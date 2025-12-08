Индивидуальная
до 4 чел.
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Посетите уникальное кафе Farsha в Шарм-Эль-Шейх. Вечер с авторскими коктейлями, кальяном и эксклюзивной рассадкой. Включены трансфер и ужин
Начало: Из вашего отеля
«Здесь вы сможете прочувствовать тонкую восточную атмосферу, выпить авторский коктейль и покурить хороший кальян — я помогу разобраться с многочисленными позициями в меню и не ошибиться в выборе табака»
Завтра в 16:30
11 дек в 16:30
от $110 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
«Вы оцените местный Сохо — оживлённую площадь с ресторанами, кафе, поющими фонтанами, катком и ледяным баром»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$119 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху: культура и развлечения
Откройте волшебство вечернего Шарм-Эль-Шейха: исторические места, шопинг и яркая ночная жизнь
Начало: У вашего отеля
«Вас точно впечатлит Сохо — оживлённая площадь с ресторанами, кафе, поющими фонтанами, катком и ледяным баром»
Завтра в 18:00
11 дек в 18:00
$130 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
2 в 1: вечерний снорклинг и закат в кафе
Погрузитесь в мир кораллов и морских обитателей с профессиональным инструктором, а затем насладитесь закатом в уютном кафе на берегу
Начало: У вашего отеля
«Отдельно оплачивается: по желанию — блюда или алкогольные напитки в кафе, подводные фотографии (стоимость уточняйте в переписке)»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександрина8 декабря 2025Очень хотелось посетить это место.
Место популярное, потому самостоятельное посещение затруднительно.
Мы забронировали, с нами тут же связалась Анастасия, сопровождал нас на
- ААлександра1 ноября 2025Спасибо за вечер, получили, что ожидали. Мы были компанией 5 человек. Очень удобно, что гид проводит без очереди и привозит
- ТТатьяна29 октября 2025Всем привет! Очень рада,что нашла это предложение. Я бы не рискнула отправиться в кальянную Фарша без сопровождения. Очень рада,что нашла
- ЕЕлена29 октября 2025Посетили данную экскурсию с мамой и сестрой. Все прошло прекрасно, нас забрали от отеля, по приезду в кафе встретил Лоай. Атмосфера внутри заведения непередаваемая, нам очень понравилось.
Спасибо за прекрасную организацию досуга, все прошло отлично, к посещению рекомендую👍🏻
- ООльга27 октября 2025По нашей просьбе Анастасия провела для нас сначала обзорную экскурсию. Город молодой, но посмотреть есть что. Анастасия много рассказала о
- ООльга3 сентября 2025Прекрасное атмосферное место с невероятной энергетикой❤️❤️❤️❤️❤️
Огромное спасибо Анастасии и ее супругу за четкую организацию, начиная от встречи и заканчивая сопровождением в кафе!
У нас были самые топовые, видовые места и прекрасный гид!
Также отдельное спасибо за чудесные кадры ❤️❤️❤️
Однозначно рекомендую!
- ЮЮлия20 августа 2025💫 Волшебный вечер в сердце Восточной сказки! Спасибо за магию без очередей и стресса! 💫
Хочется поделиться самой тёплой благодарностью за
- ССергей11 августа 2025Были в кафе Farsha! Очень атмосферно и весело 👍👍👍 обязательно надо посетить хотя бы раз,забрали во время из отеля,машина хорошая
- AAnn31 июля 2025Кафе прикольное, очень атмосферное. Прежде чем зажечь фонарики, все ждут, поют… очень круто! Обязательно нужно всем побывать там, это как
- ВВероника18 июня 2025Остались в полном восторге! Во-первых, быстрый трансфер без задержек, во-вторых провели без очереди (а очередь там, поверьте нереальная, самим попасть
- ЕЕлена7 июня 2025Сегодня с Лоаем была в кафе "Фарша". Место абсолютно уникальное, с которого открывается потрясающий вид на море. Даже днем там
- ЕЕкатерина1 мая 2025Ходили с Лоаем в Фаршу, очень понравилось, офигенное место, всем советую) лучшие места 👍
- ББорис23 апреля 2025Посетили кафе в компании с Лоаем! Предварительно видели кафе и фотографировались на обзорной экскурсии, поэтому раздумывали стоит сходить или нет.
- ММария26 марта 2025Все прекрасно, аутентично! Прошли без проблем, заказали закуски, коктейли. Все хорошо)
- ААнгелина16 марта 2025Прекрасно провели вечер с Анастасией)
Быстро доехали, сразу сели за столик. Очень быстро приносят заказ. Анастасия показала лучшие места для фото
- ЮЮля8 марта 2025Все отлично, Анастасии огромное спасибо. Море впечатлений осталось от поездки.
- ВВиктория25 февраля 2025Все прошло хорошо. Если хотите пройти без очереди и точно попасть в Фаршу, то вам сюда. Приехали к отелю вовремя,
- AAlissiya1 января 2025Анастасия ответственная и доброжелательная. Рада что выбрала её предложение. Очень давно хотела посетить это легендарное место. Все прошло отлично, атмосферно и комфортно. Когда загораются огни, это очень зрелищно!!! Всем советую посетить данное заведение в сопровождении Анастасии)
- ММария2 декабря 2024Посетили Farsha с подругой, благодаря экскурсии от Анастасии. Вечер провели просто волшебно, нас сопровождал русскоговорящий молодой человек Лоай, всё рассказал,
- ЕЕлизавета26 октября 2024Вечер прошел замечательно, место красивое, аутентичное.
За нами приехал гид Лоай, приятно было поболтать, отвечал на наши вопросы по Шарму.
Машина комфортная. Спасибо!
