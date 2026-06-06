Это насыщенная, но неторопливая прогулка по Левому берегу — тому самому Парижу, с которого всё началось.
За 2 часа вы увидите главное в Латинском квартале: Пантеон, Сорбонну, Люксембургский сад, книжные лавки, легендарные улицы и атмосферные уголки, которые хранят дух великих умов, поэзии и студенческой свободы.
За 2 часа вы увидите главное в Латинском квартале: Пантеон, Сорбонну, Люксембургский сад, книжные лавки, легендарные улицы и атмосферные уголки, которые хранят дух великих умов, поэзии и студенческой свободы.
Описание экскурсии
- Пантеон — монументальное здание в стиле неоклассицизма, где покоятся великие умы Франции: Вольтер, Гюго, Золя, Кюри. Внутри — маятник Фуко, физическое доказательство вращения Земли и символ времени
- Церковь Святой Женевьевы — место, с которого начался миф о покровительнице Парижа
- Сорбонна и часовня Ришелье — сердце французского образования, с гробницей могущественного кардинала и фасадом строгой университетской классики
- Бульвар Сен-Мишель — главная артерия Латинского квартала, где веками сталкивались философы, поэты и протестующие студенты
- Люксембургский сад — поэтичный парк с фонтаном Медичи, скульптурами и симметричными аллеями
- Церковь Сент-Сюльпис — вторая по величине церковь Парижа с фресками Делакруа и таинственным гномоном. Пространство символов, веры и искусства
- Shakespeare and Company — легендарная англоязычная книжная лавка, где бывали Хемингуэй, Джойс, Миллер. Здесь книги живут своей жизнью
- Улицы Латинского квартала — атмосферные переулки с книжными лавками, булочными и духом студенческого Парижа
Вы узнаете:
- где и как зарождался интеллектуальный Париж: от святых покровительниц и философов до революционеров, поэтов и студентов
- как Латинский квартал стал символом свободы мысли и культурного сопротивления
- как церковь и наука, политика и искусство сосуществовали бок о бок
- какова роль Сорбонны, маятника Фуко, кардинала Ришелье, мифов святой Женевьевы, эзотерики Сент-Сюльпис
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€50
|Дети до 12 лет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Пантеона
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
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