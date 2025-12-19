Сейчас декабрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Шарм-эль-Шейха - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В это время можно насладиться вечерними прогулками без изнуряющей жары. Летом, с мая по сентябрь, температура может быть высокой, но вечерние экскурсии остаются комфортными благодаря прохладному морскому бризу. В остальное время года, несмотря на жару, вечерние экскурсии также возможны, особенно если предпочитаете меньшее количество туристов.

Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с вечерним Шарм-эль-Шейхом. Туристы посетят площадь Сохо, где можно увидеть танцующий фонтан и развлекательные центры. В Старом городе предоставляется час для прогулок и покупок сувениров. В программе также значатся посещения коптской церкви, мечети Эль-Мустафа и Эль-Сахаба. Кафе «Фарша» и еврейский квартал добавят аутентичности вашему путешествию. Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером включён

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Площадь Сохо. Это новый центр города, где у вас будет 30 минут погулять, порассматривать всё вокруг: танцующий фонтан, развлекательные центры и шумные кафе.

Кафе «Фарша». Самое знаменитое кафе у нас. Вы заглянете туда, пофотографируетесь, сможете заказать напитки.

Мечеть Эль-Мустафа. Самая большая мечеть в городе.

Старый город. Главный район Шарм-эль-Шейха и торговый центр Old Market. Мы дадим вам час свободного времени погулять, купить подарки, понаблюдать за жизнью местных египтян.

Мечеть Эль-Сахаба. Самая красивая в городе мечеть.

Православная коптская церковь. Величественный храм с впечатляющей архитектурой, яркими фресками и витражами с библейскими сюжетами. Это одно из самых красивых современных религиозных сооружений Египта.

Площадь Мира. Здесь вас ждёт символ дружбы между Египтом и Россией.

Еврейский кварталы. Самые старые районы Шарм-эль-Шейха: они были построены во время израильского завоевания.

Аптека для россиян. При желании и необходимости заедем в аптеку с русскоговорящим фармацевтом, чтобы купить лекарства.

Рыбный ресторан «Фарис». Также по желанию посетим знаменитый ресторан, который славится рыбными блюдами.

Что вы узнаете

Мы затронем такие темы, как Древний и современный Египет, традиции и жизнь бедуинов и обычных египтян, а также женитьба, образование, служба в армии. И конечно, поговорим про достопримечательности города.

Организационные детали