Парк «Франция в миниатюре» находится в городке Эланкуре в 37 километрах к юго-западу от Парижа. Это открытый парк 🌳 площадью пять гектаров, который очертаниями выполнен в форме Франции. Здесь находится 160 моделей крупнейших французских памятников и достопримечательностей 🏛️, сделанных в масштабе 1 к 30. Все модели в парке размещены в тех местах, где они в реальности находятся на карте страны. Многие из них анимированы. Здесь можно найти и Эйфелеву башню, и Версаль, и город 🏙️ Лурд. Модели поездов курсируют повсюду, а пароходы рассекают волны символического Атлантического океана и Средиземного моря 🌊, которые имитируют пруды, расположенные по всему парку.
Что входит
4-часовая поездка в парк "Франция в миниатюре" на комфортабельном автомобиле Мерседес с русскоговорящим водителем
Встреча в Вашем отеле
Приезд в отель или другое комфортное для Вас место
Бутылка воды
Влажные салфетки
Что не входит
Входные билеты:
Взрослый —- 22€
Детский — 16€
Услуги гида по запросу за дополнительную плату.
Начало
🚩 Забираем из Вашего отеля
Место завершения
🏁 По согласованию с туристами
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.