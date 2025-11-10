История Парижа началась с этого маленького острова на Сене — в 6 веке до н. э. племя галлов Паризи основало здесь свой оппидум. Сегодня остров и его достопримечательности знамениты во всём мире. Мы посетим отреставрированный Нотр-Дам, Сент-Шапель и Консьержери. Погуляем по Ситэ и, конечно, погрузимся в многовековую историю этих мест.

Описание экскурсии

Нотр-Дам-де-Пари

Вы рассмотрите легендарный собор снаружи, полюбуетесь его архитектурой и познакомитесь с историей. Затем обязательно войдём внутрь — я расскажу о готическом стиле, когда и где он возник, в чём его красота, сила и почему его так назвали.

Сент-Шапель

Уникальное место, где сохранились витражи 13 века. Поговорим о том, кто и с какой целью построил часовню и почему она так называется. Обсудим витражную технику и её развитие, разницу стилей витражей и сюжеты, изображённые в часовне.

Консьержери

Это первая парижская резиденция французских королей, символ мощи Капетингов, а во время французской революции — тюрьма и революционный суд. Шедевр архитектуры, ставший свидетелем смены множества эпох.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается входной билет в Сент-Шапель и Консьержери — €20 за чел.