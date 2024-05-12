4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
Старая деревня Эз на высоте 427 м предлагает великолепные виды на Средиземное море. Прогулка по каменным улочкам и хайкинг на выбор: гора Бастид или форт Ревер
Начало: На площади Гарибальди
15 авг в 10:00
10 сен в 10:00
€174 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ницца: глубокое погружение в историю, культуру и гастрономию города
Познайте Ниццу через её историю, культуру и гастрономию в индивидуальной экскурсии, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: Английская Набережная
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лазурный Берег в ярких кадрах: эксклюзивная фото-прогулка в Ницце
Погрузитесь в мир роскоши и красоты Ниццы во время уникальной фото-прогулки. Запечатлейте самые живописные уголки Лазурного Берега
12 авг в 13:00
13 авг в 13:00
€139 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина12 мая 2024К сожалению, не могу ничего сказать про экскурсию, так как она не состоялась. Первый раз мы перенесли экскурсию вместе с
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Нескучные экскурсии»
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Сейчас в Ницце в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 139 до 174. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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