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Экскурсия по Парижу на сегвеях (45, 90 и 180 минут)

4.1
10 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Парижа
Необычный вид транспорта — сегвей набирает все большую популярность у путешественников.

Предлагаем вам увидеть главные достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️ Франции во время нашей нетривиальной экскурсии: Эйфелеву башню, Марсово поле, Дом Инвалидов и другие культовые места.

Максимальный комфорт во время прогулки гарантирован: перед ее началом проводится инструктаж по технике безопасности и правилам управления сегвеем, все группы сопровождает гид, выдаются наушники для более удобного общения.
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  • 👥Групповая
  • 🛴Индивидуальный транспорт
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 9 человек

  • €113 за человека

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Экскурсия по Парижу на сегвеях (45, 90 и 180 минут)
Экскурсия по Парижу на сегвеях (45, 90 и 180 минут)

Что вы увидите

  • Эйфелева башня
  • Марсово поле
  • Дом Инвалидов
  • Мост Александра III
  • Музей на набережной Бранли
Предлагаем вам отправиться в незабываемое путешествие по основным достопримечательностям Парижа на сигвеях. Вы увидите Эйфелеву башню, Марсово поле, Дом Инвалидов, Мост Александра III, Музей 🖼 на набережной Бранли и другое.
Перед экскурсией для вас проведут инструктаж о том, как правильно управлять сигвеем, после чего вы сразу отправитесь скользить вдоль по главным улицам Парижа, паркам и главным достопримечательностям.
Каждую группу сопровождает гид. Всем туристам также выдаётся наушник для более комфортного общения.

Ограничения:

  • Минимальный возраст для участия в 12 лет.
  • Минимальный вес составляет 40 кг, максимальный вес 120 кг.
  • Несовершеннолетние участники должны быть в сопровождении родителей или опекуна который несёт полную ответственность за их поведение и использование оборудования.
  • Не рекомендуется принимать участие беременным женщинам.
Что входит
  • сегвей
  • обучение езде на сегвее
  • наушники
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 см. ваучер
Экскурсия по Парижу на сегвеях (45, 90 и 180 минут)
Экскурсия по Парижу на сегвеях (45, 90 и 180 минут)
Экскурсия по Парижу на сегвеях (45, 90 и 180 минут)
Экскурсия по Парижу на сегвеях (45, 90 и 180 минут)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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10 отзывов оставили туристы

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