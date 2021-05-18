Полезная информация о Лионе
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Местное время в Лионе
19:4706
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇷 Франция
|Название города
|Лион
|По-английски
|Lyon
|Столица региона
|Лион является столицей региона
|Население города
|472 317 чел.
|Аэропорты
|Гренобль GNB, Bron LYN, Сент-Экзюпери LYS
|Часовой пояс
|Europe/Paris
|Средняя высота
|173 м. от уровня моря
Где находится Лион на карте
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Лион
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