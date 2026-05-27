Это путешествие к одной из самых впечатляющих достопримечательностей Франции — острову Мон-Сен-Мишель. Вы отправитесь из Парижа в Нормандию, по дороге по желанию попробуете кальвадос, а на месте самостоятельно исследуете аббатство и улочки с аудиогидом.

Описание трансфер

Мы заберём вас по вашему адресу в Париже и отправимся в Нормандию.

Дорога с дегустацией

По пути сделаем остановку, где вы попробуете традиционный нормандский кальвадос.

Мон-Сен-Мишель

По прибытии у вас будет около 4 часов свободного времени. Вы подниметесь к аббатству, прогуляетесь по узким средневековым улочкам и насладитесь видами на залив.

Аудиогид

Мы выдадим устройство с аудиогидом — вы сможете в удобном темпе узнать историю острова, монастыря и жизни монахов.

Формат поездки

Вы сами планируете время на острове, а водитель подождёт вас и отвезёт обратно.

