Карим А. проводит ещё 5 экскурсий

Деревянная «пиратская» яхта 🛥️ ожидает туристов у причала, чтобы отправится в беззаботное плавание к одному из интереснейших уголков побережья Шарм-эль-Шейха. Увлекательное путешествие на стилизованной комфортабельной яхте не оставит никого равнодушным. Яхта оснащена всеми удобствами, в том числе местом для отдыха на верхней палубе, а также плетеными качелями над морем. На яхте имеются комфортабельные каюты. Обед из морепродуктов (шведский стол), напитки сделают ваше морское путешествие незабываемым.

Программа экскурсии

*В 8:00—9:00 наш гид заберет вас у ворот отеля в комфортабельном мини-автобусе с кондиционером и повезем вас в порт.

*Ехать до порта 30 мин.

*Будет 3 остановки для купания с маской и трубкой с русскоговорящим инструктором.

*Обед на катере (морепродукты).

*Приезд в отель 🏨 около 16:30.

Что нужно брать с собой?

*фотоаппарат, кинокамера,

*деньги,

*загранпаспорт,

*полотенце,

*маска и ласты,

*крем от солнца.

Соответствующая одежда для экскурсии: