Карим А. проводит ещё 6 экскурсий

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VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте

Карим А.
Карим А. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Яхта 🛥️ только для вас.

Вы можете устроить себе романтическое путешествие, пикник на море 🌊 большой компанией (до 12 человек) или просто провести этот день в море всей семьей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • $500 за экскурсию

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VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
Праздник у вас, ваших друзей или у ребенка? Или вы просто хотите отдохнуть своей компанией на яхте?
Это значит — яхта 🛥️ только для вас. Вы можете устроить себе романтическое путешествие, пикник на море 🌊 большой компанией (до 12 человек) или просто провести этот день в море всей семьей.
Маршрут и настроение этого дня будут зависеть только от вас. Команда корабля будет следовать вашим пожеланиям. В стоимость включены безалкогольные напитки и вкуснейший обед, который вам подадут в салоне. Это плавание обычно начинается рано утром и заканчивается по вашему желанию, но не позднее захода солнца. В вашем путешествии вас будет сопровождать русскоговорящий гид. По вашему желанию можно организовать дайвинг в течение поездки. Организация погружений с аквалангом оплачивается отдельно
Программа экскурсии
В 8:00 мы вас заберем из отеля на автобусе 🚌 (с кондиционером) и повезем в порт.
Ехать до порта 10—30 мин.
На катере до коралловых островов — 1, 5 часа.
Будет 3 остановки для купания + обед на катере.
Приезд в отель 🏨 в 17:30.
Что входит
  • индивидуальный микроавтобус до порта и обратно в отель
  • индивидуальная яхта
  • индивидуальный профессиональный гид
  • маски и ласты
  • напитки на яхте
  • обед
  • страховка.
Что не входит
  • По вашему желанию можно к обеду добавить ассортимент из морепродуктов
  • или нестандартный десерт
  • или торт в честь дня рождения или какого-то праздника.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Карим А.
Карим А.
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