Париж подарил миру art de vivre — «искусство жить». Неспешные променады, пышные выходы в театр, наслаждение высокой модой и изящными вещицами — вот его составляющие. Вообразим себя настоящими парижанами и прогуляемся по их любимым местам: посетим пассажи, аукционные дома и «Галери Лафайет», отправимся в роскошную Оперу Гарнье, Пале-Рояль и знаменитую библиотеку.

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за 1–4 человек или €45 за человека, если вас больше

от €200 за 1–4 человек или €45 за человека, если вас больше

Описание билета

Экскурсия идеально подходит для плохой погоды. Пока на улице ненастье, мы находимся в помещениях и любуемся их красотой.

«Галери Лафайет» — самый роскошный торговый центр столицы. Мы окунёмся в мир от-кутюр и прет-а-порте, разберёмся в секретах парижского стиля, выясним, откуда в Европе появилось увлечение красивой одеждой и как Париж преуспел в этом лучше всех. А ещё поднимемся на захватывающую дух смотровую площадку галереи.

Опера Гарнье — самый впечатляющий оперный зал мира. Идеальное место, чтобы выгулять роскошное платье и продемонстрировать новое украшение. Гуляя по главному фойе Оперы, мы представим себя на месте её завсегдатаев. Я расскажу, как главный архитектор, несмотря на трудности, сделал Оперу Гарнье культурным и социальным центром Парижа.

Аукционный дом Друо — отправимся на поиск сокровищ в один из самых больших в мире аукционных домов. Старинные ёлочные игрушки, комоды екатерининского времени или винтажная сумка Биркин — здесь можно найти всё! Поговорим о формировании антикварных рынков и аукционных домов во Франции, посетим предпродажные выставки и, возможно, увидим аукцион, где ведущий бьёт молоточком по столу и выкрикивает «Продано!»

Пассажи Парижа — прежде чем торговые центры завоевали сердца мировых модников, в Париже изобрели пассажи. Мы поразглядываем витрины небольших лавочек и поговорим об этом очень интересном, но кратковременном явлении в столице.

Библиотека на улице Ришелье. Парижане появляются здесь часто. Неудивительно — это одна из самых больших и самых красивых библиотек мира. На её примере мы разберёмся в особенностях архитектуры парижских библиотек и обсудим те уникальные предметы, которые в них хранятся.

Пале-Рояль — пространство с богатой историей и одно из самых популярных мест центра Парижа вот уже 380 лет. Здесь мы вспомним кардинала Ришелье, большие парижские салоны, игральные дома, квартал красных фонарей, кофейни — чего только не повидал Пале-Рояль за последние несколько столетий!

Закончим экскурсию у одного из самых популярных кафе Парижа, где я отвечу на все ваши вопросы.

Организационные детали