Что вас ожидает

Вы осмотрите главные достопримечательности Верхнего города: замок Тоомпеа (Парламент Эстонии) — собор Александра Невского — Домский собор — смотровые площадки.

Увидите интересные места Нижнего города: крепостные стены и башни — Сад датского короля — церковь Нигулисте — Ратушную площадь.

Зайдёте в самую старую в Европе аптеку и раскроете, что там продавали в средние века, а что — сейчас.

Побываете в самом старом кафе в Таллине.

Выясните, когда и почему решено было построить город на этом месте.

Разберётесь, кто управлял Таллином на протяжении долгих столетий.

Узнаете, кто жил в верхней, а кто — в нижней части города.