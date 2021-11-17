Прогулка по душевному Монмартру поведет Вас в 18-й округ Парижа. Холм обладает великолепным панорамным видом на Париж. Он практически весь усеян небольшими аутентичными улочками, лестницами и старыми фонарными столбами. Не даром говорят, что Монмартр — это богемная деревушка со своей особой атмосферой, и во время экскурсии Вы сами в этом убедитесь!

Маршрут экскурсии: прогулка начнется у подножья холма возле легендарного Мулен Руж, затем мы по серпантинным улочкам начнем наш подъем, пройдя мимо исторических и туристических кафешек, атмосферных скверов и необычных памятников архитектуры. Во время экскурсии вы увидите, что на Монмартре также сосредоточены прекрасная площадь карикатуристов и акварельных художников - Тертр, виноградник на склонах улицы де Саулес, мельница Мулен-де-ла-Галетт – один из символов холма, которую Ренуар рисовал под открытым небом, и мастерская, которая послужила и общежитием для художников «Бато-Лавуар», базилика Сакре Кер и еще много всего интересного!

Организационные нюансы: на экскурсии вам не помешает удобная обувь, фотоаппарат и хорошие настроение

маленькое напоминание, экскурсия проходит под открытым небом, поэтому пожалуйста одевайтесь по погоде и если есть необходимость берем зонт.

Продолжительность экскурсии: 1,5-2 часа