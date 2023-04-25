Квартал Шарон: необычный Париж или деревня в городе

Квартал Шарон

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю вас на необычную экскурсию по удивительному кварталу Шарон. Наверняка многие из вас читали рекомендации, что мол, не надо здесь селиться. А меж тем, есть тут совершенно очаровательные уголки, например, так называемая деревня в Париже.

Это островок сельской застройки в английском, пожалуй, стиле, где всё как в кино – ни за что не поверишь, что ты в Париже. Отличное место для фотосессий и неспешной прогулки. Даже бывший президент Оланд здесь живёт!
Квартал Шарон: необычный Париж или деревня в городе
Квартал Шарон: необычный Париж или деревня в городе
Квартал Шарон: необычный Париж или деревня в городе
Квартал Шарон: необычный Париж или деревня в городе
Квартал Шарон: необычный Париж или деревня в городе
Квартал Шарон: необычный Париж или деревня в городе
Квартал Шарон: необычный Париж или деревня в городе
Ближайшие даты:
25
апр
26
апр
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Квартал Шарон
  • Цветущий розовый сад
  • Старинные дома
  • Эрмитаж
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

О бывшей деревне Шарон

Стоявшая некогда среди полей и виноградников деревня, была излюбленным местом парижан, которые приезжали сюда в выходные погожие деньки, чтобы погулять на природе, провести пикник, посетить гангеты – трактирчики, где можно выпить местного вина и потанцевать.

О программе экскурсии

Нас с вами ждут лучшие места для фотосессий в стиле рустик, среди цветущих садиков с розами и сказочных домиков. Мы узнаем, кого и за что называли маркизом Карабасом, увидим Эрмитаж и вспомним о сложных отношениях двух принцесс – внебрачных дочерей Луи XIV. Расскажу вам и о легендарной женщине по прозвищу Золотая Каска, из-за которой враждовали две местные бандитские группировки. И просто вспомним, как жил и чем жил простой люд в этих бывших деревнях, вошедших в состав Парижа во второй половине XIX века. Некоторые места здесь, кажется, остались с тех пор совсем неизменными.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1 place Edith Piaf, Paris
Завершение: 20 bd Charon, Paris
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

Индивидуальные
Пешеходные
Необычные

Похожие туры из Парижа

Знакомьтесь, Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
77 отзывов
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Около Пантеона
17 мая
18 мая
19 мая
21 мая
от 180 за всё до 3 чел.
Латинский квартал - интеллектуальный центр Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Латинский квартал - интеллектуальный центр Парижа
Прогулка по самому старинному студенческому району города
Сегодня
Завтра
27 апр
28 апр
180153 за всё до 6 чел.
Шарм и блеск Парижа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
30 отзывов
Шарм и блеск Парижа
История Парижа как столицы французского королевства на маршруте от Оперы Гарнье до Дома Инвалидов
у Оперы Гарнье
Завтра
27 апр
28 апр
29 апр
37 за человека
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Париже
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ