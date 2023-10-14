В Израиль на 1 день: автобусное путешествие из Шарм-эль-Шейха

Искупаться в Мёртвом море, посетить святые места Иерусалима и побывать в Вифлееме

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Гостям Шарм-эль-Шейха доступна уникальная возможность посетить Израиль — для этого не нужны специальные визы и разрешения. Путешествие непростое: с прохождением наземной границы и ночёвкой в комфортабельном автобусе.

Но оно того стоит! Вы окунётесь в Мёртвое море, осмотрите визитные карточки Иерусалима и посетите храм Рождества Христова в Вифлееме.
В Израиль на 1 день: автобусное путешествие из Шарм-эль-Шейха
В Израиль на 1 день: автобусное путешествие из Шарм-эль-Шейха
В Израиль на 1 день: автобусное путешествие из Шарм-эль-Шейха
В Израиль на 1 день: автобусное путешествие из Шарм-эль-Шейха
В Израиль на 1 день: автобусное путешествие из Шарм-эль-Шейха
В Израиль на 1 день: автобусное путешествие из Шарм-эль-Шейха
В Израиль на 1 день: автобусное путешествие из Шарм-эль-Шейха
В Израиль на 1 день: автобусное путешествие из Шарм-эль-Шейха
В Израиль на 1 день: автобусное путешествие из Шарм-эль-Шейха
В Израиль на 1 день: автобусное путешествие из Шарм-эль-Шейха
В Израиль на 1 день: автобусное путешествие из Шарм-эль-Шейха
В Израиль на 1 день: автобусное путешествие из Шарм-эль-Шейха
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В 20:00 мы заедем за вами в отель и отправимся к египетско-израильской границе. Ехать до неё 250 км, дорога занимает около трёх часов. После прохождения границы вы пересядете в другой автобус, где вас будет ждать русскоговорящий гид. В программе экскурсии:

Мёртвое море. Мы проведём здесь 1,5 часа. Вы ощутите, каково это: лежать на воде и читать книгу. По желанию, посетите магазин с косметикой из Мёртвого моря.

Иерусалим. Вы полюбуетесь с Масличной горы видом на Старый город и храм Рождества Христова. Пройдёте последние 5 остановок Крестного пути и посетите храм Гроба Господня, воздвигнутый в месте погребения Христа. А затем по Мусульманскому и Еврейскому кварталам дойдёте до Стены Плача: услышите её историю и, по желанию, оставите записку.

Храм Рождества Христова в Вифлееме. Это действующая церковь, построенная над пещерой, где Святая Дева Мария родила Иисуса Христа. Возведённая почти 1500 лет назад, она дошла до наших дней с незначительными изменениями. Мы осмотрим её снаружи и изнутри.

Если останется время, мы также посетим реку Иордан.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в 20:00 и заканчивается поздно вечером на следующий день (в районе 23:30)
  • Для участия специальная виза не нужна, достаточно штампа «Sinai Only», который ставится по прилету в Шарм-эль-Шейх
  • Прохождение границы занимает 1-3 часа. Если израильская сторона откажет вам во въезде, мы отвезём вас обратно в отель и вернём 55$.
  • В стоимость экскурсии включены: транспорт, все входные билеты, обед в формате шведского стола
  • Дополнительные расходы: напитки во время обеда

в понедельник, четверг и субботу в 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у шлагбаума вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 20:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Израиль

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