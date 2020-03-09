1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для посещения замка Раквере - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время природа особенно красива, а туристическая инфраструктура работает в полную силу. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы экскурсия будет менее комфортной из-за холодов, но замок открыт для посещения круглый год.

Путешествие в замок Раквере предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу Средневековья и насладиться красотой эстонской природы. В рамках экскурсии посетители узнают о жизни рыцарей, их верованиях и традициях. Путешествие включает посещение Орденского замка XIV века, знакомство с историей региона и возможность увидеть места съёмок фильма «Сталкер». Участники также смогут попробовать местные деликатесы и насладиться видом на город с высоты крепостной башни

Описание экскурсии

Мини-путешествие по Эстонии

Дорога до города Раквере займёт часа полтора, за которые вы успеете познакомиться со страной поближе: проехать по шоссе, которое проходит через настоящий каньон и район Ласнамяэ, узнать про разные эстонские народности и языческие верования, побывать у самого широкого местного водопада. Я поделюсь с вами знаниями о географии и истории Эстонии, а также покажу дамбу ГЭС, где снимался эпизод из фильма «Сталкер». По дороге обратно в Таллин мы остановимся у самой маленькой крепости Европы — Кийу, ни разу не покорившейся врагам, где вы осмотрите её главную башню и попробуете эстонский ликёр вприкуску с домашним пирогом в местном кафе.

Попасть в Средневековье

Раквере — город, знаменитый Орденским замком XIV века и колбасой, которую тут производят. История названия этого места связана с множеством войн, о которых я расскажу вам, пока вы будете гулять по крепости. Мы обсудим все тайны быта Средневековья, рыцарских костюмов, поговорим о верованиях и традициях людей того времени. Вы посмотрите на город с высоты главной башни, увидите 7-тонный памятник быку — символу Раквере, а ещё узнаете, кто такой Арво Пярт и почему скульптура в его честь установлена на Центральной площади города.

Организационные детали