Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху

Индивидуальная экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
После заката Шарм-эль-Шейх просыпается. Приглашаем вместе насладиться им в это романтичное время.

Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки, погуляете по Старому городу и побываете в модном районе Сохо.

Встретите закат в роскошном месте с видом на море и горы, а затем отправитесь на смотровую площадку популярного торгового центра, откуда открывается превосходный вид на Старый город и бухту Шарм-эль-Майя. И это далеко не всё!
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Ближайшие даты:
27
дек
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дек
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Описание

Что вас ждёт:

Посетите главные и тайные места города в закатные часы с гидом-египтологом. После заката Шарм просыпается. Приглашаем вместе насладиться им в это романтичное время. Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки, погуляете по Старому городу, побываете в модном районе Сохо. Шикарные смотровые площадки
Вы встретите закат в роскошном месте с видом на море, горы и Шарм-эль-Шейх. Увидите расположенные здесь же маяк и памятник французскому самолету. А затем отправитесь на смотровую площадку популярного торгового центра, откуда открывается превосходный вид на Старый город и бухту Шарм-эль-Майя. Олд маркет и Еврейский квартал
Мы посетим Еврейский квартал, где раньше находилась израильская военная база. Сейчас это самая бедная часть Шарма. Вы увидите, в каких условиях живут здесь люди. Далее побываете в популярном туристическом районе Олд маркет. Это лучшее место для покупки сувениров, фруктов, арабских сладостей и трикотажа. Наш гид сориентирует вас по ценам и защитит от приставал. А ещё покажет крупнейшую мечеть города — Эль Сахаба. Центры ночной жизни:

Сохо или Наама Бей

Вы оцените местный Сохо — оживлённую площадь с ресторанами, кафе, поющими фонтанами, катком и ледяным баром. Если вы уже были в Сохо, мы можем заменить его на район Наама Бей с пешеходным променадом, кальянными, барами и ночными клубами. В завершение мы зайдем в аутентичное арт-кафе Фарша с необычным дизайном и панорамным видом на море.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Напиток (кофе или манговый сок) в аутентичном кафе
Что не входит
  • Личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля
Завершение: Отель вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-египтолог из нашей команды.
  • В стоимость включены: транспорт и напиток (кофе или манговый сок) в аутентичном кафе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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