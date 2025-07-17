Неспешные променады, пышные выходы в театр, наслаждение высокой модой и изящными вещицами — вот его составляющие.
Вообразим себя настоящими парижанами и прогуляемся по их любимым местам: посетим пассажи, аукционные дома и «Галери Лафайет», отправимся в роскошную Оперу Гарнье, Пале-Рояль и знаменитую библиотеку.
Описание билета
Экскурсия идеально подходит для плохой погоды. Пока на улице ненастье, мы находимся в помещениях и любуемся их красотой.
«Галери Лафайет» — самый роскошный торговый центр столицы. Мы окунёмся в мир от-кутюр и прет-а-порте, разберёмся в секретах парижского стиля, выясним, откуда в Европе появилось увлечение красивой одеждой и как Париж преуспел в этом лучше всех. А ещё поднимемся на захватывающую дух смотровую площадку галереи.
Опера Гарнье — самый впечатляющий оперный зал мира. Идеальное место, чтобы выгулять роскошное платье и продемонстрировать новое украшение. Гуляя по главному фойе Оперы, мы представим себя на месте её завсегдатаев. Я расскажу, как главный архитектор, несмотря на трудности, сделал Оперу Гарнье культурным и социальным центром Парижа.
Аукционный дом Друо — отправимся на поиск сокровищ в один из самых больших в мире аукционных домов. Старинные ёлочные игрушки, комоды екатерининского времени или винтажная сумка Биркин — здесь можно найти всё! Поговорим о формировании антикварных рынков и аукционных домов во Франции, посетим предпродажные выставки и, возможно, увидим аукцион, где ведущий бьёт молоточком по столу и выкрикивает «Продано!»
Пассажи Парижа — прежде чем торговые центры завоевали сердца мировых модников, в Париже изобрели пассажи. Мы поразглядываем витрины небольших лавочек и поговорим об этом очень интересном, но кратковременном явлении в столице.
Библиотека на улице Ришелье. Парижане появляются здесь часто. Неудивительно — это одна из самых больших и самых красивых библиотек мира. На её примере мы разберёмся в особенностях архитектуры парижских библиотек и обсудим те уникальные предметы, которые в них хранятся.
Пале-Рояль — пространство с богатой историей и одно из самых популярных мест центра Парижа вот уже 380 лет. Здесь мы вспомним кардинала Ришелье, большие парижские салоны, игральные дома, квартал красных фонарей, кофейни — чего только не повидал Пале-Рояль за последние несколько столетий!
Закончим экскурсию у одного из самых популярных кафе Парижа, где я отвечу на все ваши вопросы.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет в Оперу Гарнье: €15 — взрослый, дети до 12 лет — бесплатно, c 12 до 25 лет — €10. Предусмотрены скидки, если у вас есть билет в музей Орсе на ближайшие дни
- Рекомендуемое время встречи — 10 утра или после 13 часов дня