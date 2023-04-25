О бывшей деревне Шарон

Стоявшая некогда среди полей и виноградников деревня, была излюбленным местом парижан, которые приезжали сюда в выходные погожие деньки, чтобы погулять на природе, провести пикник, посетить гангеты – трактирчики, где можно выпить местного вина и потанцевать.

О программе экскурсии

Нас с вами ждут лучшие места для фотосессий в стиле рустик, среди цветущих садиков с розами и сказочных домиков. Мы узнаем, кого и за что называли маркизом Карабасом, увидим Эрмитаж и вспомним о сложных отношениях двух принцесс – внебрачных дочерей Луи XIV. Расскажу вам и о легендарной женщине по прозвищу Золотая Каска, из-за которой враждовали две местные бандитские группировки. И просто вспомним, как жил и чем жил простой люд в этих бывших деревнях, вошедших в состав Парижа во второй половине XIX века. Некоторые места здесь, кажется, остались с тех пор совсем неизменными.