Парк «Франция в миниатюре» находится в городке Эланкуре в 37 километрах к юго-западу от Парижа. Это открытый парк 🌳 площадью пять гектаров, который очертаниями выполнен в форме Франции. Здесь находится 160 моделей крупнейших французских памятников и достопримечательностей 🏛️, сделанных в масштабе 1 к 30. Все модели в парке размещены в тех местах, где они в реальности находятся на карте страны. Многие из них анимированы. Здесь можно найти и Эйфелеву башню, и Версаль, и город 🏙️ Лурд. Модели поездов курсируют повсюду, а пароходы рассекают волны символического Атлантического океана и Средиземного моря 🌊, которые имитируют пруды, расположенные по всему парку.