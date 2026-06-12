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Этрета, Онфлёр и Руан - трансфер по Нормандии из Парижа

Отвезём вас в один из красивейших уголков Франции и подождём, пока вы им наслаждаетесь
Это поездка по Нормандии с остановками в трёх знаковых местах. Вы прогуляетесь по Руану, увидите отвесные скалы Этреты и побываете в портовом Онфлёре. Формат трансфера даёт свободу — вы сами выбираете темп и проводите время так, как хочется.
5
2 отзыва
Этрета, Онфлёр и Руан - трансфер по Нормандии из Парижа
Этрета, Онфлёр и Руан - трансфер по Нормандии из Парижа
Этрета, Онфлёр и Руан - трансфер по Нормандии из Парижа

Описание трансфер

Мы заберём вас по вашему адресу в Париже и отправимся в Нормандию. Там сделаем три остановки:

  • средневековый Руан
  • живописная Этретa на Ла-Манше
  • Онфлёр — уютный портовый город с артистической атмосферой

Альтернатива Онфлёру — Живерни. Вместо Онфлёра можно заехать в усадьбу Клода Моне — с садами, японским мостиком и прудом с кувшинками.

Особенность формата

Вы сами выбираете, сколько времени провести в каждом месте. Водитель подождёт вас.

Примерный тайминг

7:30 — выезд из Парижа
9:30–11:00 —Руан
12:20–15.30 — Этрета
16.30–18.00 — Онфлёр
20:30 — возвращение в Париж

Организационные детали

  • Трансфер можно организовать для 4–7 человек — доплата €150
  • Поездка проходит на автомобиле с просторным салоном, где есть вода, Wi-Fi и зарядка для телефона
  • По запросу предоставим детское кресло
  • За рулём — водитель с опытом от 15 лет
  • Если захотите, заранее поможем выбрать и забронировать ресторан в Этрете

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 337 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
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лицензии, выданные Министерством культуры и туризма Франции, и умеют рассказывать так, что история страны оживает прямо перед глазами. Они делятся не только фактами, но и маленькими секретами, передают дух Франции и помогают увидеть её такой, какой её знают только настоящие знатоки. Наши водители с профессиональной лицензией префектуры Парижа, а автомобили Mercedes-Benz V-класса люкс официально зарегистрированы в префектуре как транспортные средства для перевозки пассажиров. Вы можете быть спокойны за комфорт и безопасность на дороге. С нами экскурсии — это не формальная прогулка, а искреннее общение, новые открытия и воспоминания, которые останутся с вами надолго.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Лилия
шикарная экскурсия! просто скрасили наш день, спасибо большое! водитель ехал очень аккуратно, все было вовремя. Гид Артем покорил наши сердца, такой веселый и чуткий парень, мы все удивлялись как столько информации умещается в его голове 😁 вообщем тысячу раз спасибо)
шикарная экскурсия! просто скрасили наш день, спасибо большое! водитель ехал очень аккуратно, все было вовремя. Гид
шикарная экскурсия! просто скрасили наш день, спасибо большое! водитель ехал очень аккуратно, все было вовремя. Гид
шикарная экскурсия! просто скрасили наш день, спасибо большое! водитель ехал очень аккуратно, все было вовремя. Гид
шикарная экскурсия! просто скрасили наш день, спасибо большое! водитель ехал очень аккуратно, все было вовремя. Гид
шикарная экскурсия! просто скрасили наш день, спасибо большое! водитель ехал очень аккуратно, все было вовремя. Гид
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Ю
Побывали в Руане, Этрета и Онфлере 28.04. Всё прошло отлично. Организация поездки, коммуникация четкие, водитель приехал вовремя, времени на каждой остановке было достаточно. Всё соответствует описанию. Спасибо! Совет путешественникам: если
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планируете поездку-трансфер без гида, то неплохо бы заранее продумать маршрут для каждой остановки и отметить места, которые хочется посетить, чтобы не терять время на месте в поисках той или иной достопримечательности.

Побывали в Руане, Этрета и Онфлере 28.04. Всё прошло отлично. Организация поездки, коммуникация четкие, водитель приехал
Побывали в Руане, Этрета и Онфлере 28.04. Всё прошло отлично. Организация поездки, коммуникация четкие, водитель приехал
Побывали в Руане, Этрета и Онфлере 28.04. Всё прошло отлично. Организация поездки, коммуникация четкие, водитель приехал
Побывали в Руане, Этрета и Онфлере 28.04. Всё прошло отлично. Организация поездки, коммуникация четкие, водитель приехал
Елена
Елена
Ответ организатора:
Юлия, спасибо за отзыв. Отзывы очень помогают нам развиваться.
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