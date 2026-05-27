Это путешествие к одной из самых впечатляющих достопримечательностей Франции — острову Мон-Сен-Мишель.
Вы отправитесь из Парижа в Нормандию, по дороге по желанию попробуете кальвадос, а на месте самостоятельно исследуете аббатство и улочки с аудиогидом.
Описание трансфер
Мы заберём вас по вашему адресу в Париже и отправимся в Нормандию.
Дорога с дегустацией
По пути сделаем остановку, где вы попробуете традиционный нормандский кальвадос.
Мон-Сен-Мишель
По прибытии у вас будет около 4 часов свободного времени. Вы подниметесь к аббатству, прогуляетесь по узким средневековым улочкам и насладитесь видами на залив.
Аудиогид
Мы выдадим устройство с аудиогидом — вы сможете в удобном темпе узнать историю острова, монастыря и жизни монахов.
Формат поездки
Вы сами планируете время на острове, а водитель подождёт вас и отвезёт обратно.
Организационные детали
- Трансфер можно организовать для 4–7 человек — доплата €150
- Поездка проходит на автомобиле с просторным салоном, где есть вода, Wi-Fi и зарядка для телефона
- Обед не включён: по желанию порекомендуем рестораны на острове
- По предварительной договорённости поможем с покупкой билетов в аббатство
- За рулём — водитель с опытом от 15 лет
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 295 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
