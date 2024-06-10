Задумывались ли вы, проводя отпуск в Шарм-эль-Шейхе, что ищете чего-то иного, кроме наслаждения морем и песком? Что вы ищете путешествие в историю Египта и его древней цивилизации? Наша программа включает в себя максимум из того, что можно увидеть в других турах по столице Древнего Египта.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:30
Что вас ожидает:
- Карнакский храм
- Колоссы Мемнона
- Храм Хатшепсут
- Долина Царей
Описание экскурсии
Сегодня мы представляем вам замечательную программу — путешествие в столицу Древнего Египта Луксор (Фивы), столицу мирового туризма, содержащую треть древностей древнего мира. В Луксоре много чудесных мест и древних храмов. Луксор разделен Нилом на два города: город живых и город мертвых. Для древних египтян восток Нила считался городом живых, где солнце встает утром и заходит на западе. Поэтому они считали запад Нила городом мертвых и строили там гробницы и храмы. В Луксоре много храмов, таких как Карнакский храм, Луксорский храм, Западный Нил, Долина царей, Храм Хатшепсут, Колоссы Мемнона и другие замечательные места. Не стесняйтесь забронировать поездку у нас. Программа «Луксор на самолёте из Шарм-эль-Шейха» включает в себя максимум из того, что можно увидеть в других программах Луксора. Что вас ждет• В 4:30 переезд из отеля в аэропорт Шарм-эль-Шейха на современном автомобиле с кондиционером.
- Вылет из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Луксор.
- Прибытие в Луксор и начало экскурсии от Карнакских храмов.
- Обед в ресторане.
- После обеда начинается вторая экскурсия по Городу Мертвых. Экскурсия начинается с посещения Статуи Мемнона, затем Храма царицы Шешепсут, а в конце поездки вы посетите Долину царей, где похоронены фараоны Египта.
- Есть дополнительный тур — поездка на Банановый остров.
- Наконец, вылет в аэропорту Луксора для возвращения в Шарм-эль-Шейх начинается в шесть вечера.
Каждый день из Шарм-эль-Шейха. В 4:30 переезд из отеля в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карнакский храм
- Колоссы Мемнона
- Храм Хатшепсут
- Долина Царей
Что включено
- Экскурсовод (египтолог)
- Обед
- Входные билеты в храмы
- Бутылки воды Весь
- Транспорт и автомобили в Луксоре и Шарм-эль-Шейхе
- Трансфер в/из аэропорт (а) Шарма.
- Авиабилеты из Шарм-эль-Шейха в Луксор и из Луксора в Шарм-эль-Шейх (когда турист подтверждает бронирование на сайте, он может оплатить его наличными).
Что не входит в цену
- Авиабилеты из Шарм-эль-Шейха в Луксор и из Луксора в Шарм-эль-Шейх (когда турист подтверждает бронирование на сайте, он может оплатить его наличными).
- Египетская виза 25$ при самостоятельном оформлении в аэропорту, 30$ при оформлении через нас.
Место начала и завершения?
Шарм-эль-Шейх
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день из Шарм-эль-Шейха. В 4:30 переезд из отеля в аэропорт.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Для этой поездки необходима египетская виза. Мы поможем с ее оформлением
- Необходимо внести предоплату напрямую организатору за 3 дня до проведения экскурсии. Организаторы пришлют вам ссылку или назначат встречу
- Порядок посещения описанных объектов может меняться на усмотрение гида
- Напитки во время обеда и катание по Нилу оплачиваются отдельно
- Для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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