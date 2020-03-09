1 отзыв оставили туристы

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Путешествие в замок Раквере

Отправиться в средневековую крепость и увидеть Эстонию за пределами Таллина

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

285 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Роман
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
Роман – Гид в Таллине
Совместим в одной поездке экскурс в историю Средневековья и пасторальные виды Эстонии! Вы увидите самую маленькую (но очень неприступную) крепость в Европе, узнаете всё о быте рыцарей и верованиях их современников, удивитесь тому, где снимался «Сталкер», и, если захотите, даже постреляете из лука, как настоящий житель Средневековья.
Путешествие в замок Раквере
Путешествие в замок Раквере

Что вас ожидает

Мини-путешествие по Эстонии
Дорога до города Раквере займёт часа полтора, за которые вы успеете познакомиться со страной поближе: проехать по шоссе, которое проходит через настоящий каньон и район Ласнамяэ, узнать про разные эстонские народности и языческие верования, побывать у самого широкого местного водопада. Я поделюсь с вами знаниями о географии и истории Эстонии, а также покажу дамбу ГЭС, где снимался эпизод из фильма «Сталкер». По дороге обратно в Таллин мы остановимся у самой маленькой крепости Европы — Кийу, ни разу не покорившейся врагам, где вы осмотрите её главную башню и попробуете эстонский ликёр вприкуску с домашним пирогом в местном кафе.

Попасть в Средневековье
Раквере — город, знаменитый Орденским замком XIV века и колбасой, которую тут производят. История названия этого места связана с множеством войн, о которых я расскажу вам, пока вы будете гулять по крепости. Мы обсудим все тайны быта Средневековья, рыцарских костюмов, поговорим о верованиях и традициях людей того времени. Вы посмотрите на город с высоты главной башни, увидите 7-тонный памятник быку — символу Раквере, а ещё узнаете, кто такой Арво Пярт и почему скульптура в его честь установлена на Центральной площади города.

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость экскурсии
  • За дополнительную плату вы сможете пострелять в Раквере из лука
Путешествие в замок Раквере
Путешествие в замок Раквере
Путешествие в замок Раквере
Путешествие в замок Раквере
Путешествие в замок Раквере
Путешествие в замок Раквере
Путешествие в замок Раквере
Путешествие в замок Раквере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен. В нем сочетаются несочетаемые вещи. Таллин приглашает вас погулять по средневековым улочкам Старого Города, по романтическим паркам и набережным, а потом принять солнечные ванны на городском пляже. А моя задача как гида еще сильнее укрепить ваши впечатления. Имею лицензии в основные музеи, что позволит нам проникнуть в самые потаенные уголки города. Моя программа разнообразная: предлагаю экскурсии по Старому Городу, костюмированные экскурсии по ночному городу, вылазки за город на водопады и усадьбы, туры на острова, морские экскурсии, экскурсии по музеям, дегустации напитков для взрослых. Я начитанный, коммуникабельный, находчивый, с чувством юмора, легкий на подъем. Добро пожаловать в Таллин! Вам понравится, иначе быть не может!
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1 отзыв оставили туристы

9 марта 2020
экскурсии отличные, Роман замечательный гид. очень приятный в общении человек. надо только быть готовым много ходить. у нас получалось около 16000 шагов в день. так что было здорово и позанавательно. Сергей, Ирина

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