Карим А. проводит ещё 5 экскурсий

Карим А.
Карим А. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Морское путешествие на самой крупной яхте 🛥️ под парусами в Шарме — настоящем пиратском корабле! На яхте работает кондиционер, есть все удобства.

Во время водной прогулки вас будет ждать вкусный обед из морепродуктов, а также зажигательное шоу с танцем живота.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $75 за человека

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VIP Пиратская яхта
VIP Пиратская яхта
Деревянная «пиратская» яхта 🛥️ ожидает туристов у причала, чтобы отправится в беззаботное плавание к одному из интереснейших уголков побережья Шарм-эль-Шейха. Увлекательное путешествие на стилизованной комфортабельной яхте не оставит никого равнодушным. Яхта оснащена всеми удобствами, в том числе местом для отдыха на верхней палубе, а также плетеными качелями над морем. На яхте имеются комфортабельные каюты. Обед из морепродуктов (шведский стол), напитки сделают ваше морское путешествие незабываемым.
Программа экскурсии
*В 8:00—9:00 наш гид заберет вас у ворот отеля в комфортабельном мини-автобусе с кондиционером и повезем вас в порт.
*Ехать до порта 30 мин.
*Будет 3 остановки для купания с маской и трубкой с русскоговорящим инструктором.
*Обед на катере (морепродукты).
*Приезд в отель 🏨 около 16:30.
Что нужно брать с собой?
*фотоаппарат, кинокамера,
*деньги,
*загранпаспорт,
*полотенце,
*маска и ласты,
*крем от солнца.

Соответствующая одежда для экскурсии:

  • *теплая одежда (зимой).
Что входит
  • Транспорт
  • Обед с морепродуктами и напитки на катере
  • Страховка
Что не входит
  • Снаряжение для снорклинга (маска и ласты)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
VIP Пиратская яхта
VIP Пиратская яхта
VIP Пиратская яхта
VIP Пиратская яхта
VIP Пиратская яхта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Карим А.
Карим А.
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