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От Лувра до Оперы

Ольга Ж.
Ольга Ж. – Гид из Парижа
Во время прогулки мы посетим уникальные французские пассажи – Панорам, Кольбер и галереи Пале Руаяль.

Я расскажу вам об истории 📖 их возникновения, их процветании и упадке, а также об улицах, на которых они находятся.

Мы пройдем по центральным кварталам Парижа – от Лувра и до Больших Бульваров, прогуляемся по саду Пале Руаяль и его галереям, а в конце прогулки выпьем кофе в уютном парижском баре.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €40 за человека

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От Лувра до Оперы
От Лувра до Оперы

Что вы увидите

  • Лувр (мы ограничимся осмотром здания снаружи)
  • Церковь Сен-Жермен Л’ Оксеруа
  • Пале Руаяль
  • Биржа (дворец Броньян)
  • Государственная библиотека Франции (дворец Мазарини)
  • Банк Франции (отель де Тулуз)
  • Площадь Побед
  • Пассажи Веро-Дода, Вивьен
  • Фонтан Мольера
  • Фонтан Лувуа
  • Опера Гарнье
От Лувра до Оперы легко добраться по авеню де л’ Опера, но я предлагаю вам намного более интересный маршрут через квартал, связанный с именем Ришелье. Этот квартал не был затронут грандиозными градостроительными работами второй половины XIX века, поэтому, помимо Лувра и Пале Руаяль, здесь сохранилось немало зданий XVII-XVIII веков, а каждая улица, площадь и сквер имеют богатую историю 📖 начнем прогулку 👣 с посещения церкви Сен-Жермен Л’ Оксеруа, которая являлась не только приходской, но и королевской церковью, по причине своей близости к резиденции королей Франции.
Полюбовавшись Колоннадой, которая украшает восточный фасад Лувра, мы пройдем через Квадратный двор во двор Наполеона, и я расскажу вам об этапах сооружения Лувра, о его прошлом и настоящем.
Оттуда мы пройдем к Пале Руаяль, дворцу, построенному кардиналом Ришелье, и освежимся в его саду и галереях. Затем мы увидим здания Банка Франции (дворец де Тулуз), Государственной библиотеки Франции (дворец Мазарини), фонтан ⛲ и дом Мольера, сквер Лувуа.
Мы побываем на площади Побед и пройдем по самым красивым крытым пассажам Парижа.
Улица Ришелье, ведущая от резиденции кардинала к Большим Бульварам, приведет нас к дворцу Броньяр, где многие годы находилась Биржа.
Мы завершим нашу экскурсию ⛳ неподалеку от Больших Бульваров, у здания Оперы Гарнье.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Метро Лувр Риволи ( Louvre Rivoli), 1 линия
Место завершения
🏁 Метро Опера, 7 и 8 линии
От Лувра до Оперы
От Лувра до Оперы
От Лувра до Оперы
От Лувра до Оперы
От Лувра до Оперы
От Лувра до Оперы
От Лувра до Оперы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга Ж.
Ольга Ж.
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Ольга Ж. проводит ещё 3 экскурсии

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