тот невероятный, поистине сказочный вечер, который нам подарили Анастасия и Лоай в легендарной Farsha! Это было не просто посещение модного кафе, а настоящее погружение в атмосферу арабской ночи, которую мы запомним навсегда. Мы прекрасно знаем, что самим попасть сюда — подвиг, люди часами томятся в очередях. Но для нас всё волшебным образом исчезло! За нами вовремя приехал комфортный автомобиль с кондиционером, а у входа нас уже ждали, и мы прошли внутрь, пока другие только получали номерки в очередь. Это чувство — когда ты не борешься за место, а тебя ведут как дорогого гостя — бесценно. Нас провели на лучшие места — те самые, с потрясающим видом на море и всю эту многоуровневую сказку из сотен ковров, подушек и причудливых светильников. Пока было светло, мы наслаждались лёгкой тусовочной музыкой, наблюдали за жизнью вокруг и пробовали угощения.

Но главное зрелище началось с заходом солнца. Когда все эти сотни фонариков разом вспыхнули в темноте… это было за гранью реальности! 🤩 Мы будто перенеслись в восточную сказку из «Тысячи и одной ночи». Лоай знал все секретные ракурсы и провёл нас в лучшие точки для фотографий, чтобы мы унесли с собой не только эмоции, но и шикарные кадры. Эти фотографии с огнями на фоне тёмного моря и аутентичного интерьера — теперь есть в нашей коллекции!

Спасибо вам, вы не просто продаёте экскурсию, вы создаёте неповторимые воспоминания, где каждая деталь продумана 💖

Всем сердцем рекомендую! 🙏



P.S. Небольшой совет будущим гостям из личного опыта: обязательно доверьтесь организатору в выборе мест для фото и кальяна — они знают, что лучше! И будьте готовы к тому, что сидеть придётся на подушках довольно тесно — это часть колорита, ну и конечно будет жарко— это Египет🐫🌴💛