От Лувра до Оперы легко добраться по авеню де л’ Опера, но я предлагаю вам намного более интересный маршрут через квартал, связанный с именем Ришелье. Этот квартал не был затронут грандиозными градостроительными работами второй половины XIX века, поэтому, помимо Лувра и Пале Руаяль, здесь сохранилось немало зданий XVII-XVIII веков, а каждая улица, площадь и сквер имеют богатую историю 📖 начнем прогулку 👣 с посещения церкви Сен-Жермен Л’ Оксеруа, которая являлась не только приходской, но и королевской церковью, по причине своей близости к резиденции королей Франции.

Полюбовавшись Колоннадой, которая украшает восточный фасад Лувра, мы пройдем через Квадратный двор во двор Наполеона, и я расскажу вам об этапах сооружения Лувра, о его прошлом и настоящем.

Оттуда мы пройдем к Пале Руаяль, дворцу, построенному кардиналом Ришелье, и освежимся в его саду и галереях. Затем мы увидим здания Банка Франции (дворец де Тулуз), Государственной библиотеки Франции (дворец Мазарини), фонтан ⛲ и дом Мольера, сквер Лувуа.

Мы побываем на площади Побед и пройдем по самым красивым крытым пассажам Парижа.

Улица Ришелье, ведущая от резиденции кардинала к Большим Бульварам, приведет нас к дворцу Броньяр, где многие годы находилась Биржа.

Мы завершим нашу экскурсию ⛳ неподалеку от Больших Бульваров, у здания Оперы Гарнье.