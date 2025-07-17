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Красивая жизнь Парижа

Пройтись по любимым местам жителей столицы с 18 века и до наших дней
Париж подарил миру art de vivre — «искусство жить».

Неспешные променады, пышные выходы в театр, наслаждение высокой модой и изящными вещицами — вот его составляющие.

Вообразим себя настоящими парижанами и прогуляемся по их любимым местам: посетим пассажи, аукционные дома и «Галери Лафайет», отправимся в роскошную Оперу Гарнье, Пале-Рояль и знаменитую библиотеку.
Красивая жизнь Парижа
Красивая жизнь Парижа
Красивая жизнь Парижа
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание билета

Экскурсия идеально подходит для плохой погоды. Пока на улице ненастье, мы находимся в помещениях и любуемся их красотой.

«Галери Лафайет» — самый роскошный торговый центр столицы. Мы окунёмся в мир от-кутюр и прет-а-порте, разберёмся в секретах парижского стиля, выясним, откуда в Европе появилось увлечение красивой одеждой и как Париж преуспел в этом лучше всех. А ещё поднимемся на захватывающую дух смотровую площадку галереи.

Опера Гарнье — самый впечатляющий оперный зал мира. Идеальное место, чтобы выгулять роскошное платье и продемонстрировать новое украшение. Гуляя по главному фойе Оперы, мы представим себя на месте её завсегдатаев. Я расскажу, как главный архитектор, несмотря на трудности, сделал Оперу Гарнье культурным и социальным центром Парижа.

Аукционный дом Друо — отправимся на поиск сокровищ в один из самых больших в мире аукционных домов. Старинные ёлочные игрушки, комоды екатерининского времени или винтажная сумка Биркин — здесь можно найти всё! Поговорим о формировании антикварных рынков и аукционных домов во Франции, посетим предпродажные выставки и, возможно, увидим аукцион, где ведущий бьёт молоточком по столу и выкрикивает «Продано!»

Пассажи Парижа — прежде чем торговые центры завоевали сердца мировых модников, в Париже изобрели пассажи. Мы поразглядываем витрины небольших лавочек и поговорим об этом очень интересном, но кратковременном явлении в столице.

Библиотека на улице Ришелье. Парижане появляются здесь часто. Неудивительно — это одна из самых больших и самых красивых библиотек мира. На её примере мы разберёмся в особенностях архитектуры парижских библиотек и обсудим те уникальные предметы, которые в них хранятся.

Пале-Рояль — пространство с богатой историей и одно из самых популярных мест центра Парижа вот уже 380 лет. Здесь мы вспомним кардинала Ришелье, большие парижские салоны, игральные дома, квартал красных фонарей, кофейни — чего только не повидал Пале-Рояль за последние несколько столетий!

Закончим экскурсию у одного из самых популярных кафе Парижа, где я отвечу на все ваши вопросы.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет в Оперу Гарнье: €15 — взрослый, дети до 12 лет — бесплатно, c 12 до 25 лет — €10. Предусмотрены скидки, если у вас есть билет в музей Орсе на ближайшие дни
  • Рекомендуемое время встречи — 10 утра или после 13 часов дня

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около «Галери Лафайет»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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