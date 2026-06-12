Это поездка по Нормандии с остановками в трёх знаковых местах. Вы прогуляетесь по Руану, увидите отвесные скалы Этреты и побываете в портовом Онфлёре. Формат трансфера даёт свободу — вы сами выбираете темп и проводите время так, как хочется.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €540 за экскурсию

Описание трансфер

Мы заберём вас по вашему адресу в Париже и отправимся в Нормандию. Там сделаем три остановки:

средневековый Руан

живописная Этретa на Ла-Манше

на Ла-Манше Онфлёр — уютный портовый город с артистической атмосферой

Альтернатива Онфлёру — Живерни. Вместо Онфлёра можно заехать в усадьбу Клода Моне — с садами, японским мостиком и прудом с кувшинками.

Особенность формата

Вы сами выбираете, сколько времени провести в каждом месте. Водитель подождёт вас.

Примерный тайминг

7:30 — выезд из Парижа

9:30–11:00 —Руан

12:20–15.30 — Этрета

16.30–18.00 — Онфлёр

20:30 — возвращение в Париж

Организационные детали