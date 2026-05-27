Мон-Сен-Мишель из Парижа: трансфер с аудиогидом

Увидеть легендарный остров и исследовать его в удобном формате
Это путешествие к одной из самых впечатляющих достопримечательностей Франции — острову Мон-Сен-Мишель.

Вы отправитесь из Парижа в Нормандию, по дороге по желанию попробуете кальвадос, а на месте самостоятельно исследуете аббатство и улочки с аудиогидом.
Описание трансфер

Мы заберём вас по вашему адресу в Париже и отправимся в Нормандию.

Дорога с дегустацией

По пути сделаем остановку, где вы попробуете традиционный нормандский кальвадос.

Мон-Сен-Мишель

По прибытии у вас будет около 4 часов свободного времени. Вы подниметесь к аббатству, прогуляетесь по узким средневековым улочкам и насладитесь видами на залив.

Аудиогид

Мы выдадим устройство с аудиогидом — вы сможете в удобном темпе узнать историю острова, монастыря и жизни монахов.

Формат поездки

Вы сами планируете время на острове, а водитель подождёт вас и отвезёт обратно.

Организационные детали

  • Трансфер можно организовать для 4–7 человек — доплата €150
  • Поездка проходит на автомобиле с просторным салоном, где есть вода, Wi-Fi и зарядка для телефона
  • Обед не включён: по желанию порекомендуем рестораны на острове
  • По предварительной договорённости поможем с покупкой билетов в аббатство
  • За рулём — водитель с опытом от 15 лет

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 295 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
лицензии, выданные Министерством культуры и туризма Франции, и умеют рассказывать так, что история страны оживает прямо перед глазами. Они делятся не только фактами, но и маленькими секретами, передают дух Франции и помогают увидеть её такой, какой её знают только настоящие знатоки. Наши водители с профессиональной лицензией префектуры Парижа, а автомобили Mercedes-Benz V-класса люкс официально зарегистрированы в префектуре как транспортные средства для перевозки пассажиров. Вы можете быть спокойны за комфорт и безопасность на дороге. С нами экскурсии — это не формальная прогулка, а искреннее общение, новые открытия и воспоминания, которые останутся с вами надолго.

