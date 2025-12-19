5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Погружение в атмосферу вечернего города
- 🕌 Посещение уникальных религиозных сооружений
- 🛍️ Время для покупок в Старом городе
- 🚗 Комфортный трансфер с кондиционером
- 📸 Возможность сделать яркие фотографии
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Площадь Сохо
- Поющий фонтан
- Коптская церковь
- Мечеть Эль-Мустафа
- Старый город
- Мечеть Сахаба
- Кафе «Фарша»
- Еврейский квартал
Описание экскурсии
Площадь Сохо. Это новый центр города, где у вас будет 30 минут погулять, порассматривать всё вокруг: танцующий фонтан, развлекательные центры и шумные кафе.
Кафе «Фарша». Самое знаменитое кафе у нас. Вы заглянете туда, пофотографируетесь, сможете заказать напитки.
Мечеть Эль-Мустафа. Самая большая мечеть в городе.
Старый город. Главный район Шарм-эль-Шейха и торговый центр Old Market. Мы дадим вам час свободного времени погулять, купить подарки, понаблюдать за жизнью местных египтян.
Мечеть Эль-Сахаба. Самая красивая в городе мечеть.
Православная коптская церковь. Величественный храм с впечатляющей архитектурой, яркими фресками и витражами с библейскими сюжетами. Это одно из самых красивых современных религиозных сооружений Египта.
Площадь Мира. Здесь вас ждёт символ дружбы между Египтом и Россией.
Еврейский кварталы. Самые старые районы Шарм-эль-Шейха: они были построены во время израильского завоевания.
Аптека для россиян. При желании и необходимости заедем в аптеку с русскоговорящим фармацевтом, чтобы купить лекарства.
Рыбный ресторан «Фарис». Также по желанию посетим знаменитый ресторан, который славится рыбными блюдами.
Что вы узнаете
Мы затронем такие темы, как Древний и современный Египет, традиции и жизнь бедуинов и обычных египтян, а также женитьба, образование, служба в армии. И конечно, поговорим про достопримечательности города.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит индивидуальный трансфер на легковым автомобиле с кондиционером. В машине для вас всегда есть питьевая вода
- По запросу проведём экскурсию для группы от 4 человек
- Можно сократить программу, поменять время начала экскурсии или скорректировать маршрут по согласованию с гидом
- Во время экскурсии нужно фото паспорта на телефоне и закрытая одежда для посещения мечетей и церкви
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды