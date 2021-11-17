Монмартр - прогулка по самой красивой деревне Парижа

Монмартр - прогулка по самой красивой деревне Парижа
Монмартр - прогулка по самой красивой деревне Парижа
Монмартр - прогулка по самой красивой деревне Парижа
Монмартр - прогулка по самой красивой деревне Парижа
Монмартр - прогулка по самой красивой деревне Парижа

Что вы увидите 🤩

  • Мулен Руж
  • базилику Сакре-Кер
  • самую старую церковь Парижа
  • кафе, где работала Амели
  • площадь художников
  • Бато-Лавуар
  • стена Любви
  • розовый дом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прогулка по душевному Монмартру поведет Вас в 18-й округ Парижа. Холм обладает великолепным панорамным видом на Париж. Он практически весь усеян небольшими аутентичными улочками, лестницами и старыми фонарными столбами. Не даром говорят, что Монмартр — это богемная деревушка со своей особой атмосферой, и во время экскурсии Вы сами в этом убедитесь!
Маршрут экскурсии: прогулка начнется у подножья холма возле легендарного Мулен Руж, затем мы по серпантинным улочкам начнем наш подъем, пройдя мимо исторических и туристических кафешек, атмосферных скверов и необычных памятников архитектуры. Во время экскурсии вы увидите, что на Монмартре также сосредоточены прекрасная площадь карикатуристов и акварельных художников - Тертр, виноградник на склонах улицы де Саулес, мельница Мулен-де-ла-Галетт – один из символов холма, которую Ренуар рисовал под открытым небом, и мастерская, которая послужила и общежитием для художников «Бато-Лавуар», базилика Сакре Кер и еще много всего интересного!
Организационные нюансы: на экскурсии вам не помешает удобная обувь, фотоаппарат и хорошие настроение
маленькое напоминание, экскурсия проходит под открытым небом, поэтому пожалуйста одевайтесь по погоде и если есть необходимость берем зонт.
Продолжительность экскурсии: 1,5-2 часа

Ответы на вопросы

Что входит?
  • услуги гида
Что не входит?
  • личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: у входа метро Blanche
Завершение: ступеньки Basilique du Sacré Cœur
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:30, кроме воскресенья
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 16:30, кроме воскресенья

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