Когда солнце медленно опускается за горизонт, Париж преображается. Его улицы наполняются мягким сиянием фонарей, а фасады старинных зданий словно оживают в отражениях Сены. За 4 часа вы увидите главные достопримечательности города — от готического Нотр-Дама до сияющей Эйфелевой башни — и услышите удивительные истории, легенды и малоизвестные факты.

Описание экскурсии

Нотр-Дам-де-Пари — готический символ города, воспетый в легендах и романах. Его витражи, горгульи и башни хранят более 850 лет истории Франции.

Лувр — великолепный дворец и мировой центр искусства.

Площадь Конкорд — с египетским обелиском, фонтанами и видом на Елисейские поля.

Елисейские поля — легендарный проспект с модными бутиками.

Триумфальная арка — символ побед и национальной гордости.

Эйфелева башня — «икона» Парижа. Золотая подсветка делает её главным украшением ночного неба столицы.

Монмартр — холм художников, романтика узких улочек и дух богемы.

Вы узнаете:

о тайных катакомбах под собором Нотр-Дам-де-Пари — и какие редкие артефакты он хранит

стеклянной пирамиде — и её архитектурных секретах

забавные факты о том, как башня «живёт» — расширяется и сжимается в зависимости от температуры

а также — где писали свои картины Пикассо, Ван Гог и Модильяни

Организационные детали

Поедем на комфортабельном автомобиле Mercedes Benz V-класса. В салоне для вас есть питьевая вода и зарядные устройства

Достопримечательности осматриваем снаружи

Можем провести индивидуальную экскурсию для вашей компании — подробности в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

* фонтанах, символизирующих реки и моря Франции