Предлагаем вам отправиться в незабываемое путешествие по основным достопримечательностям Парижа на сигвеях. Вы увидите Эйфелеву башню, Марсово поле, Дом Инвалидов, Мост Александра III, Музей 🖼 на набережной Бранли и другое.

Перед экскурсией для вас проведут инструктаж о том, как правильно управлять сигвеем, после чего вы сразу отправитесь скользить вдоль по главным улицам Парижа, паркам и главным достопримечательностям.

Каждую группу сопровождает гид. Всем туристам также выдаётся наушник для более комфортного общения.

Ограничения: