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Индивидуальная поездка в парк «Франция в Миниатюре»

5
10 отзывов
Галина О.
Галина О. – Гид из Парижа
На экскурсии 🧭 вы побываете в парке 🌳, в котором собрано более 100 достопримечательностей 🏛️ Франции.

Вы увидите миниатюрный Лувр, знаменитый Нотр-Дам, Эйфелеву башню и сможете посмотреть на то, как небольшие кораблики рассекают волны прудов, которые исполняют роль Атлантического океана и Средиземного моря 🌊.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-22 человек

  • €238 за экскурсию

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Индивидуальная поездка в парк «Франция в Миниатюре»
Индивидуальная поездка в парк «Франция в Миниатюре»

Что вы увидите

  • Парк «Франция в Миниатюре»
Парк «Франция в миниатюре» находится в городке Эланкуре в 37 километрах к юго-западу от Парижа. Это открытый парк 🌳 площадью пять гектаров, который очертаниями выполнен в форме Франции. Здесь находится 160 моделей крупнейших французских памятников и достопримечательностей 🏛️, сделанных в масштабе 1 к 30. Все модели в парке размещены в тех местах, где они в реальности находятся на карте страны. Многие из них анимированы. Здесь можно найти и Эйфелеву башню, и Версаль, и город 🏙️ Лурд. Модели поездов курсируют повсюду, а пароходы рассекают волны символического Атлантического океана и Средиземного моря 🌊, которые имитируют пруды, расположенные по всему парку.
Что входит
  • 4-часовая поездка в парк "Франция в миниатюре" на комфортабельном автомобиле Мерседес с русскоговорящим водителем
  • Встреча в Вашем отеле
  • Приезд в отель или другое комфортное для Вас место
  • Бутылка воды
  • Влажные салфетки
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Взрослый —- 22€
  • Детский — 16€
  • Услуги гида по запросу за дополнительную плату.
Начало
🚩 Забираем из Вашего отеля
Место завершения
🏁 По согласованию с туристами
Индивидуальная поездка в парк «Франция в Миниатюре»
Индивидуальная поездка в парк «Франция в Миниатюре»
Индивидуальная поездка в парк «Франция в Миниатюре»
Индивидуальная поездка в парк «Франция в Миниатюре»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Галина О.
Галина О.
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10 отзывов оставили туристы

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