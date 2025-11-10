Пройти по историческому сердцу Парижа и заглянуть в его главные достопримечательности
История Парижа началась с этого маленького острова на Сене — в 6 веке до н. э. племя галлов Паризи основало здесь свой оппидум. Сегодня остров и его достопримечательности знамениты во всём мире. Мы посетим отреставрированный Нотр-Дам, Сент-Шапель и Консьержери. Погуляем по Ситэ и, конечно, погрузимся в многовековую историю этих мест.
Вы рассмотрите легендарный собор снаружи, полюбуетесь его архитектурой и познакомитесь с историей. Затем обязательно войдём внутрь — я расскажу о готическом стиле, когда и где он возник, в чём его красота, сила и почему его так назвали.
Сент-Шапель
Уникальное место, где сохранились витражи 13 века. Поговорим о том, кто и с какой целью построил часовню и почему она так называется. Обсудим витражную технику и её развитие, разницу стилей витражей и сюжеты, изображённые в часовне.
Консьержери
Это первая парижская резиденция французских королей, символ мощи Капетингов, а во время французской революции — тюрьма и революционный суд. Шедевр архитектуры, ставший свидетелем смены множества эпох.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается входной билет в Сент-Шапель и Консьержери — €20 за чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 6299 туристов
Я профессиональный гид. Живу в Париже с 1997 года. Более 12 лет работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась её историей, искусством, читать дальше
архитектурой и традициями.
Это увлечение привело меня на занятия в знаменитую Школу Лувра и в Сорбонну. А после обучения возникло желание поменять профессию и стать гидом-экскурсоводом и всё, что я узнала, увидела и полюбила, рассказать вам, любознательные путешественники.
Получила диплом и Государственную лицензию гида, приглашаю вас на встречу с Парижем.