Экскурсии с набережной Ниццы

Найдено 4 экскурсии в категории «С набережной» в Ницце на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ницца: любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
Ницца: глубокое погружение в историю, культуру и гастрономию города
Познайте Ниццу через её историю, культуру и гастрономию в индивидуальной экскурсии, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: Английская Набережная
6 окт в 08:00
7 окт в 08:00
140 за всё до 10 чел.
Лучшие виды от Ниццы до Монако
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
2 отзыва
Фото-прогулка от Ниццы до Монако: Лазурный берег в полном великолепии
Погрузитесь в красоту Французской Ривьеры с эксклюзивной фото-прогулкой. Панорамные виды, исторические анекдоты и уникальные фото-моменты ждут вас
Начало: На Американской набережной в Ницце
499 за всё до 3 чел.
Из Ниццы - в княжество Монако
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Уникальное путешествие из Ниццы в Монако: культура, история и природа
Погрузитесь в атмосферу двух знаменитых городов Лазурного берега. От Английской набережной до трассы Формулы 1 - каждый момент экскурсии наполнен впечатлениями
Начало: На Английской набережной
от 299 за всё до 3 чел.
Из Ниццы - в княжество Монако
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Из Ниццы - в княжество Монако: индивидуальная экскурсия
Приглашаем в увлекательное путешествие из Ниццы в Монако! Вас ждут ботанический сад, смена караула, история семьи Гримальди и многое другое
Начало: На Английской набережной в Ницце
3 июля в 09:30
10 июля в 09:30
от 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Talgat
    19 июня 2024
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Очень отзывчивый гид 🌹
  • А
    Алевтина
    17 июня 2024
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Экскурсия в Ницце оказалась поистине великолепным путешествием в историю этого удивительного города на Лазурном берегу. Экскурсовод не только прекрасно говорил,
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    но и захватывающе рассказывал историю Ниццы, будто повествование старинных легенд ожило перед нашими глазами. Ее знание исторических фактов поражало, такой профессионализм не оставлял ни одного вопроса без ответа! Марию выбрала, потому что она имеет профильное образование и не было сомнений, что экскурсия пройдет идеально. Прогуливаясь по улицам Ниццы, мы узнали множество удивительных фактов о прошлом и настоящем этого прекрасного города: о его основании, о влиянии итальянской культуры, о значимых исторических событиях, которые сделали Ниццу такой, какой мы видим ее сегодня. Эта экскурсия стала для нас не только возможностью узнать больше о Ницце, но и мгновенным погружением в уникальную атмосферу этого города. Благодаря искусному рассказу экскурсовода мы почувствовали себя частичкой истории и оценили красоту и многогранность культурного наследия Ниццы. Благодарим за такой увлекательный рассказ и за возможность окунуться в мир старинных лет и современности Ниццы одновременно. Эта экскурсия завершилась не только приятными впечатлениями, но и желанием вновь вернуться в это удивительное место, чтобы открывать для себя еще больше его тайн и красот.

    Экскурсия в Ницце оказалась поистине великолепным путешествием в историю этого удивительного города на Лазурном берегу. ЭкскурсоводЭкскурсия в Ницце оказалась поистине великолепным путешествием в историю этого удивительного города на Лазурном берегу. ЭкскурсоводЭкскурсия в Ницце оказалась поистине великолепным путешествием в историю этого удивительного города на Лазурном берегу. ЭкскурсоводЭкскурсия в Ницце оказалась поистине великолепным путешествием в историю этого удивительного города на Лазурном берегу. Экскурсовод
  • Э
    Эмиль
    29 мая 2024
    Из Ниццы - в княжество Монако
    Отличная экскурсия! Все организовано, все вовремя. Очень впечатлили знания Марии не только по предмету экскурсии, но и способность ответить на любые вопросы, касающиеся всего вокруг. Очень рекомендую!
  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Отличная экскурсия - насыщенная фактами, историческими событиями и в то же время легкая неутомительная подача. Получили истинное удовольствие, а Марие удалось за эти 2 часа влюбить нас в Ниццу)
  • Т
    Тамара
    12 сентября 2021
    Лучшие виды от Ниццы до Монако
    Экскурсия была с Марией, это чудесный человек, который добродушно встретил нас с мужем и провёл замечательную и увлекательную экскурсию, интересную.. Рекомендуем Марию всем, кто хочет, чтоюы в памяти осталась масса позитивных впечатлений!
  • И
    Ирина
    7 мая 2019
    Лучшие виды от Ниццы до Монако
    Была на экскурсии 4 мая. Всё очень понравилось, удобное время начала (14 часов по местному времени). Удалось посмотреть очень многое, начиная от местного порта и Замкового холма, заканчивая горами. Время пролетело очень быстро. Экскурсию, однозначно, рекомендую, как и гида Марию.

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «С набережной»

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Сколько стоит экскурсия по Ницце в июле 2024
Сейчас в Ницце в категории "С набережной" можно забронировать 4 экскурсии от 140 до 499. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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