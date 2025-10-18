читать дальше

и ожидания от поездки. Лично для меня наличие таких оценок и возможность совместить несколько экскурсий в одну стало ключевым в выборе поездки.

Оплачивала бронирование экскурсии уже в самолете, ожидая вылета из Москвы, очень понравилось, что Али тут же связался со мной с WhatsApp. У меня были вопросы по точной программе экскурсии и на все вопросы я получила моментальные ответы.

Али идеально говорит на русском языке, он рассказал, когда лучше выезжать (чем раньше, тем лучше, мы выезжали в 5 утра), что брать с собой, в том числе он предупредил о необходимости предварительного заказа сухого пайка. К отзыву Дарьи: пайки всегда очень скудные (даже, если у Вас дорогой отель). Если Вы живете в отеле по системе всё включено, приготовьте фрукты и другую любимую еду и воду с собой самостоятельно с вечера. В нашем сухом пайке не было даже воды (!), которая в неограниченном количестве предоставляется в отеле, а вот бутерброды были 😄 Поэтому мы всё собрали сами заранее.

По программе экскурсии: на мой взгляд она очень насыщенная и интересная, я ещё никогда не была в каньонах, поэтому меня завораживала их красота. Али очень много рассказывал и показывал, заинтересовал нас всех, кроме того на наш телефон он сделал много очень красивых фотографий, не торопился, а также делал фотографии там, где я хотела сама, не подгонял.

А ещё в каньоне мы два раза встретили счастливого жука скарабея, что тоже было очень приятно))

По времени сейчас специально посмотрела по фотографиям в каньоне мы были ровно 2 часа.

Выйдя из каньона нас встретили дети бедуинов, чай не предлагали (мы и не хотели), но предлагали красивые плетённые браслеты ручной работы. Если у Вас будет желание можно поддержать их финансово купив браслет)

Дальше у нас было катание на квадроциклах вдоль моря (квадроциклы очень старые, если для Вас это важно)) Но лично моё впечатление это не испортило, просто предупреждаю)) По времени заняло около 35-45 минут с учетом поездки туда и обратно и одной долгой остановки. Нас не торопили, также делали фото и видео, так как я очень люблю фотографироваться.

Далее поехали кататься на верблюдах, тут проехали один круг, по времени это заняло около 10-15 минут. После чего сразу поехали в город Дахаб, так как от купания мы сами отказались. Опять же, считаю это плюсом индивидуальной экскурсии, если что-то хочется изменить, то всегда можно договориться) В Дахабе можно самостоятельно походить по базару, там много разных вещей, есть даже антикварный магазинчик)

Обед в ресторане Alibaba выше всех похвал: приятная морская атмосфера, милые попрошайки кот и кошка, большие и вкусные порции входят в стоимость экскурсии, а напитки за дополнительную плату.



Резюмируя: мне экскурсия очень понравилась своей насыщенностью и подачей, видно, что Али продумано выбирал места. Всё, кроме места с верблюдами, не потоковое и очень интересное! Что же касается высокой цены… отдельные катания только на квадроциклах стоят порядка 50$ на человека (прайс гида от туроператора), тут получилось сразу 5 в 1 по цене в ~97€ за человека с индивидуальным трансферном и подходом, красивыми фотографиями, которые Али сделает сам, Вам нужно только улыбаться)) и всё внимание только Вам. Моё мнение, стоимость полностью оправдана!

От души рекомендую обращаться к Али, у него есть и другие экскурсии, узнавайте)

P.S. Отдельно хочу отметить и от всего сердца поблагодарить Али за его огромную Человечность, которую он проявил по отношению к нашей семье (не вдаваясь в подробности, а то отзыв и так длинный получился). Нам невероятно повезло встретить такого доброго, открытого и отзывчивого человека. Таких людей в мире не так много! Благодарю Вас, Али!