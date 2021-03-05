Как добраться до Хельсинки на самолёте
В Хельсинки 3 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Helsinki-Vantaa Airport» вам не избежать
Список аэропортов Хельсинки
- Вантаа HELHelsinki-Vantaa Airport
- Helsinki-malmi HEMне гражданскийHelsinki-malmi
- Тиккурила железнодорожная станция HVTне гражданскийTikkurila railway station
Самые дешёвые билеты в Хельсинки из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|05.03.2021
|из 🇫🇷Парижа
|2 144
|23ч (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|2 544
|2ч 50м
|22.06.2021
|из 🇮🇱Тель-Авива
|3 083
|12ч 20м (⇵1)
|11.06.2021
|из 🇳🇴Осло
|3 325
|1ч 25м
|04.04.2021
|из 🇩🇪Берлина
|3 476
|2ч
|08.11.2020
|из 🇫🇮Куопио
|3 821
|1ч 5м
|17.04.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|3 987
|25ч 25м (⇵1)
|16.04.2021
|из 🇮🇹Рима
|4 048
|6ч 5м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|4 186
|35ч 55м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇪🇸Барселоны
|4 337
|23ч 50м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|4 372
|48ч (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|4 411
|27ч 45м (⇵2)
|21.05.2021
|из 🇲🇦Марракеша
|4 443
|53ч 10м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|4 526
|34ч 15м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇬🇷Салоников
|4 548
|14ч 50м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|4 554
|19ч 15м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|4 661
|44ч 50м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|4 666
|55м
|12.01.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|4 706
|8ч 20м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇵🇱Кракова
|4 968
|20ч 35м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|5 086
|24ч 25м (⇵1)
|11.11.2020
|из Мариехамн
|5 102
|55м
|09.11.2020
|из 🇫🇮Ювяскюли
|5 102
|45м
|30.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|5 220
|23ч 40м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|5 305
|37ч (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|5 420
|20ч 35м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇵🇱Гданьска
|5 432
|9ч 30м (⇵1)
|16.01.2021
|из 🇮🇹Милана
|5 437
|30ч 5м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|5 569
|14ч 5м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|5 601
|22ч (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇧🇬Софии
|5 722
|47ч 55м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇫🇮Каяани
|5 736
|1ч 15м
|21.12.2020
|из 🇪🇸Малаги
|5 834
|4ч 45м
|14.12.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|5 990
|5ч 15м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇧🇾Минска
|6 012
|23ч 5м (⇵1)
|28.05.2021
|из 🇦🇱Тираны
|6 280
|39ч 50м (⇵2)
|18.02.2021
|из 🇮🇸Рейкьявика
|6 327
|26ч 20м (⇵1)
|09.12.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|6 418
|6ч 30м
|21.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|6 504
|18ч 25м (⇵1)
|04.02.2021
|из 🇳🇴Киркенеса
|6 829
|27ч 15м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇪🇪Таллина
|6 850
|3ч 5м (⇵1)
|15.05.2021
|из 🇬🇧Глазго
|6 915
|28ч 35м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|7 040
|9ч (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇺🇦Одессы
|7 264
|13ч 40м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|7 538
|24ч 5м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|7 583
|1ч
|01.11.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|7 590
|43ч 25м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|7 648
|4ч 40м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|7 685
|34ч (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|7 890
|27ч 10м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇭🇷Загреба
|7 927
|20ч 30м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇧🇬Варны
|8 094
|45ч 30м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|8 242
|24ч 15м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇺🇦Херсона
|8 472
|30ч 25м (⇵2)
|31.01.2021
|из 🇷🇺Тюмени
|8 524
|34ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|8 623
|21ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|8 664
|33ч 20м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇫🇮Оулу
|8 707
|1ч
|13.10.2020
|из 🇱🇹Клайпеды
|8 805
|18ч 45м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|8 810
|46ч 55м (⇵2)
|25.05.2021
|из 🇷🇺Казани
|8 893
|16ч 10м (⇵1)
|01.08.2021
|из 🇪🇸Мадрида
|8 934
|15ч 35м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|9 012
|13ч 10м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|9 034
|23ч 45м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|9 173
|42ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|9 239
|29ч 10м (⇵2)
|25.01.2021
|из 🇷🇺Сочи
|9 408
|28ч 25м (⇵2)
|01.08.2021
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|9 526
|21ч 55м (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇺🇦Харькова
|9 533
|48ч 5м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇫🇮Рованиеми
|9 536
|1ч 15м
|10.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|9 578
|44ч (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|9 590
|37ч 30м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|9 631
|22ч 5м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|9 775
|20ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|9 900
|50ч (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|9 925
|40ч 45м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|9 927
|32ч 45м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|9 945
|36ч 5м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|9 970
|28ч 20м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇧🇬Бургаса
|10 038
|38ч 10м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|10 172
|43ч 5м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|10 468
|29ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇳🇴Бергена
|10 556
|5ч 55м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|10 729
|19ч 15м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|10 865
|23ч 40м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇬🇪Тбилиси
|10 927
|30ч 40м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Петрозаводска
|11 129
|27ч 50м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|11 259
|50ч 25м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇽🇰Приштины
|11 262
|35ч 25м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|11 270
|27ч 35м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|11 444
|42ч 15м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇬🇷Ханьи
|11 520
|35ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|11 688
|36ч 5м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|11 741
|39ч 5м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|11 790
|43ч 25м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Перми
|12 569
|35ч 25м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|12 816
|33ч 55м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇷🇺Сыктывкара
|12 831
|27ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇫🇮Турку
|13 322
|5ч 55м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇫🇮Ивало
|14 371
|2ч 40м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Хельсинки
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Хельсинки, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Малага, Амстердам, Барселона, Берлин и Копенгаген
- 27.03.202130.03.2021
- 27.04.202104.05.2021
- 01.05.202103.05.2021
- 01.04.202113.04.2021
- 28.12.202019.01.2021
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