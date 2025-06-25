Эта групповая экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу средневекового Таллина. Начав у Вируских ворот, вы увидите замок Тоомпеа, собор Александра Невского и Домский собор. Смотровые площадки откроют вид на черепичные крыши города. В Нижнем городе вы пройдете мимо крепостных стен, Сада датского короля и церкви Нигулисте. Узнайте, как жили жители Верхнего и Нижнего города, и посетите старейшую аптеку Европы
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть замок Тоомпеа
- 🕌 Посетить собор Александра Невского
- 🏛️ Прогуляться по Ратушной площади
- 🧪 Узнать о старейшей аптеке
- ☕ Заглянуть в старейшее кафе
- 🌆 Полюбоваться видами со смотровых площадок
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для прогулки по Таллину - с мая по сентябрь. В это время город оживает, открываются уличные кафе, а погода способствует комфортным пешим прогулкам.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что можно увидеть
- Замок Тоомпеа
- Собор Александра Невского
- Домский собор
- Крепостные стены
- Сад датского короля
- Церковь Нигулисте
- Ратушная площадь
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы осмотрите главные достопримечательности Верхнего города: замок Тоомпеа (Парламент Эстонии) — собор Александра Невского — Домский собор — смотровые площадки.
Увидите интересные места Нижнего города: крепостные стены и башни — Сад датского короля — церковь Нигулисте — Ратушную площадь.
Зайдёте в самую старую в Европе аптеку и раскроете, что там продавали в средние века, а что — сейчас.
Побываете в самом старом кафе в Таллине.
Выясните, когда и почему решено было построить город на этом месте.
Разберётесь, кто управлял Таллином на протяжении долгих столетий.
Узнаете, кто жил в верхней, а кто — в нижней части города.
во вторник в 09:00, в среду в 09:00, 11:00, 13:00 и 15:00, в четверг и пятницу в 15:00, в субботу в 10:00, 12:00 и 14:00, в воскресенье в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€29
|Пенсионеры
|€24
|Студенты
|€24
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Вируских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 09:00, в среду в 09:00, 11:00, 13:00 и 15:00, в четверг и пятницу в 15:00, в субботу в 10:00, 12:00 и 14:00, в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Таллине
Дорогие гости, я коренная таллинка и профессиональный гид с многолетним опытом работы. Провожу экскурсии на эстонском, русском, английском и итальянском языках. С радостью познакомлю вас с главными и тайными местами любимого города.Задать вопрос
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