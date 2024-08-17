Белая и Чёрная пустыни за 2 дня из Шарм-эль-Шейха

Полная перезагрузка вдали от цивилизации, под звездным небом и в окружении фантастических видов
Уснувший океан в пустыне, утопающие в пальмах поселения, вулканические горы — вас ждет необыкновенный Египет без туристов! За 2 дня вы исследуете Белую пустыню с «заснеженными» фигурами и гору из кристаллов. Поужинаете и переночуете в палатке под звездами. Побываете в оазисе Бахария в Черной пустыне и Музее мумий. А мы обеспечим комфортную организацию на всех этапах.
Белая и Чёрная пустыни за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Белая и Чёрная пустыни за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Белая и Чёрная пустыни за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Ближайшие даты:
Время начала: 01:00

Описание экскурсии

День 1: инопланетная Белая пустыня

Приготовьтесь преодолеть более 800 км; по пути предусмотрены остановки для отдыха и завтрака. По прибытии в Белую пустыню вы пересядете на джипы и отправитесь исследовать уникальный национальный парк Египта. Здесь желтый песок словно присыпан снегом и повсюду стоят известняковые творения природы, напоминающие животных и грибы. Кроме того, вас удивит Кристальная гора — гряда холмов, в чьих разломах сверкают кристаллы кальцита.

Вы поужинаете и проводите день, любуясь розовым закатом, а затем ярчайшими звездами пустыни.

День 2: Чёрная пустыня, оазис Бахария и Музей мумий

После завтрака в Белой пустыне и дороги вас ждут пламенно-черные горы и пальмовые рощи среди песков. Вы побываете в ближайшем к Каиру оазисе — Бахарии. Увидите, как живут здесь люди, и по желанию искупаетесь в местных горячих источниках. Конечно, мы покажем вам достопримечательности Бахарии: Музей золотых мумий с наглядными экспонатами и две древнеегипетские гробницы.

Организационные детали

  • Тур можно организовать и для большего количества участников (до 8). Стоимость: группа из 4 чел. — $237 за чел.; группа из 5-8 чел. — $215 за чел.
  • Если вы заказываете тур для себя одного/одной, то стоимость составит $483
  • Скидка для детей 6-12 лет — 50%. Детям до 6 лет бесплатно.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Все транспортные расходы, питание и проживание включены в стоимость
  • Дополнительно оплачивается трансфер из Шарма — $54 за чел.

Как проходит тур

  • Это поездка без экскурсии с сопровождающим из нашей команды, который не говорит по-русски (но с вами на связи всегда буду я и другие наши русскоязычные сотрудники)
  • Переезды до пустыни и обратно осуществляются на комфортном транспорте с кондиционером (легковое авто или минивэн). По самой пустыне — на подготовленных джипах.
  • Ночевка организована в удобной палатке в пустыне (кемпинг)
  • Дорога из Шарм-эль-Шейха до Белой пустыни проходит через Каир занимает около 8,5 часов, по пути будут остановки для отдыха и завтрака
  • Начало и окончание тура у вашего отеля в Шарме, Хургаде или Каире

Питание

  • Завтраки: яйца, сыр, фасоль, хлеб, джем, чай, кофе и сок
  • Пикники: свежие овощи, сыр, тунец, сардины, чипсы и фрукты
  • Ужин: суп, курица или говядина, рис или макароны, овощи, чай и кофе
  • Всегда доступна вода

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Шарме, Хургаде или Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха

ИндивидуальныеМожно с детьмиНеобычныеНочныеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньПаркиСкидкиНескучные экскурсииОт вашего отеля

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