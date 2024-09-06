Погрузитесь в мир волшебства и развлечений без стресса от стояния в очередях! Вы сэкономите время, сможете насладиться каждым моментом в парке и посетить максимум аттракционов за один день, получая незабываемые впечатления и воспоминания.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание билета
- «Пираты Карибского моря». Путешествуйте по водам Карибского моря на корабле, встречая зловещих пиратов в поисках сокровищ. Впечатляющие декорации и захватывающие спецэффекты делают этот аттракцион незабываемым
- «Космическая гонка». Отправляйтесь на космический корабль и примкните к экипажу в гонке по вселенной. Скорость, виражи и неземные виды создают атмосферу настоящего космического приключения
- «Волшебный мир Диснея». Прокатитесь на карусели с любимыми персонажами, включая Микки Мауса и Золушку
- «Железная дорога». Перемещайтесь по парку на старинном поезде, наслаждаясь видами и атмосферой Диснейленда
А также множество других захватывающих аттракционов!
Вы узнаете:
- Как возникла и развивалась идея создания парка
- Какое значение имеет Диснейленд для мировой развлекательной индустрии
- Какие зоны и аттракционы есть в парке и какие пользуются наибольшей популярностью у посетителей
- Как встретиться с персонажами Диснея и устроить с ними фотосессию
- Какие технические решения и спецэффекты используют сотрудники, чтобы создать неповторимую атмосферу магии Диснея
Организационные детали
- В стоимость включено: проход на аттракционы без очередей, сопровождение гида, фото, резервация мест в ресторане, лучшие места на спектаклях, скидка на билет
- Отдельно оплачивается входной билет (в оба парка) — €70
- Можем организовать трансфер из Парижа и обратно — €150 за машину (1-4 чел.)
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Париже
Добро пожаловать в наше турагентство в Париже! Мы специализируемся на эксклюзивных турах без очередей ко всем основным достопримечательностям и музеям города. Наслаждайтесь Лувром, Эйфелевой башней, Диснейлендом, Версалем и другими знаменитостями Парижа без ожидания. Наши опытные гиды обеспечат незабываемые впечатления и комфортное путешествие. С нами вы увидите Париж с лучшей стороны!Задать вопрос
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