Карим А. проводит ещё 5 экскурсий

Деревянная «пиратская» яхта 🛥️ ожидает туристов у причала, чтобы отправится в беззаботное плавание к одному из интереснейших уголков побережья Шарм-эль-Шейха. Увлекательное путешествие на стилизованной комфортабельной яхте не оставит никого равнодушным. Яхта оснащена всеми удобствами, в том числе местом для отдыха на верхней палубе, а также плетеными качелями над морем. На яхте имеются комфортабельные каюты. Обед из морепродуктов (шведский стол), напитки сделают ваше морское путешествие незабываемым.
Программа экскурсии
*В 8:00—9:00 наш гид заберет вас у ворот отеля в комфортабельном мини-автобусе с кондиционером и повезем вас в порт.
*Ехать до порта 30 мин.
*Будет 3 остановки для купания с маской и трубкой с русскоговорящим инструктором.
*Обед на катере (морепродукты).
*Приезд в отель 🏨 около 16:30.
Что нужно брать с собой?
*фотоаппарат, кинокамера,
*деньги,
*загранпаспорт,
*полотенце,
*маска и ласты,
*крем от солнца.
Соответствующая одежда для экскурсии: