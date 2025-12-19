Мои заказы

Знакомство с вечерним Шарм-эль-Шейхом

Погрузитесь в атмосферу вечернего Шарм-эль-Шейха: Сохо, Старый город и другие знаковые места ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с вечерним Шарм-эль-Шейхом. Туристы посетят площадь Сохо, где можно увидеть танцующий фонтан и развлекательные центры. В Старом городе предоставляется час для прогулок и покупок сувениров. В программе также значатся посещения коптской церкви, мечети Эль-Мустафа и Эль-Сахаба. Кафе «Фарша» и еврейский квартал добавят аутентичности вашему путешествию. Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером включён

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Погружение в атмосферу вечернего города
  • 🕌 Посещение уникальных религиозных сооружений
  • 🛍️ Время для покупок в Старом городе
  • 🚗 Комфортный трансфер с кондиционером
  • 📸 Возможность сделать яркие фотографии

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Шарм-эль-Шейха - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В это время можно насладиться вечерними прогулками без изнуряющей жары. Летом, с мая по сентябрь, температура может быть высокой, но вечерние экскурсии остаются комфортными благодаря прохладному морскому бризу. В остальное время года, несмотря на жару, вечерние экскурсии также возможны, особенно если предпочитаете меньшее количество туристов.
Сейчас декабрь — это идеальное время.
Знакомство с вечерним Шарм-эль-Шейхом
Знакомство с вечерним Шарм-эль-Шейхом
Знакомство с вечерним Шарм-эль-Шейхом

Что можно увидеть

  • Площадь Сохо
  • Поющий фонтан
  • Коптская церковь
  • Мечеть Эль-Мустафа
  • Старый город
  • Мечеть Сахаба
  • Кафе «Фарша»
  • Еврейский квартал

Описание экскурсии

Площадь Сохо. Это новый центр города, где у вас будет 30 минут погулять, порассматривать всё вокруг: танцующий фонтан, развлекательные центры и шумные кафе.

Кафе «Фарша». Самое знаменитое кафе у нас. Вы заглянете туда, пофотографируетесь, сможете заказать напитки.

Мечеть Эль-Мустафа. Самая большая мечеть в городе.

Старый город. Главный район Шарм-эль-Шейха и торговый центр Old Market. Мы дадим вам час свободного времени погулять, купить подарки, понаблюдать за жизнью местных египтян.

Мечеть Эль-Сахаба. Самая красивая в городе мечеть.

Православная коптская церковь. Величественный храм с впечатляющей архитектурой, яркими фресками и витражами с библейскими сюжетами. Это одно из самых красивых современных религиозных сооружений Египта.

Площадь Мира. Здесь вас ждёт символ дружбы между Египтом и Россией.

Еврейский кварталы. Самые старые районы Шарм-эль-Шейха: они были построены во время израильского завоевания.

Аптека для россиян. При желании и необходимости заедем в аптеку с русскоговорящим фармацевтом, чтобы купить лекарства.

Рыбный ресторан «Фарис». Также по желанию посетим знаменитый ресторан, который славится рыбными блюдами.

Что вы узнаете

Мы затронем такие темы, как Древний и современный Египет, традиции и жизнь бедуинов и обычных египтян, а также женитьба, образование, служба в армии. И конечно, поговорим про достопримечательности города.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит индивидуальный трансфер на легковым автомобиле с кондиционером. В машине для вас всегда есть питьевая вода
  • По запросу проведём экскурсию для группы от 4 человек
  • Можно сократить программу, поменять время начала экскурсии или скорректировать маршрут по согласованию с гидом
  • Во время экскурсии нужно фото паспорта на телефоне и закрытая одежда для посещения мечетей и церкви
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид
Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 331 туриста
Меня зовут Валид, я лицензированный гид-египтолог с высшим образованием и директор туристической компании. Хорошо говорю по-русски и по-английски. Живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе более 20 лет. Жду вас на Синайском полуострове!

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха

Шарм-эль-Шейх: обзорная экскурсия с посещением исторического музея в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
3 часа
-
32%
47 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Шарм-эль-Шейх: обзорная экскурсия с посещением исторического музея в мини-группе
Погулять по Старому городу, посетить исторический музей, православную церковь и мечеть
Начало: У шлагбаума отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 16:30
21 дек в 16:30
23 дек в 16:30
$19$28 за человека
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
На машине
3 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$120 за всё до 6 чел.
Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
На автобусе
3 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки на Старом рынке Шарм-эль-Шейха. Откройте для себя уникальные товары и сувениры в сопровождении опытного гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$80 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-эш-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шарм-эш-Шейхе