Карим А. проводит ещё 6 экскурсий

Праздник у вас, ваших друзей или у ребенка? Или вы просто хотите отдохнуть своей компанией на яхте?

Это значит — яхта 🛥️ только для вас. Вы можете устроить себе романтическое путешествие, пикник на море 🌊 большой компанией (до 12 человек) или просто провести этот день в море всей семьей.

Маршрут и настроение этого дня будут зависеть только от вас. Команда корабля будет следовать вашим пожеланиям. В стоимость включены безалкогольные напитки и вкуснейший обед, который вам подадут в салоне. Это плавание обычно начинается рано утром и заканчивается по вашему желанию, но не позднее захода солнца. В вашем путешествии вас будет сопровождать русскоговорящий гид. По вашему желанию можно организовать дайвинг в течение поездки. Организация погружений с аквалангом оплачивается отдельно

Программа экскурсии

В 8:00 мы вас заберем из отеля на автобусе 🚌 (с кондиционером) и повезем в порт.

Ехать до порта 10—30 мин.

На катере до коралловых островов — 1, 5 часа.

Будет 3 остановки для купания + обед на катере.

Приезд в отель 🏨 в 17:30.