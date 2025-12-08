Мои заказы

Экскурсии по барам Шарм-эш-Шейха

Найдено 4 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Шарм-эш-Шейхе, цены от $110. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
На машине
3 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Посетите уникальное кафе Farsha в Шарм-Эль-Шейх. Вечер с авторскими коктейлями, кальяном и эксклюзивной рассадкой. Включены трансфер и ужин
Начало: Из вашего отеля
«Здесь вы сможете прочувствовать тонкую восточную атмосферу, выпить авторский коктейль и покурить хороший кальян — я помогу разобраться с многочисленными позициями в меню и не ошибиться в выборе табака»
Завтра в 16:30
11 дек в 16:30
от $110 за человека
Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
На машине
На микроавтобусе
3.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
«Вы оцените местный Сохо — оживлённую площадь с ресторанами, кафе, поющими фонтанами, катком и ледяным баром»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$119 за всё до 6 чел.
Вечерний Шарм-эль-Шейх
На машине
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху: культура и развлечения
Откройте волшебство вечернего Шарм-Эль-Шейха: исторические места, шопинг и яркая ночная жизнь
Начало: У вашего отеля
«Вас точно впечатлит Сохо — оживлённая площадь с ресторанами, кафе, поющими фонтанами, катком и ледяным баром»
Завтра в 18:00
11 дек в 18:00
$130 за всё до 4 чел.
2 в 1: вечерний снорклинг с индивидуальным инструктором и закат в кафе с видом на море
На машине
3 часа
1 отзыв
Водная прогулка
2 в 1: вечерний снорклинг и закат в кафе
Погрузитесь в мир кораллов и морских обитателей с профессиональным инструктором, а затем насладитесь закатом в уютном кафе на берегу
Начало: У вашего отеля
«Отдельно оплачивается: по желанию — блюда или алкогольные напитки в кафе, подводные фотографии (стоимость уточняйте в переписке)»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александрина
    8 декабря 2025
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Очень хотелось посетить это место.
    Место популярное, потому самостоятельное посещение затруднительно.
    Мы забронировали, с нами тут же связалась Анастасия, сопровождал нас на
    читать дальше

    экскурсии Лоай.
    Места с хорошим видом, нас хотели подвинуть, но гид не допустил. Все заказал за нас. Я кальян курю очень редко, попросили сделать самый легкий, все было выполнено.
    Место очень красивое, я в восторге. В Египте лучше, если с вами будет гид. Так спокойнее. Забрали от отеля привезли назад. Рекомендую ❤️

  • А
    Александра
    1 ноября 2025
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Спасибо за вечер, получили, что ожидали. Мы были компанией 5 человек. Очень удобно, что гид проводит без очереди и привозит
    читать дальше

    заранее, пока особо нет людей и можно выбрать удобное место и пофоткаться. Помог с заказом, договорился о кальянах. В целом, место интересное. На один раз точно стоит съездить. Очень атмосферно, красиво 😻 вкусные коктейли. Мы были на Хэллоуин- было даже спец меню со страшными коктейлями. Народу очень много - мероприятие не для социофобов 🙈

    Спасибо за вечер, получили, что ожидали. Мы были компанией 5 человек. Очень удобно, что гид проводит без очереди и привозит заранее, пока особо нет людей и можно выбрать удобное место и пофоткаться. Помог с заказом, договорился о кальянах. В целом, место интересное. На один раз точно стоит съездить. Очень атмосферно, красиво 😻 вкусные коктейли. Мы были на Хэллоуин- было даже спец меню со страшными коктейлями. Народу очень много - мероприятие не для социофобов 🙈
  • Т
    Татьяна
    29 октября 2025
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Всем привет! Очень рада,что нашла это предложение. Я бы не рискнула отправиться в кальянную Фарша без сопровождения. Очень рада,что нашла
    читать дальше

    предложение Анастасии и ее супруга. Рекомендую всем, так как вы пройдете без стресса,очереди,которая занимает три часа, на лучшее место с обзорным видом и получите без сомнения лучший опыт посещения этого места.

  • Е
    Елена
    29 октября 2025
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Посетили данную экскурсию с мамой и сестрой. Все прошло прекрасно, нас забрали от отеля, по приезду в кафе встретил Лоай. Атмосфера внутри заведения непередаваемая, нам очень понравилось.
    Спасибо за прекрасную организацию досуга, все прошло отлично, к посещению рекомендую👍🏻
    Посетили данную экскурсию с мамой и сестрой. Все прошло прекрасно, нас забрали от отеля, по приезду в кафе встретил Лоай. Атмосфера внутри заведения непередаваемая, нам очень понравилось.
    Спасибо за прекрасную организацию досуга, все прошло отлично, к посещению рекомендую👍🏻
  • О
    Ольга
    27 октября 2025
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    По нашей просьбе Анастасия провела для нас сначала обзорную экскурсию. Город молодой, но посмотреть есть что. Анастасия много рассказала о
    читать дальше

    Египте в целом и его жителях. Было очень интересно! Помогла с выбором сувениров, а потом мы уже поехали в кафе.

    Экскурсия стоит каждого доллара! У нас были классные места, мы ожидали совсем немного времени - 10 минут максимум. Для сравнения - люди, которые пришли вместе с нами, но встали в обычную очередь, зашли в кафе через 1,5 часа, когда уже фонарики были включены! Супруг Анастасии помог нам с напитками, едой. Все было вкусно! Атмосфера 10 из 10! Также нам подсказали где лучше фотографироваться и потом отвезли в отель.
    Рекомендую!

  • О
    Ольга
    3 сентября 2025
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Прекрасное атмосферное место с невероятной энергетикой❤️❤️❤️❤️❤️
    Огромное спасибо Анастасии и ее супругу за четкую организацию, начиная от встречи и заканчивая сопровождением в кафе!
    У нас были самые топовые, видовые места и прекрасный гид!
    Также отдельное спасибо за чудесные кадры ❤️❤️❤️
    Однозначно рекомендую!
    Прекрасное атмосферное место с невероятной энергетикой❤️❤️❤️❤️❤️
    Огромное спасибо Анастасии и ее супругу за четкую организацию, начиная от встречи и заканчивая сопровождением в кафе!
    У нас были самые топовые, видовые места и прекрасный гид!
    Также отдельное спасибо за чудесные кадры ❤️❤️❤️
    Однозначно рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    20 августа 2025
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    💫 Волшебный вечер в сердце Восточной сказки! Спасибо за магию без очередей и стресса! 💫
    Хочется поделиться самой тёплой благодарностью за
    читать дальше

    тот невероятный, поистине сказочный вечер, который нам подарили Анастасия и Лоай в легендарной Farsha! Это было не просто посещение модного кафе, а настоящее погружение в атмосферу арабской ночи, которую мы запомним навсегда. Мы прекрасно знаем, что самим попасть сюда — подвиг, люди часами томятся в очередях. Но для нас всё волшебным образом исчезло! За нами вовремя приехал комфортный автомобиль с кондиционером, а у входа нас уже ждали, и мы прошли внутрь, пока другие только получали номерки в очередь. Это чувство — когда ты не борешься за место, а тебя ведут как дорогого гостя — бесценно. Нас провели на лучшие места — те самые, с потрясающим видом на море и всю эту многоуровневую сказку из сотен ковров, подушек и причудливых светильников. Пока было светло, мы наслаждались лёгкой тусовочной музыкой, наблюдали за жизнью вокруг и пробовали угощения.
    Но главное зрелище началось с заходом солнца. Когда все эти сотни фонариков разом вспыхнули в темноте… это было за гранью реальности! 🤩 Мы будто перенеслись в восточную сказку из «Тысячи и одной ночи». Лоай знал все секретные ракурсы и провёл нас в лучшие точки для фотографий, чтобы мы унесли с собой не только эмоции, но и шикарные кадры. Эти фотографии с огнями на фоне тёмного моря и аутентичного интерьера — теперь есть в нашей коллекции!
    Спасибо вам, вы не просто продаёте экскурсию, вы создаёте неповторимые воспоминания, где каждая деталь продумана 💖
    Всем сердцем рекомендую! 🙏

    P.S. Небольшой совет будущим гостям из личного опыта: обязательно доверьтесь организатору в выборе мест для фото и кальяна — они знают, что лучше! И будьте готовы к тому, что сидеть придётся на подушках довольно тесно — это часть колорита, ну и конечно будет жарко— это Египет🐫🌴💛

    💫 Волшебный вечер в сердце Восточной сказки! Спасибо за магию без очередей и стресса! 💫
  • С
    Сергей
    11 августа 2025
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Были в кафе Farsha! Очень атмосферно и весело 👍👍👍 обязательно надо посетить хотя бы раз,забрали во время из отеля,машина хорошая
    читать дальше

    с кондиционером. Там нас встретил гид и сразу проводил на места нам принесли пиццу, орешки, коктейль и кальян, всё понравилось. Музыка прикольная все на позитиве, очень классно когда зажгли фонари 🔥🔥🔥 в 20:00 вернулся гид Лоай по фотографировал нас и проводил до машины 👌. Всё понравилось 👍,но будьте готовы сидеть с чужими людьми попа к попе и стол один на всех, ели на коленках может Кому-то это важно. Мы не пожалели! Всем рекомендую!!!! Спасибо Анастасии 🙏🙏🙏 за чудесный вечер 👍👍👍👍

    Были в кафе Farsha! Очень атмосферно и весело 👍👍👍 обязательно надо посетить хотя бы раз,забрали воБыли в кафе Farsha! Очень атмосферно и весело 👍👍👍 обязательно надо посетить хотя бы раз,забрали во
  • A
    Ann
    31 июля 2025
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Кафе прикольное, очень атмосферное. Прежде чем зажечь фонарики, все ждут, поют… очень круто! Обязательно нужно всем побывать там, это как
    читать дальше

    побыть в арабской сказке) 🏮 💫 но имейте ввиду коктейли не очень вкусные, кальян тоже не очень, так что полноценного ужина ожидать не стоит) но кстати, обслуживание очень быстрое) Но для нас главное было это атмосфера и мы ее получили! ❤️ спасибо организаторам за возможность туда попасть без очередей! Фарша останется в моем сердце навсегда 💕

    Кафе прикольное, очень атмосферное. Прежде чем зажечь фонарики, все ждут, поют… очень круто! Обязательно нужно всем побывать там, это как побыть в арабской сказке) 🏮 💫 но имейте ввиду коктейли не очень вкусные, кальян тоже не очень, так что полноценного ужина ожидать не стоит) но кстати, обслуживание очень быстрое) Но для нас главное было это атмосфера и мы ее получили! ❤️ спасибо организаторам за возможность туда попасть без очередей! Фарша останется в моем сердце навсегда 💕
  • В
    Вероника
    18 июня 2025
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Остались в полном восторге! Во-первых, быстрый трансфер без задержек, во-вторых провели без очереди (а очередь там, поверьте нереальная, самим попасть
    читать дальше

    практически невозможно). Место абсолютно точно рекомендовано к посещению, хотя бы один раз в жизни. Думали это просто колоритное кафе, но на деле получили нечто большее. Пока на улице светло, играет тусовочная музыка, которую мы пытались позже найти на разных платформах, но к сожалению останется только в памяти. В это время местные заводилы подогревают народ, кто-то танцует, волей не волей начинаешь пританцовывать. Цены адекватные, но вполне хватает депозита в рамках экскурсии. Когда разом зажглись сотни фонарей, почувствовали себя в восточной сказке. Безумно красиво, довольны что обратились к Анастасии, не прогадали. Приятным бонусом была мини фотосессия в лучших местах. В общем, настоятельно рекомендуем. Абсолютно того стоит!

    Остались в полном восторге! Во-первых, быстрый трансфер без задержек, во-вторых провели без очереди (а очередь там, поверьте нереальная, самим попасть практически невозможно). Место абсолютно точно рекомендовано к посещению, хотя бы один раз в жизни. Думали это просто колоритное кафе, но на деле получили нечто большее. Пока на улице светло, играет тусовочная музыка, которую мы пытались позже найти на разных платформах, но к сожалению останется только в памяти. В это время местные заводилы подогревают народ, кто-то танцует, волей не волей начинаешь пританцовывать. Цены адекватные, но вполне хватает депозита в рамках экскурсии. Когда разом зажглись сотни фонарей, почувствовали себя в восточной сказке. Безумно красиво, довольны что обратились к Анастасии, не прогадали. Приятным бонусом была мини фотосессия в лучших местах. В общем, настоятельно рекомендуем. Абсолютно того стоит!
  • Е
    Елена
    7 июня 2025
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Сегодня с Лоаем была в кафе "Фарша". Место абсолютно уникальное, с которого открывается потрясающий вид на море. Даже днем там
    читать дальше

    великолепно, а уж вечером, когда зажигаются огни, то восторг не описать словами. Очень атмосферное кафе, созданное в лучших восточных традициях. Очень рекомендую к посещению.

    Сегодня с Лоаем была в кафе "Фарша". Место абсолютно уникальное, с которого открывается потрясающий вид на море. Даже днем там великолепно, а уж вечером, когда зажигаются огни, то восторг не описать словами. Очень атмосферное кафе, созданное в лучших восточных традициях. Очень рекомендую к посещению.
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2025
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Ходили с Лоаем в Фаршу, очень понравилось, офигенное место, всем советую) лучшие места 👍
    Ходили с Лоаем в Фаршу, очень понравилось, офигенное место, всем советую) лучшие места 👍
  • Б
    Борис
    23 апреля 2025
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Посетили кафе в компании с Лоаем! Предварительно видели кафе и фотографировались на обзорной экскурсии, поэтому раздумывали стоит сходить или нет.
    читать дальше

    Решились!!! И не пожалели, очень атмосферное место в уютной интересной компании с Лоаем. Хорошо провели время. По времени нас не ограничивали, что входит относительно заказа в стоимость посещения вполне достаточно. А самое главное, что не пришлось ждать в огромной очереди. Однозначно рекомендуем.

    Посетили кафе в компании с Лоаем! Предварительно видели кафе и фотографировались на обзорной экскурсии, поэтому раздумывалиПосетили кафе в компании с Лоаем! Предварительно видели кафе и фотографировались на обзорной экскурсии, поэтому раздумывали
  • М
    Мария
    26 марта 2025
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Все прекрасно, аутентично! Прошли без проблем, заказали закуски, коктейли. Все хорошо)
    Все прекрасно, аутентично! Прошли без проблем, заказали закуски, коктейли. Все хорошо)
  • А
    Ангелина
    16 марта 2025
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Прекрасно провели вечер с Анастасией)
    Быстро доехали, сразу сели за столик. Очень быстро приносят заказ. Анастасия показала лучшие места для фото
    читать дальше

    и видео, помогла в фото и видеосъемке) Очень интересно рассказывала о Египте, отвечала на наши вопросы) Рекомендую помещение этого кафе с Анастасией! 🫶🏻🙌🏻

    Прекрасно провели вечер с Анастасией)Прекрасно провели вечер с Анастасией)Прекрасно провели вечер с Анастасией)
  • Ю
    Юля
    8 марта 2025
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Все отлично, Анастасии огромное спасибо. Море впечатлений осталось от поездки.
    Все отлично, Анастасии огромное спасибо. Море впечатлений осталось от поездки.
  • В
    Виктория
    25 февраля 2025
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Все прошло хорошо. Если хотите пройти без очереди и точно попасть в Фаршу, то вам сюда. Приехали к отелю вовремя,
    читать дальше

    привезли к кафе, зашли без очереди, нас подсадили к компании молодых людей, но здесь всегда так) далее в услугу входила пицца, кальян и 2 алкогольных коктейля. У нас цель была не есть и пить, а созерцать)) все хорошо, очень красиво, особенно когда зажгли фонари. За экскурсию сдачу дают в местной валюте, имейте ввиду)

  • A
    Alissiya
    1 января 2025
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Анастасия ответственная и доброжелательная. Рада что выбрала её предложение. Очень давно хотела посетить это легендарное место. Все прошло отлично, атмосферно и комфортно. Когда загораются огни, это очень зрелищно!!! Всем советую посетить данное заведение в сопровождении Анастасии)
    Анастасия ответственная и доброжелательная. Рада что выбрала её предложение. Очень давно хотела посетить это легендарное место
  • М
    Мария
    2 декабря 2024
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Посетили Farsha с подругой, благодаря экскурсии от Анастасии. Вечер провели просто волшебно, нас сопровождал русскоговорящий молодой человек Лоай, всё рассказал,
    читать дальше

    показал и сделал волшебные кадры. Вкусно поели, покурили кальян и насладились колоритом этого прекрасного места. Рекомендую всем туристам, посещающим Шарм, обязательно посетить Farsha, через Анастасию. Самим попасть без вариантов….

    Посетили Farsha с подругой, благодаря экскурсии от Анастасии. Вечер провели просто волшебно, нас сопровождал русскоговорящий молодой человек Лоай, всё рассказал, показал и сделал волшебные кадры. Вкусно поели, покурили кальян и насладились колоритом этого прекрасного места. Рекомендую всем туристам, посещающим Шарм, обязательно посетить Farsha, через Анастасию. Самим попасть без вариантов….
  • Е
    Елизавета
    26 октября 2024
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Вечер прошел замечательно, место красивое, аутентичное.
    За нами приехал гид Лоай, приятно было поболтать, отвечал на наши вопросы по Шарму.
    Машина комфортная. Спасибо!
    Вечер прошел замечательно, место красивое, аутентичное

