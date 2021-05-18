Полезная информация о Лионе

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Местное время в Лионе
19:4706
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇷 Франция
Название городаЛион
По-английскиLyon
Столица регионаЛион является столицей региона
Население города472 317 чел.
АэропортыГренобль GNB, Bron LYN, Сент-Экзюпери LYS
Часовой поясEurope/Paris
Средняя высота173 м. от уровня моря

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