1 отзыв оставили туристы

Увлекательное путешествие в Раквере, где вы познакомитесь с историей Средневековья и увидите живописные пейзажи Эстонии
Путешествие в замок Раквере предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу Средневековья и насладиться красотой эстонской природы. В рамках экскурсии посетители узнают о жизни рыцарей, их верованиях и традициях.
Путешествие включает посещение Орденского замка XIV века, знакомство с историей региона и возможность увидеть места съёмок фильма «Сталкер».
Участники также смогут попробовать местные деликатесы и насладиться видом на город с высоты крепостной башни
Лучшее время для посещения замка Раквере - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время природа особенно красива, а туристическая инфраструктура работает в полную силу. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы экскурсия будет менее комфортной из-за холодов, но замок открыт для посещения круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Орденский замок
Памятник быку
Крепость Кийу
Описание экскурсии
Мини-путешествие по Эстонии
Дорога до города Раквере займёт часа полтора, за которые вы успеете познакомиться со страной поближе: проехать по шоссе, которое проходит через настоящий каньон и район Ласнамяэ, узнать про разные эстонские народности и языческие верования, побывать у самого широкого местного водопада. Я поделюсь с вами знаниями о географии и истории Эстонии, а также покажу дамбу ГЭС, где снимался эпизод из фильма «Сталкер». По дороге обратно в Таллин мы остановимся у самой маленькой крепости Европы — Кийу, ни разу не покорившейся врагам, где вы осмотрите её главную башню и попробуете эстонский ликёр вприкуску с домашним пирогом в местном кафе.
Попасть в Средневековье
Раквере — город, знаменитый Орденским замком XIV века и колбасой, которую тут производят. История названия этого места связана с множеством войн, о которых я расскажу вам, пока вы будете гулять по крепости. Мы обсудим все тайны быта Средневековья, рыцарских костюмов, поговорим о верованиях и традициях людей того времени. Вы посмотрите на город с высоты главной башни, увидите 7-тонный памятник быку — символу Раквере, а ещё узнаете, кто такой Арво Пярт и почему скульптура в его честь установлена на Центральной площади города.
Организационные детали
Трансфер включён в стоимость экскурсии
За дополнительную плату вы сможете пострелять в Раквере из лука
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 443 туристов
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии.
Я историк по образованию и большой ценитель моего города.
Буду рад с любовью и гордостью вам его показать.
Таллин это культурный феномен. читать дальшеуменьшить
В нем сочетаются несочетаемые вещи. Таллин приглашает вас погулять по средневековым улочкам Старого Города, по романтическим паркам и набережным, а потом принять солнечные ванны на городском пляже. А моя задача как гида еще сильнее укрепить ваши впечатления.
Имею лицензии в основные музеи, что позволит нам проникнуть в самые потаенные уголки города.
Моя программа разнообразная: предлагаю экскурсии по Старому Городу, костюмированные экскурсии по ночному городу, вылазки за город на водопады и усадьбы, туры на острова, морские экскурсии, экскурсии по музеям, дегустации напитков для взрослых.
Я начитанный, коммуникабельный, находчивый, с чувством юмора, легкий на подъем.
Добро пожаловать в Таллин!
Вам понравится, иначе быть не может!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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сергей
экскурсии отличные, Роман замечательный гид. очень приятный в общении человек. надо только быть готовым много ходить. у нас получалось около 16000 шагов в день. так что было здорово и позанавательно. Сергей, Ирина
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