Предлагаем вам отправиться в незабываемое путешествие по основным достопримечательностям Парижа на сигвеях. Вы увидите Эйфелеву башню, Марсово поле, Дом Инвалидов, Мост Александра III, Музей 🖼 на набережной Бранли и другое.
Перед экскурсией для вас проведут инструктаж о том, как правильно управлять сигвеем, после чего вы сразу отправитесь скользить вдоль по главным улицам Парижа, паркам и главным достопримечательностям.
Каждую группу сопровождает гид. Всем туристам также выдаётся наушник для более комфортного общения.
Ограничения:
Минимальный возраст для участия в 12 лет.
Минимальный вес составляет 40 кг, максимальный вес 120 кг.
Несовершеннолетние участники должны быть в сопровождении родителей или опекуна который несёт полную ответственность за их поведение и использование оборудования.
Не рекомендуется принимать участие беременным женщинам.
Что входит
сегвей
обучение езде на сегвее
наушники
услуги гида
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 см. ваучер
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 9 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.