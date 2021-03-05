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Летим в Хельсинки

Как добраться до Хельсинки на самолёте

В Хельсинки 3 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Helsinki-Vantaa Airport» вам не избежать

Список аэропортов Хельсинки

  1. Вантаа HEL
    Helsinki-Vantaa Airport
  2. Helsinki-malmi HEMне гражданский
    Helsinki-malmi
  3. Тиккурила железнодорожная станция HVTне гражданский
    Tikkurila railway station

Самые дешёвые билеты в Хельсинки из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
05.03.2021из 🇫🇷Парижа2 14423ч (⇵1)
07.11.2020из 🇷🇴Бухареста2 5442ч 50м
22.06.2021из 🇮🇱Тель-Авива3 08312ч 20м (⇵1)
11.06.2021из 🇳🇴Осло3 3251ч 25м
04.04.2021из 🇩🇪Берлина3 476
08.11.2020из 🇫🇮Куопио3 8211ч 5м
17.04.2021из 🇳🇱Амстердама3 98725ч 25м (⇵1)
16.04.2021из 🇮🇹Рима4 0486ч 5м (⇵1)
19.11.2020из 🇵🇹Лиссабона4 18635ч 55м (⇵2)
01.03.2021из 🇪🇸Барселоны4 33723ч 50м (⇵2)
12.11.2020из 🇬🇧Лондона4 37248ч (⇵2)
11.12.2020из 🇺🇦Киева4 41127ч 45м (⇵2)
21.05.2021из 🇲🇦Марракеша4 44353ч 10м (⇵2)
27.12.2020из 🇩🇰Копенгагена4 52634ч 15м (⇵2)
06.11.2020из 🇬🇷Салоников4 54814ч 50м (⇵2)
06.11.2020из 🇱🇹Вильнюса4 55419ч 15м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга4 66144ч 50м (⇵2)
10.12.2020из 🇸🇪Стокгольм4 66655м
12.01.2021из 🇵🇱Варшавы4 7068ч 20м (⇵1)
06.11.2020из 🇵🇱Кракова4 96820ч 35м (⇵2)
06.11.2020из 🇩🇪Гамбурга5 08624ч 25м (⇵1)
11.11.2020из Мариехамн5 10255м
09.11.2020из 🇫🇮Ювяскюли5 10245м
30.10.2020из 🇬🇷Афин5 22023ч 40м (⇵2)
29.10.2020из 🇪🇸Аликанте5 30537ч (⇵2)
04.12.2020из 🇷🇺Москвы5 42020ч 35м (⇵2)
01.06.2021из 🇵🇱Гданьска5 4329ч 30м (⇵1)
16.01.2021из 🇮🇹Милана5 43730ч 5м (⇵2)
30.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне5 56914ч 5м (⇵2)
06.11.2020из 🇺🇦Львова5 60122ч (⇵2)
27.12.2020из 🇧🇬Софии5 72247ч 55м (⇵2)
11.11.2020из 🇫🇮Каяани5 7361ч 15м
21.12.2020из 🇪🇸Малаги5 8344ч 45м
14.12.2020из 🇸🇪Гётеборга5 9905ч 15м (⇵1)
01.01.2021из 🇧🇾Минска6 01223ч 5м (⇵1)
28.05.2021из 🇦🇱Тираны6 28039ч 50м (⇵2)
18.02.2021из 🇮🇸Рейкьявика6 32726ч 20м (⇵1)
09.12.2020из 🇪🇸Тенерифе6 4186ч 30м
21.12.2020из 🇹🇷Стамбула6 50418ч 25м (⇵1)
04.02.2021из 🇳🇴Киркенеса6 82927ч 15м (⇵1)
23.12.2020из 🇪🇪Таллина6 8503ч 5м (⇵1)
15.05.2021из 🇬🇧Глазго6 91528ч 35м (⇵2)
22.10.2020из 🇨🇿Праги7 040 (⇵1)
18.12.2020из 🇺🇦Одессы7 26413ч 40м (⇵1)
28.12.2020из 🇮🇹Неаполя7 53824ч 5м (⇵2)
23.10.2020из 🇱🇻Риги7 583
01.11.2020из 🇪🇸Валенсии7 59043ч 25м (⇵2)
26.10.2020из 🇦🇹Вены7 6484ч 40м (⇵1)
23.10.2020из 🇲🇩Кишинёва7 68534ч (⇵2)
21.12.2020из 🇹🇷Аланьи7 89027ч 10м (⇵2)
27.11.2020из 🇭🇷Загреба7 92720ч 30м (⇵2)
26.11.2020из 🇧🇬Варны8 09445ч 30м (⇵2)
23.10.2020из 🇩🇪Кёльна8 24224ч 15м (⇵2)
01.12.2020из 🇺🇦Херсона8 47230ч 25м (⇵2)
31.01.2021из 🇷🇺Тюмени8 52434ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇫🇷Ниццы8 62321ч 10м (⇵1)
17.10.2020из 🇭🇺Будапешта8 66433ч 20м (⇵2)
11.11.2020из 🇫🇮Оулу8 707
13.10.2020из 🇱🇹Клайпеды8 80518ч 45м (⇵1)
02.11.2020из 🇬🇧Эдинбурга8 81046ч 55м (⇵2)
25.05.2021из 🇷🇺Казани8 89316ч 10м (⇵1)
01.08.2021из 🇪🇸Мадрида8 93415ч 35м (⇵1)
20.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа9 01213ч 10м (⇵1)
06.11.2020из 🇩🇪Мюнхена9 03423ч 45м (⇵2)
19.10.2020из 🇬🇧Манчестера9 17342ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Архангельска9 23929ч 10м (⇵2)
25.01.2021из 🇷🇺Сочи9 40828ч 25м (⇵2)
01.08.2021из 🇪🇸Ласа-Пальмаса9 52621ч 55м (⇵2)
06.01.2021из 🇺🇦Харькова9 53348ч 5м (⇵2)
25.12.2020из 🇫🇮Рованиеми9 5361ч 15м
10.11.2020из 🇷🇺Краснодара9 57844ч (⇵2)
23.12.2020из 🇫🇷Тулузы9 59037ч 30м (⇵2)
26.10.2020из 🇮🇪Дублина9 63122ч 5м (⇵1)
21.12.2020из 🇷🇺Уфы9 77520ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇨🇾Пафоса9 90050ч (⇵2)
25.10.2020из 🇩🇪Дортмунда9 92540ч 45м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода9 92732ч 45м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга9 94536ч 5м (⇵2)
26.10.2020из 🇮🇹Венеции9 97028ч 20м (⇵2)
11.11.2020из 🇧🇬Бургаса10 03838ч 10м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Ульяновска10 17243ч 5м (⇵2)
27.11.2020из 🇹🇷Антальи10 46829ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇳🇴Бергена10 5565ч 55м (⇵2)
02.01.2021из 🇷🇺Минеральных Вод10 72919ч 15м (⇵2)
28.12.2020из 🇷🇺Мурманска10 86523ч 40м (⇵2)
01.03.2021из 🇬🇪Тбилиси10 92730ч 40м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Петрозаводска11 12927ч 50м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Самары11 25950ч 25м (⇵2)
23.10.2020из 🇽🇰Приштины11 26235ч 25м (⇵2)
29.10.2020из 🇨🇾Ларнаки11 27027ч 35м (⇵2)
06.11.2020из 🇩🇪Ганновера11 44442ч 15м (⇵2)
24.12.2020из 🇬🇷Ханьи11 52035ч 5м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Сургута11 68836ч 5м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Новосибирска11 74139ч 5м (⇵2)
26.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону11 79043ч 25м (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Перми12 56935ч 25м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Красноярска12 81633ч 55м (⇵2)
10.01.2021из 🇷🇺Сыктывкара12 83127ч 55м (⇵2)
09.11.2020из 🇫🇮Турку13 3225ч 55м (⇵1)
09.11.2020из 🇫🇮Ивало14 3712ч 40м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Хельсинки, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Малага, Амстердам, Барселона, Берлин и Копенгаген

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Хельсинки