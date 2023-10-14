Гостям Шарм-эль-Шейха доступна уникальная возможность посетить Израиль — для этого не нужны специальные визы и разрешения. Путешествие непростое: с прохождением наземной границы и ночёвкой в комфортабельном автобусе. Но оно того стоит! Вы окунётесь в Мёртвое море, осмотрите визитные карточки Иерусалима и посетите храм Рождества Христова в Вифлееме.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В 20:00 мы заедем за вами в отель и отправимся к египетско-израильской границе. Ехать до неё 250 км, дорога занимает около трёх часов. После прохождения границы вы пересядете в другой автобус, где вас будет ждать русскоговорящий гид. В программе экскурсии:

Мёртвое море. Мы проведём здесь 1,5 часа. Вы ощутите, каково это: лежать на воде и читать книгу. По желанию, посетите магазин с косметикой из Мёртвого моря.

Иерусалим. Вы полюбуетесь с Масличной горы видом на Старый город и храм Рождества Христова. Пройдёте последние 5 остановок Крестного пути и посетите храм Гроба Господня, воздвигнутый в месте погребения Христа. А затем по Мусульманскому и Еврейскому кварталам дойдёте до Стены Плача: услышите её историю и, по желанию, оставите записку.

Храм Рождества Христова в Вифлееме. Это действующая церковь, построенная над пещерой, где Святая Дева Мария родила Иисуса Христа. Возведённая почти 1500 лет назад, она дошла до наших дней с незначительными изменениями. Мы осмотрим её снаружи и изнутри.

Если останется время, мы также посетим реку Иордан.

Организационные детали