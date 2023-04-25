Квартал Шарон
Приглашаю вас на необычную экскурсию по удивительному кварталу Шарон. Наверняка многие из вас читали рекомендации, что мол, не надо здесь селиться. А меж тем, есть тут совершенно очаровательные уголки, например, так называемая деревня в Париже.
Это островок сельской застройки в английском, пожалуй, стиле, где всё как в кино – ни за что не поверишь, что ты в Париже. Отличное место для фотосессий и неспешной прогулки. Даже бывший президент Оланд здесь живёт!
Это островок сельской застройки в английском, пожалуй, стиле, где всё как в кино – ни за что не поверишь, что ты в Париже. Отличное место для фотосессий и неспешной прогулки. Даже бывший президент Оланд здесь живёт!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Квартал Шарон
- Цветущий розовый сад
- Старинные дома
- Эрмитаж
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
О бывшей деревне Шарон
Стоявшая некогда среди полей и виноградников деревня, была излюбленным местом парижан, которые приезжали сюда в выходные погожие деньки, чтобы погулять на природе, провести пикник, посетить гангеты – трактирчики, где можно выпить местного вина и потанцевать.
О программе экскурсии
Нас с вами ждут лучшие места для фотосессий в стиле рустик, среди цветущих садиков с розами и сказочных домиков. Мы узнаем, кого и за что называли маркизом Карабасом, увидим Эрмитаж и вспомним о сложных отношениях двух принцесс – внебрачных дочерей Луи XIV. Расскажу вам и о легендарной женщине по прозвищу Золотая Каска, из-за которой враждовали две местные бандитские группировки. И просто вспомним, как жил и чем жил простой люд в этих бывших деревнях, вошедших в состав Парижа во второй половине XIX века. Некоторые места здесь, кажется, остались с тех пор совсем неизменными.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 1 place Edith Piaf, ParisЗавершение: 20 bd Charon, Paris
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании