00
Описание экскурсии
День 1: инопланетная Белая пустыня
Приготовьтесь преодолеть более 800 км; по пути предусмотрены остановки для отдыха и завтрака. По прибытии в Белую пустыню вы пересядете на джипы и отправитесь исследовать уникальный национальный парк Египта. Здесь желтый песок словно присыпан снегом и повсюду стоят известняковые творения природы, напоминающие животных и грибы. Кроме того, вас удивит Кристальная гора — гряда холмов, в чьих разломах сверкают кристаллы кальцита.
Вы поужинаете и проводите день, любуясь розовым закатом, а затем ярчайшими звездами пустыни.
День 2: Чёрная пустыня, оазис Бахария и Музей мумий
После завтрака в Белой пустыне и дороги вас ждут пламенно-черные горы и пальмовые рощи среди песков. Вы побываете в ближайшем к Каиру оазисе — Бахарии. Увидите, как живут здесь люди, и по желанию искупаетесь в местных горячих источниках. Конечно, мы покажем вам достопримечательности Бахарии: Музей золотых мумий с наглядными экспонатами и две древнеегипетские гробницы.
Организационные детали
Тур можно организовать и для большего количества участников (до 8). Стоимость: группа из 4 чел. — $237 за чел.; группа из 5-8 чел. — $215 за чел.
Если вы заказываете тур для себя одного/одной, то стоимость составит $483
Скидка для детей 6-12 лет — 50%. Детям до 6 лет бесплатно.
Что входит в стоимость, а что — нет
Все транспортные расходы, питание и проживание включены в стоимость
Дополнительно оплачивается трансфер из Шарма — $54 за чел.
Как проходит тур
Это поездка без экскурсии с сопровождающим из нашей команды, который не говорит по-русски (но с вами на связи всегда буду я и другие наши русскоязычные сотрудники)
Переезды до пустыни и обратно осуществляются на комфортном транспорте с кондиционером (легковое авто или минивэн). По самой пустыне — на подготовленных джипах.
Ночевка организована в удобной палатке в пустыне (кемпинг)
Дорога из Шарм-эль-Шейха до Белой пустыни проходит через Каир занимает около 8,5 часов, по пути будут остановки для отдыха и завтрака
Начало и окончание тура у вашего отеля в Шарме, Хургаде или Каире
Питание
Завтраки: яйца, сыр, фасоль, хлеб, джем, чай, кофе и сок
Пикники: свежие овощи, сыр, тунец, сардины, чипсы и фрукты
Ужин: суп, курица или говядина, рис или макароны, овощи, чай и кофе
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Шарм-Эль-Шейхе
Провёл экскурсии для 49 туристов
Наша компания уже более 15 лет известна на туристическом рынке, мы лидеры продаж экскурсий в Северо-Восточной Африке и на Ближнем Востоке. В компании работают более 100 русскоговорящих высококвалифицированных менеджеров и читать дальше
гидов. Наши основные направления — это продажа квартиры/виллы «под ключ» в Египте, аренда недвижимости и, конечно, насыщенный отдых в Египте, организация экскурсий и туров из Хургады, Каира, Шарм-эль-Шейха, Табы и Марса Алам.