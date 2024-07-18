Вы увидите город с земли и воды, днём и ночью. Мы посетим две святыни — мечеть Эль-Сахаба и коптский христианский собор. Погуляем по Старому городу и заберёмся на смотровую площадку.
А в завершении вечера отправимся в круиз на огромной парусной яхте, на которой вас ждёт восточное шоу и ужин из морепродуктов.
А в завершении вечера отправимся в круиз на огромной парусной яхте, на которой вас ждёт восточное шоу и ужин из морепродуктов.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание круиза
Шарм-эль-Шейх — это колоритный город с жителями, которые не считаются местными. Кто, как и где тут живёт — я расскажу вам на экскурсии. Вы узнаете, что на этом месте было раньше. И познакомитесь с египетской культурой.
В нашей программе:
- Мечеть Эль-Сахаба. Одна из красивейших мечетей Египта, построенная в османском стиле. Вы рассмотрите мечеть снаружи и изнутри
- Коптский православный храм Небожителей. Современный храм, который входит в десятку самых красивых храмов мира. Здесь мы поговорим об истоках христианства. Вы услышите об отличиях коптов от остальных христиан и о том, какие обычаи они чтут
- Старый город. Вы окунётесь в восточный мир, прочувствуете его атмосферу и при желании купите аутентичные сувениры
- Смотровая площадка и закат. Поднимемся на вершину города, чтобы полюбоваться Шармом с высоты. Вы увидите трущобы еврейского квартала и проводите солнце, которое спрячется за горами
- Круиз и ужин на парусной яхте Sina Dream. В завершении вечера отправимся в круиз по Красному морю на огромной парусной яхте! На корабле вас ждёт ужин из морепродуктов, танец живота, национальный танец танура и живая музыка. В расслабленной атмосфере мы обсудим нашу прогулку и поговорим на любые темы, которые вас интересуют
Организационные детали
- Экскурсия возможна и для большего количества участников, доплата за каждого последующего человека — $33
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе Toyota Hiace с профессиональным водителем
- На яхте с нами будут и другие путешественники
- Если вы хотите отметить праздничное событие, я помогу организовать торт на яхте — подробности уточняйте в переписке заранее
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mohamed — ваш гид в Шарм-Эль-Шейхе
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Мухамед, лицензированный гид с 2008 года. Имею большой опыт проведения экскурсий по всем интересным местам Египта, особенно Южный Синай, поскольку я работал как профессиональный экскурсоводЗадать вопрос
Входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха
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