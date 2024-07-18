читать дальше

15 лет в штате больших туристических компаний. Теперь я занимаюсь только индивидуальными VIP турами, которые провожу сам. Я и сам очень люблю путешествовать, хорошо понимаю, что именно вам будет интересно посетить и какие эмоции вы ожидаете получить от поездки. Буду искренне рад встрече с вами, прекрасные воспоминания, бесценный опыт и новые впечатления — гарантирую.