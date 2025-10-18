Индивидуальная
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Посетите уникальное кафе Farsha в Шарм-Эль-Шейх. Вечер с авторскими коктейлями, кальяном и эксклюзивной рассадкой. Включены трансфер и ужин
Начало: Из вашего отеля
«Здесь вы сможете прочувствовать тонкую восточную атмосферу, выпить авторский коктейль и покурить хороший кальян — я помогу разобраться с многочисленными позициями в меню и не ошибиться в выборе табака»
Завтра в 16:30
11 дек в 16:30
от $110 за человека
Водная прогулка
6 чудес Синая - авторская экскурсия
Цветной каньон, прогулка на верблюдах, драйв на квадроциклах, бедуинская деревня и Дахаб за 1 день
Начало: У ворот отеля
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
$419 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Авторский тур «Золотой Синай»
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 6:30
$650 за всё до 5 чел.
- ММария18 октября 2025Али, один из лучших гидов. Очень ответственный, интересно рассказывает, и сильно не напрягает. У него свой подход к каждому туристу,
- ТТатьяна14 октября 2025Экскурсия очень понравилась, спасибо гиду Али. Всё очень удобно организовано, интересный маршрут, приехали на каньон рано утром, когда было не жарко и ни одного туриста! Гид интересно рассказывал про Египет, помог сделать красивые фото, обязательно порекомендую обращаться к Али.
- ААндрей12 октября 2025Отличная насыщенная экскурсия, смело могу рекомендовать!
Гид Медхат умеет увлечь рассказами и знает историю тех мест, которые входят в программу тура.
Отдельно
- ЕЕвгений29 сентября 2025Огромное спасибо гиду Али за экскурсию. Заранее связался с нами и был на связи за все время до экскурсии. Забрал
- ГГузель19 июля 2025Благодарю за чудесную экскурсию! Путешествовали втроем: взрослый и дети 10 и 13 лет. Понравилось всем! Программа отлично выстроена: до обеда
- ММарина26 июня 2025Добрый день. Отличная экскурсия: хорошо организованная, оптимальная по наполнению и времени, интересная, очень разнообразная.
И посмотрели много красивых мест, узнали много
- ННадежда11 апреля 2025Сегодня были семьёй на экскурсии. Замечательный гид, маршрут прекрасно организован. Впервые за все мои поездки в Египет я была так
- ЮЮлия15 февраля 2025Это было потрясающее приключение. Благодаря Али мы увидели каньон без толп туристов. Али сделал много потрясающих фоток на память. Он
- FFilipp15 февраля 2025Очень вежливый, приятный гид. Живописные каньоны, но приготовьтесь к спуску и подъему по камням и нескольким километрам пешком. Сафари на
- ВВалерия18 октября 2024Просто невероятная экскурсия. Когда невероятная красота природы сопровождается интереснейшим рассказом гида. Али очень образованный, тактичный и невероятно доброжелательный человек. Остались самые невероятные впечатления о Египте. Спасибо! ЕХАТЬ ВСЕМ!
- ННаталья30 августа 2024Добрый день! Все прошло шедеврально! Забрали и привезли на ресепшен, микро автобус с кондиционером, очень удобный, был полицейский с оружием
- ДДмитрий24 марта 2024Спасибо Али за экскурсию. Программа очень разнообразная и насыщенная. Получили массу впечатлений. Остались довольны.
- ЛЛариса26 февраля 2024Прекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелось увидеть, узнать, успеть и
- ЕЕлена22 февраля 2024Большое спасибо Али за очень интересную экскурсию. Али подстраивает экскурсию под запросы, у нас были 2 каньона и монастырь святой
- ООльга21 декабря 2023Всегда беру индивидуальные экскурсии. По вотсапу решили с Али все предварительные вопросы, заменили купание на ещё один узкий белый каньон - очень красиво. Всё остальное по программе. На обед заказывали рыбу - очень вкусно. В целом получилось маленькое хорошее путешествие.
- ССветлана29 октября 2023Очень душевная и продуманная экскурсия. Али-замечательный человек и вежливый, внимательный, отзывчивый, тонко чувствующий русскую Душу Гид-Профессионал с большой буквы.
Комфортабельный микроавтобус
- ННищетова15 июля 2023Посетили данную экскурсию с Али. Очень понравилось, красоту Египта посмотрели с другой стороны. Гид на высоте. Образован, прекрасно говорит по
- ИИрина14 июня 2023Я заказывала экскурсию, когда были только 5* оценки, что меня удивило, так как мы все разные, у нас разные потребности
- ДДенис10 июня 2023Выбрали этот тур по отзывам, все 5 что очень удивило) Но съездив, мы поняли, что в принципе эта экскурсия на
- ППолина28 мая 2023Ездили с Али на эту экскурсию. Все отлично. Мы много путешествуем и знаем, что надо брать индивидуальную экскурсию по возможности.
