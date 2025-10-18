Мои заказы

Авторские экскурсии от местных гидов Шарм-эш-Шейха

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Шарм-эш-Шейхе, цены от $110. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
На машине
3 часа
32 отзыва
Индивидуальная
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Посетите уникальное кафе Farsha в Шарм-Эль-Шейх. Вечер с авторскими коктейлями, кальяном и эксклюзивной рассадкой. Включены трансфер и ужин
Начало: Из вашего отеля
«Здесь вы сможете прочувствовать тонкую восточную атмосферу, выпить авторский коктейль и покурить хороший кальян — я помогу разобраться с многочисленными позициями в меню и не ошибиться в выборе табака»
Завтра в 16:30
11 дек в 16:30
от $110 за человека
6 чудес Синая - авторская экскурсия
На машине
На квадроциклах
На верблюдах
На микроавтобусе
9 часов
26 отзывов
Водная прогулка
6 чудес Синая - авторская экскурсия
Цветной каньон, прогулка на верблюдах, драйв на квадроциклах, бедуинская деревня и Дахаб за 1 день
Начало: У ворот отеля
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
$419 за всё до 4 чел.
Авторский тур «Золотой Синай»
На квадроциклах
На верблюдах
14 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Авторский тур «Золотой Синай»
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 6:30
$650 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    18 октября 2025
    6 чудес Синая - авторская экскурсия
    Али, один из лучших гидов. Очень ответственный, интересно рассказывает, и сильно не напрягает. У него свой подход к каждому туристу,
    читать дальше

    а главное это забота и напоминание, что обязательно взять с собой. А еще вы получите не просто гида, а прекрасного фотографа, который подскажет, как лучше встать, чтобы ваши фотографии были красочными и красивыми.

    Али, один из лучших гидов. Очень ответственный, интересно рассказывает, и сильно не напрягает. У него свойАли, один из лучших гидов. Очень ответственный, интересно рассказывает, и сильно не напрягает. У него свойАли, один из лучших гидов. Очень ответственный, интересно рассказывает, и сильно не напрягает. У него свойАли, один из лучших гидов. Очень ответственный, интересно рассказывает, и сильно не напрягает. У него свойАли, один из лучших гидов. Очень ответственный, интересно рассказывает, и сильно не напрягает. У него свой
  • Т
    Татьяна
    14 октября 2025
    6 чудес Синая - авторская экскурсия
    Экскурсия очень понравилась, спасибо гиду Али. Всё очень удобно организовано, интересный маршрут, приехали на каньон рано утром, когда было не жарко и ни одного туриста! Гид интересно рассказывал про Египет, помог сделать красивые фото, обязательно порекомендую обращаться к Али.
  • А
    Андрей
    12 октября 2025
    6 чудес Синая - авторская экскурсия
    Отличная насыщенная экскурсия, смело могу рекомендовать!
    Гид Медхат умеет увлечь рассказами и знает историю тех мест, которые входят в программу тура.
    Отдельно
    читать дальше

    отмечу белый каньон и Мекку фридайверов - blue hole.
    Я впервые в Египте видел на столько красивый риф, разнообразие ихтиофауны. Обязательно вернемся туда.
    На обед нас повезли в ресторан на берегу моря, с очень вкусной кухней и огромными порциями еды.
    Самым слабым местом экскурсии является прогулка на квадроциклах. Ее смело можно исключать из программы организатору, при этом снизив стоимость тура.
    Рекомендовано!

    Отличная насыщенная экскурсия, смело могу рекомендовать!Отличная насыщенная экскурсия, смело могу рекомендовать!Отличная насыщенная экскурсия, смело могу рекомендовать!Отличная насыщенная экскурсия, смело могу рекомендовать!Отличная насыщенная экскурсия, смело могу рекомендовать!Отличная насыщенная экскурсия, смело могу рекомендовать!Отличная насыщенная экскурсия, смело могу рекомендовать!Отличная насыщенная экскурсия, смело могу рекомендовать!Отличная насыщенная экскурсия, смело могу рекомендовать!Отличная насыщенная экскурсия, смело могу рекомендовать!
  • Е
    Евгений
    29 сентября 2025
    6 чудес Синая - авторская экскурсия
    Огромное спасибо гиду Али за экскурсию. Заранее связался с нами и был на связи за все время до экскурсии. Забрал
    читать дальше

    нас из отеля рано утром и на прекрасном микроавтобусе с кондиционером мы сначала поехали в цветной каньон. По дороге Али рассказывал о Египте и его исторических и нынешних традициях. Приехав на стоянку, мы пересели на внедорожник и с ветерком прокатились до каньона. Каньон на рассвете прекрасен, а Али обращал наше внимание на особенно красивые его места. Пройдя вес каньон, мы вышли к лагерю бедуинов, но они еще спали, и мы не стали их будить ради чая. После возвращения к автобусу на джипе, мы отправились кататься на квадроциклах и верблюдах. Вдоволь накатавшись, мы поехали к морю. Али предложил 2 варианта на выбор - купание на рифе или за 10$ пройти к Голубой дыре и поплавать там. Мы выбрали Голубую дыру и не пожалели - прекрасный коралловый риф, рыбки и синяя бездонная глубина. Проплыв за 40 минут от захода в воду, до выхода из нее, мы выдвинулись в сторону Дахаба на обед. Последним этапом нашей экскурсии, был сытный обед в ресторане. Все очень понравилось, рекомендую и экскурсию и гида Али!

    Огромное спасибо гиду Али за экскурсию. Заранее связался с нами и был на связи за всеОгромное спасибо гиду Али за экскурсию. Заранее связался с нами и был на связи за всеОгромное спасибо гиду Али за экскурсию. Заранее связался с нами и был на связи за всеОгромное спасибо гиду Али за экскурсию. Заранее связался с нами и был на связи за всеОгромное спасибо гиду Али за экскурсию. Заранее связался с нами и был на связи за всеОгромное спасибо гиду Али за экскурсию. Заранее связался с нами и был на связи за все
  • Г
    Гузель
    19 июля 2025
    6 чудес Синая - авторская экскурсия
    Благодарю за чудесную экскурсию! Путешествовали втроем: взрослый и дети 10 и 13 лет. Понравилось всем! Программа отлично выстроена: до обеда
    читать дальше

    насладились космическими пейзажами каньонов, катанием по песку и посиделками у бедуинов, а в самое пекло гоняли на джипах с ветерком, катались на верблюдах у воды и перед, вкусным обедом, плавали в чудесной лагуне с кораллами- у отеля такого не увидеть! Спасибо Медхату- сразу нашёл подход к детям, отлично говорит на русском и хорошо знает историю. До новых встреч!

    Благодарю за чудесную экскурсию! Путешествовали втроем: взрослый и дети 10 и 13 лет. Понравилось всем! ПрограммаБлагодарю за чудесную экскурсию! Путешествовали втроем: взрослый и дети 10 и 13 лет. Понравилось всем! ПрограммаБлагодарю за чудесную экскурсию! Путешествовали втроем: взрослый и дети 10 и 13 лет. Понравилось всем! ПрограммаБлагодарю за чудесную экскурсию! Путешествовали втроем: взрослый и дети 10 и 13 лет. Понравилось всем! ПрограммаБлагодарю за чудесную экскурсию! Путешествовали втроем: взрослый и дети 10 и 13 лет. Понравилось всем! ПрограммаБлагодарю за чудесную экскурсию! Путешествовали втроем: взрослый и дети 10 и 13 лет. Понравилось всем! ПрограммаБлагодарю за чудесную экскурсию! Путешествовали втроем: взрослый и дети 10 и 13 лет. Понравилось всем! ПрограммаБлагодарю за чудесную экскурсию! Путешествовали втроем: взрослый и дети 10 и 13 лет. Понравилось всем! ПрограммаБлагодарю за чудесную экскурсию! Путешествовали втроем: взрослый и дети 10 и 13 лет. Понравилось всем! ПрограммаБлагодарю за чудесную экскурсию! Путешествовали втроем: взрослый и дети 10 и 13 лет. Понравилось всем! Программа
  • М
    Марина
    26 июня 2025
    6 чудес Синая - авторская экскурсия
    Добрый день. Отличная экскурсия: хорошо организованная, оптимальная по наполнению и времени, интересная, очень разнообразная.
    И посмотрели много красивых мест, узнали много
    читать дальше

    нового, по плавали, покатались и очень вкусно по обедали.
    Нашей семье очень понравилось причем как взрослым, так и ребенку 12 лет. Остались самые теплые эмоции.

    Добрый день. Отличная экскурсия: хорошо организованная, оптимальная по наполнению и времени, интересная, очень разнообразнаяДобрый день. Отличная экскурсия: хорошо организованная, оптимальная по наполнению и времени, интересная, очень разнообразнаяДобрый день. Отличная экскурсия: хорошо организованная, оптимальная по наполнению и времени, интересная, очень разнообразнаяДобрый день. Отличная экскурсия: хорошо организованная, оптимальная по наполнению и времени, интересная, очень разнообразнаяДобрый день. Отличная экскурсия: хорошо организованная, оптимальная по наполнению и времени, интересная, очень разнообразнаяДобрый день. Отличная экскурсия: хорошо организованная, оптимальная по наполнению и времени, интересная, очень разнообразнаяДобрый день. Отличная экскурсия: хорошо организованная, оптимальная по наполнению и времени, интересная, очень разнообразная
  • Н
    Надежда
    11 апреля 2025
    6 чудес Синая - авторская экскурсия
    Сегодня были семьёй на экскурсии. Замечательный гид, маршрут прекрасно организован. Впервые за все мои поездки в Египет я была так
    читать дальше

    сильно вовлечена в жизнь местных жителей, благодаря рассказам Али и этому маршруту. Сам маршрут не сложный, очень разнообразный и интересный. Али, спасибо за прекрасный день от всей моей семьи! Теперь будем наслаждаться фото-видео и вспоминать).

  • Ю
    Юлия
    15 февраля 2025
    6 чудес Синая - авторская экскурсия
    Это было потрясающее приключение. Благодаря Али мы увидели каньон без толп туристов. Али сделал много потрясающих фоток на память. Он
    читать дальше

    интересный собеседник, внимательный, терпеливый (мы были с детьми). Невероятных цветов и причудливых узоров горы навсегда останутся в памяти. Следующее впечатление-это поездка на квадроциклах вдоль кромки моря, всё очень хорошо организованно, накатались, насмотрелись на невероятного цвета берюзы море. А потом была прогулка на верблюдах, я радовалась, как ребенок… столько ярких эмоций за один день. Но главное было впереди: мы плавали вдоль рифа, красота, котого завораживает. Даже с учетом того, что я панически боюсь плавать с маской, Али смог меня уговорить, благодаря чему я не лешилась такой магической красоты. Наша 9 летняя дочка тоже поплавала с нами и мне было спокойно за нее, так как безопасность организованна очень хорошо, сопровождающий инструктор - профессионал своего дела.
    Счастливых, заряженных впечатлениями, нас отвезли в уютный ресторан в Дохабе. Было очень вкусно.
    Подводя итоги нескончаемому потоку наших ярких впечатлений, могу сказать, что экскурсия дарит нереальные эмоции, Али всё безупречно организовывает, подстравивает под интересы своих конкретных туристов, много рассказывает о культурных и исторических особенностях страны. Мы очень благодарны Али за экскурсию, за теплое отношение к нашим детям, за такую дружескую атмосферу в этот незабываемый день.

  • F
    Filipp
    15 февраля 2025
    Авторский тур «Золотой Синай»
    Очень вежливый, приятный гид. Живописные каньоны, но приготовьтесь к спуску и подъему по камням и нескольким километрам пешком. Сафари на
    читать дальше

    джипе с молодым бедуином за рулём заставит вас вцепиться в сиденье. Если вы не умеете кататься на квадроцикле - вас покатают и научат. Бедуины очень приветливы. Верблюд бегают от колючке к колючке прямо с вами. Насладиться подводным миром не получилось к сожалению - слишком насыщенная программа, но гид провел экскурсию по дахабу. Незабываемые впечатления

  • В
    Валерия
    18 октября 2024
    6 чудес Синая - авторская экскурсия
    Просто невероятная экскурсия. Когда невероятная красота природы сопровождается интереснейшим рассказом гида. Али очень образованный, тактичный и невероятно доброжелательный человек. Остались самые невероятные впечатления о Египте. Спасибо! ЕХАТЬ ВСЕМ!
    Просто невероятная экскурсия. Когда невероятная красота природы сопровождается интереснейшим рассказом гида. Али очень образованный, тактичный иПросто невероятная экскурсия. Когда невероятная красота природы сопровождается интереснейшим рассказом гида. Али очень образованный, тактичный иПросто невероятная экскурсия. Когда невероятная красота природы сопровождается интереснейшим рассказом гида. Али очень образованный, тактичный иПросто невероятная экскурсия. Когда невероятная красота природы сопровождается интереснейшим рассказом гида. Али очень образованный, тактичный иПросто невероятная экскурсия. Когда невероятная красота природы сопровождается интереснейшим рассказом гида. Али очень образованный, тактичный иПросто невероятная экскурсия. Когда невероятная красота природы сопровождается интереснейшим рассказом гида. Али очень образованный, тактичный иПросто невероятная экскурсия. Когда невероятная красота природы сопровождается интереснейшим рассказом гида. Али очень образованный, тактичный иПросто невероятная экскурсия. Когда невероятная красота природы сопровождается интереснейшим рассказом гида. Али очень образованный, тактичный иПросто невероятная экскурсия. Когда невероятная красота природы сопровождается интереснейшим рассказом гида. Али очень образованный, тактичный иПросто невероятная экскурсия. Когда невероятная красота природы сопровождается интереснейшим рассказом гида. Али очень образованный, тактичный и
  • Н
    Наталья
    30 августа 2024
    6 чудес Синая - авторская экскурсия
    Добрый день! Все прошло шедеврально! Забрали и привезли на ресепшен, микро автобус с кондиционером, очень удобный, был полицейский с оружием
    читать дальше

    для охраны, т. к. экскурсия была индивидуальная. Али очень разносторонний гид. Рассказал о Египте всю историю, и современное положение дел, и про флору и фауну, и о молодежи. Мы в восторге от экскурсии, куча фоток. Советую только гида Али! Всем хорошего и познавательго отдыха!

  • Д
    Дмитрий
    24 марта 2024
    6 чудес Синая - авторская экскурсия
    Спасибо Али за экскурсию. Программа очень разнообразная и насыщенная. Получили массу впечатлений. Остались довольны.
  • Л
    Лариса
    26 февраля 2024
    6 чудес Синая - авторская экскурсия
    Прекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелось увидеть, узнать, успеть и
    читать дальше

    сделать все и сразу)) Экскурсия Али - это именно такой вариант!))) Не только чудеса Синая, но и море впечатлений, ощущений, познавательных рассказов от гида, прекрасного египетского гостеприимства и галантности, океан внимания и заботы в каждой точке путешествия!))

    Али с большой любовью к своей стране, к природе и людям продумал маршрут. Экскурсия и познавательная, и развлекательная, и немного спортивная, и драйвовая, и релаксирующая, ну и, конечно, невероятно красивая! Реально всё в одном флаконе))
    На всех остановках Али рассказывает, что и как будет, все отлично, четко организовано, стыковки идут без ожиданий. Отдельная благодарность Али, что четко рассчитано время, чтобы не пересекаться с большими туристическими группами. В нашем случае мы как будто один на один были со всеми красотами природы Египта.

    Весь маршрут мы двигались на отличном микро-автобусе, где можно было оставить ненужные вещи. На подъезде к цветному каньону пересаживались на очень атмосферный джип и рассекали по настоящей бездорожной пустыне))
    Каньон невероятной красоты, огромное количество причудливых форм и красок, но будьте готовы, что в некоторых местах продвижение по нему может быть немного затруднительным. Али предупреждает все женские страхи)) Помогает подниматься и спускаться по склонам каньона, объясняет, что и как, чтобы женское сердце не волновалось))
    Такое ощущение, что Али знает каждый камень этой красоты), отлично выбирает ракурсы для фотографий и с удовольствием помогает сделать хорошие фото.

    После знакомства с цветным каньоном мы покатались на квадроциклах по берегу моря и красивейшего залива. С индивидуальным сопровождающим, который тоже делал живописные остановки, чтобы полюбоваться природой, подышать морским воздухом и сделать фото.
    Далее по пути нас ждала остановка для знакомства с верблюдами и возможностью прокатиться на них тоже вдоль моря. Ну и далее великолепная "Голубая дыра" - бухта, фактически морской каньон. Кто смотрел фильм "Один вдох", отдельная рекомендация побывать в этом месте, потому что съёмки фильма частично велись здесь и вы увидите много узнаваемых кадров из фильма)) Во время плавания и любования рифом, каньоном и морскими пещерами, которые видны даже просто через маску с поверхности воды, нам удалось увидеть тренировку спортсменов из Англии по фридайвингу. Они спускались на глубину по специальному тросу на одном вдохе и фиксировали на видео каждый момент спуска. Опять же, мы как будто побывали внутри фильма "Один вдох".
    Ну и закончилось наше путешествие в прекрасном ресторане на берегу моря в Дахабе, где Али заботливо выбрал угощение, чтобы можно было полноценно познакомиться с Египетской кухней. На рынок мы не хотели, поэтому просто прогулялись по набережной Дахаба.

    Завершилось путешествие также комфортно, нас привезли в отель.

    Огромное спасибо Али за прекрасное знакомство с Египтом! Его природой, обычаями, историей и людьми

    Из практических советов туристам): 1. Заказывайте ланч-бокс в отеле для завтрака. Путешествие ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННОЕ и жалко тратить драгоценное утреннее время на еду. Али делает необходимые по пути санитарные остановки, где, в том числе, можно купить горячие напитки и перекус, но удобнее, когда все есть с собой, едешь, слушаешь интересный рассказ, смотришь на красоты, и, если захотелось, можно перекусить.
    2. Одевайте удобную, лучше спортивную, нескользящую обувь для путешествия по каньону. Будьте готовы к умеренным физическим нагрузкам под бережным присмотром Али)
    3. Не жалейте денег для посещения Голубой бухты (Голубой дыры)! Это невероятной красоты место! Фактически это морской каньон. И даже если вы походите и поплаваете там не очень долго, то получите море ощущений! Мы хорошо плаваем, но видели, что для плохо плавающих людей были организованы такие цепочки на спасательных кругах с инструктором-спасателем, и все могли любоваться красотами моря!
    4. Снаряжение для плавания лучше брать с собой, но если его нет, Али устраивает все наилучшим образом. Можно будет взять напрокат все, что необходимо.
    5. Не настраивайтесь, что, например, в Голубой бухте вас будут ждать раздевалки и комфорт)) Это невероятное атмосферное место и главное там - волшебный каньон и море!) Условия на суше спартанские, компенсирующие великолепие моря))

    Прекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелосьПрекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелосьПрекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелосьПрекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелосьПрекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелось
  • Е
    Елена
    22 февраля 2024
    6 чудес Синая - авторская экскурсия
    Большое спасибо Али за очень интересную экскурсию. Али подстраивает экскурсию под запросы, у нас были 2 каньона и монастырь святой
    читать дальше

    Екатерины. Живописные каньоны, интересный рассказ, вкусный обед на берегу моря. Отдельно отметим отличный и абсолютно свободный русский язык у Али. И, что важно, историческое образование. Комфортабельный автобус, приветливый водитель. Честные 5 звезд:)

  • О
    Ольга
    21 декабря 2023
    6 чудес Синая - авторская экскурсия
    Всегда беру индивидуальные экскурсии. По вотсапу решили с Али все предварительные вопросы, заменили купание на ещё один узкий белый каньон - очень красиво. Всё остальное по программе. На обед заказывали рыбу - очень вкусно. В целом получилось маленькое хорошее путешествие.
    Всегда беру индивидуальные экскурсии. По вотсапу решили с Али все предварительные вопросы, заменили купание на ещё
  • С
    Светлана
    29 октября 2023
    6 чудес Синая - авторская экскурсия
    Очень душевная и продуманная экскурсия. Али-замечательный человек и вежливый, внимательный, отзывчивый, тонко чувствующий русскую Душу Гид-Профессионал с большой буквы.
    Комфортабельный микроавтобус
    читать дальше

    со спокойным и опытным водителем - отдельный жирный плюс.
    Несомненными преимуществами данной экскурсии стали: индивидуальный подход к нашим запросам, очень вкусный обед в аутентичном ресторане, катание на верблюдах, снорклинг у голубой дыры, незабыванмое общение с бедуинами и, конечно же, его Величество - Цветной Каньон.
    Кстати: Али делает прекрасные фотографии. Это еще раз доказывает, что он влюблен в свое дело, в туристов, в человечество, в Прекрасное…
    Огромное спасибо от всей нашей семьи♥️🙏🔥👍🌈🌞👏⭐⭐⭐⭐⭐

  • Н
    Нищетова
    15 июля 2023
    6 чудес Синая - авторская экскурсия
    Посетили данную экскурсию с Али. Очень понравилось, красоту Египта посмотрели с другой стороны. Гид на высоте. Образован, прекрасно говорит по
    читать дальше

    русски и очень галантный мужчина. С нами была пожилая мама, а маршрут предполагает хождение по каньону и от Али всегда была помощь. С ним себя чувствуешь уверенно и надёжно в этой загадочной, волшебной стране))) Прекрасное кафе где проходит обед, ощущение что ты на корабле в море, если занять места около перил. Спасибо гиду за его отношение к людям и новое открытие для нас Египта!

    Посетили данную экскурсию с Али. Очень понравилось, красоту Египта посмотрели с другой стороны. Гид на высотеПосетили данную экскурсию с Али. Очень понравилось, красоту Египта посмотрели с другой стороны. Гид на высотеПосетили данную экскурсию с Али. Очень понравилось, красоту Египта посмотрели с другой стороны. Гид на высотеПосетили данную экскурсию с Али. Очень понравилось, красоту Египта посмотрели с другой стороны. Гид на высотеПосетили данную экскурсию с Али. Очень понравилось, красоту Египта посмотрели с другой стороны. Гид на высоте
  • И
    Ирина
    14 июня 2023
    6 чудес Синая - авторская экскурсия
    Я заказывала экскурсию, когда были только 5* оценки, что меня удивило, так как мы все разные, у нас разные потребности
    читать дальше

    и ожидания от поездки. Лично для меня наличие таких оценок и возможность совместить несколько экскурсий в одну стало ключевым в выборе поездки.
    Оплачивала бронирование экскурсии уже в самолете, ожидая вылета из Москвы, очень понравилось, что Али тут же связался со мной с WhatsApp. У меня были вопросы по точной программе экскурсии и на все вопросы я получила моментальные ответы.
    Али идеально говорит на русском языке, он рассказал, когда лучше выезжать (чем раньше, тем лучше, мы выезжали в 5 утра), что брать с собой, в том числе он предупредил о необходимости предварительного заказа сухого пайка. К отзыву Дарьи: пайки всегда очень скудные (даже, если у Вас дорогой отель). Если Вы живете в отеле по системе всё включено, приготовьте фрукты и другую любимую еду и воду с собой самостоятельно с вечера. В нашем сухом пайке не было даже воды (!), которая в неограниченном количестве предоставляется в отеле, а вот бутерброды были 😄 Поэтому мы всё собрали сами заранее.
    По программе экскурсии: на мой взгляд она очень насыщенная и интересная, я ещё никогда не была в каньонах, поэтому меня завораживала их красота. Али очень много рассказывал и показывал, заинтересовал нас всех, кроме того на наш телефон он сделал много очень красивых фотографий, не торопился, а также делал фотографии там, где я хотела сама, не подгонял.
    А ещё в каньоне мы два раза встретили счастливого жука скарабея, что тоже было очень приятно))
    По времени сейчас специально посмотрела по фотографиям в каньоне мы были ровно 2 часа.
    Выйдя из каньона нас встретили дети бедуинов, чай не предлагали (мы и не хотели), но предлагали красивые плетённые браслеты ручной работы. Если у Вас будет желание можно поддержать их финансово купив браслет)
    Дальше у нас было катание на квадроциклах вдоль моря (квадроциклы очень старые, если для Вас это важно)) Но лично моё впечатление это не испортило, просто предупреждаю)) По времени заняло около 35-45 минут с учетом поездки туда и обратно и одной долгой остановки. Нас не торопили, также делали фото и видео, так как я очень люблю фотографироваться.
    Далее поехали кататься на верблюдах, тут проехали один круг, по времени это заняло около 10-15 минут. После чего сразу поехали в город Дахаб, так как от купания мы сами отказались. Опять же, считаю это плюсом индивидуальной экскурсии, если что-то хочется изменить, то всегда можно договориться) В Дахабе можно самостоятельно походить по базару, там много разных вещей, есть даже антикварный магазинчик)
    Обед в ресторане Alibaba выше всех похвал: приятная морская атмосфера, милые попрошайки кот и кошка, большие и вкусные порции входят в стоимость экскурсии, а напитки за дополнительную плату.

    Резюмируя: мне экскурсия очень понравилась своей насыщенностью и подачей, видно, что Али продумано выбирал места. Всё, кроме места с верблюдами, не потоковое и очень интересное! Что же касается высокой цены… отдельные катания только на квадроциклах стоят порядка 50$ на человека (прайс гида от туроператора), тут получилось сразу 5 в 1 по цене в ~97€ за человека с индивидуальным трансферном и подходом, красивыми фотографиями, которые Али сделает сам, Вам нужно только улыбаться)) и всё внимание только Вам. Моё мнение, стоимость полностью оправдана!
    От души рекомендую обращаться к Али, у него есть и другие экскурсии, узнавайте)
    P.S. Отдельно хочу отметить и от всего сердца поблагодарить Али за его огромную Человечность, которую он проявил по отношению к нашей семье (не вдаваясь в подробности, а то отзыв и так длинный получился). Нам невероятно повезло встретить такого доброго, открытого и отзывчивого человека. Таких людей в мире не так много! Благодарю Вас, Али!

    Я заказывала экскурсию, когда были только 5* оценки, что меня удивило, так как мы все разныеЯ заказывала экскурсию, когда были только 5* оценки, что меня удивило, так как мы все разныеЯ заказывала экскурсию, когда были только 5* оценки, что меня удивило, так как мы все разныеЯ заказывала экскурсию, когда были только 5* оценки, что меня удивило, так как мы все разныеЯ заказывала экскурсию, когда были только 5* оценки, что меня удивило, так как мы все разныеЯ заказывала экскурсию, когда были только 5* оценки, что меня удивило, так как мы все разныеЯ заказывала экскурсию, когда были только 5* оценки, что меня удивило, так как мы все разныеЯ заказывала экскурсию, когда были только 5* оценки, что меня удивило, так как мы все разныеЯ заказывала экскурсию, когда были только 5* оценки, что меня удивило, так как мы все разныеЯ заказывала экскурсию, когда были только 5* оценки, что меня удивило, так как мы все разные
  • Д
    Денис
    10 июня 2023
    6 чудес Синая - авторская экскурсия
    Выбрали этот тур по отзывам, все 5 что очень удивило) Но съездив, мы поняли, что в принципе эта экскурсия на
    читать дальше

    6 звезд из 6, а не на 5 … но такого количества звёзд не было) пришлось ставить 5)))
    Экскурсия на отлично, эта индивидуальная экскурсия, а это значит (ни каких магазинов, ни какого развода на что-то купить) все внимание обращено только к вам, это очень здорово)
    Али (экскурсовод) очень ответственно относится к делу, сразу же связался с нами после бронирования, обсудил вопросы выезда, рассказал что лучше взять, рассказал про программу)
    Выехали пораньше, чтоб не в самую жару - в итоге по каньону ходила только наша группа и больше ни кого) все дико понравилось) каждый момент можно обсудить с гидом, поменять что-то)
    Теперь немного о гиде) Али прекрасно говорит на русском языке, учился в Москве языку - оно и слышно, так как это единственный египтянин с таким знанием русского языка, которого мы встретили за 2 недели в шарме)
    Очень хорошие знания истории своего народа и страны. каждый вопрос, который мы задавали, незамедлительно заканчивался ответом от Али) цена конечно не маленькая - но если учесть, что это за индивидуальную экскурсию с кол-вом человек до 4, то она сравни ценам у отельного гида, но при этом все внимание только вам)
    Очень понравилось отношение, знание подход к делу)))
    Кому подойдет данный тур - абсолютно всем, так как можно подстроиться под любые потребности)

    Выбрали этот тур по отзывам, все 5 что очень удивило) Но съездив, мы поняли, что вВыбрали этот тур по отзывам, все 5 что очень удивило) Но съездив, мы поняли, что вВыбрали этот тур по отзывам, все 5 что очень удивило) Но съездив, мы поняли, что вВыбрали этот тур по отзывам, все 5 что очень удивило) Но съездив, мы поняли, что вВыбрали этот тур по отзывам, все 5 что очень удивило) Но съездив, мы поняли, что вВыбрали этот тур по отзывам, все 5 что очень удивило) Но съездив, мы поняли, что в
  • П
    Полина
    28 мая 2023
    6 чудес Синая - авторская экскурсия
    Ездили с Али на эту экскурсию. Все отлично. Мы много путешествуем и знаем, что надо брать индивидуальную экскурсию по возможности.
    читать дальше

    Здесь не пожалели ни о центе денег. Удобный минивен, никаких заездов в магазины и на фабрики никаких" купите настоящий папирус". Али очень интересно рассказывал, отлично владеет русским языком, ответил на кучу наших вопросов. С нами был ребёнок 9 лет, он первый раз в Египте, сын в восторге. Можно сказать обнъяли необъятнойе: каньон чудо-природы, покатались на квадроциклах не с песком" везде" а по берегу красивой лагуны, покатались на верблюде, освежились в море и на обед. Очень хороший атмосферный ресторанчик в Дохабе и сам Дохаб оказался приятным городком, мы сюда без Али точно не попали бы. Спасибо Али за наш познавательный и вкусный день!! Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-эш-Шейху в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-эш-Шейхе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
  2. 6 чудес Синая - авторская экскурсия
  3. Авторский тур «Золотой Синай»
Какие места ещё посмотреть в Шарм-эш-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Пирамиды Гизы
  3. Самое главное
  4. Цветной каньон
  5. Синай
  6. Гора Моисея
  7. Белый остров
  8. Остров Тиран
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-эш-Шейху в декабре 2025
Сейчас в Шарм-эш-Шейхе в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 650. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Шарм-эш-Шейхе на 2025 год по теме «Авторские», 59 ⭐ отзывов, цены от $110. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль