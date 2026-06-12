Это поездка по Нормандии с остановками в трёх знаковых местах. Вы прогуляетесь по Руану, увидите отвесные скалы Этреты и побываете в портовом Онфлёре. Формат трансфера даёт свободу — вы сами выбираете темп и проводите время так, как хочется.
Описание трансфер
Мы заберём вас по вашему адресу в Париже и отправимся в Нормандию. Там сделаем три остановки:
- средневековый Руан
- живописная Этретa на Ла-Манше
- Онфлёр — уютный портовый город с артистической атмосферой
Альтернатива Онфлёру — Живерни. Вместо Онфлёра можно заехать в усадьбу Клода Моне — с садами, японским мостиком и прудом с кувшинками.
Особенность формата
Вы сами выбираете, сколько времени провести в каждом месте. Водитель подождёт вас.
Примерный тайминг
7:30 — выезд из Парижа
9:30–11:00 —Руан
12:20–15.30 — Этрета
16.30–18.00 — Онфлёр
20:30 — возвращение в Париж
Организационные детали
- Трансфер можно организовать для 4–7 человек — доплата €150
- Поездка проходит на автомобиле с просторным салоном, где есть вода, Wi-Fi и зарядка для телефона
- По запросу предоставим детское кресло
- За рулём — водитель с опытом от 15 лет
- Если захотите, заранее поможем выбрать и забронировать ресторан в Этрете
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 337 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
шикарная экскурсия! просто скрасили наш день, спасибо большое! водитель ехал очень аккуратно, все было вовремя. Гид Артем покорил наши сердца, такой веселый и чуткий парень, мы все удивлялись как столько информации умещается в его голове 😁 вообщем тысячу раз спасибо)
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Ю
Побывали в Руане, Этрета и Онфлере 28.04. Всё прошло отлично. Организация поездки, коммуникация четкие, водитель приехал вовремя, времени на каждой остановке было достаточно. Всё соответствует описанию. Спасибо! Совет путешественникам: если
Елена
Ответ организатора:
Юлия, спасибо за отзыв. Отзывы очень помогают нам развиваться.
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