После заката Шарм-эль-Шейх просыпается. Приглашаем вместе насладиться им в это романтичное время.
Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки, погуляете по Старому городу и побываете в модном районе Сохо.
Встретите закат в роскошном месте с видом на море и горы, а затем отправитесь на смотровую площадку популярного торгового центра, откуда открывается превосходный вид на Старый город и бухту Шарм-эль-Майя. И это далеко не всё!
Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки, погуляете по Старому городу и побываете в модном районе Сохо.
Встретите закат в роскошном месте с видом на море и горы, а затем отправитесь на смотровую площадку популярного торгового центра, откуда открывается превосходный вид на Старый город и бухту Шарм-эль-Майя. И это далеко не всё!
Ближайшие даты:
27
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даты
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Описание
Что вас ждёт:
Посетите главные и тайные места города в закатные часы с гидом-египтологом. После заката Шарм просыпается. Приглашаем вместе насладиться им в это романтичное время. Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки, погуляете по Старому городу, побываете в модном районе Сохо. Шикарные смотровые площадки
Вы встретите закат в роскошном месте с видом на море, горы и Шарм-эль-Шейх. Увидите расположенные здесь же маяк и памятник французскому самолету. А затем отправитесь на смотровую площадку популярного торгового центра, откуда открывается превосходный вид на Старый город и бухту Шарм-эль-Майя. Олд маркет и Еврейский квартал
Мы посетим Еврейский квартал, где раньше находилась израильская военная база. Сейчас это самая бедная часть Шарма. Вы увидите, в каких условиях живут здесь люди. Далее побываете в популярном туристическом районе Олд маркет. Это лучшее место для покупки сувениров, фруктов, арабских сладостей и трикотажа. Наш гид сориентирует вас по ценам и защитит от приставал. А ещё покажет крупнейшую мечеть города — Эль Сахаба. Центры ночной жизни:
Сохо или Наама Бей
Вы оцените местный Сохо — оживлённую площадь с ресторанами, кафе, поющими фонтанами, катком и ледяным баром. Если вы уже были в Сохо, мы можем заменить его на район Наама Бей с пешеходным променадом, кальянными, барами и ночными клубами. В завершение мы зайдем в аутентичное арт-кафе Фарша с необычным дизайном и панорамным видом на море.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Напиток (кофе или манговый сок) в аутентичном кафе
- Что не входит
- Личные траты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Начало экскурсии у вашего отеляЗавершение: Отель вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-египтолог из нашей команды.
- В стоимость включены: транспорт и напиток (кофе или манговый сок) в аутентичном кафе
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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