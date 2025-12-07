Когда солнце медленно опускается за горизонт, Париж преображается.
Его улицы наполняются мягким сиянием фонарей, а фасады старинных зданий словно оживают в отражениях Сены.
За 4 часа вы увидите главные достопримечательности города — от готического Нотр-Дама до сияющей Эйфелевой башни — и услышите удивительные истории, легенды и малоизвестные факты.
Описание экскурсии
Нотр-Дам-де-Пари — готический символ города, воспетый в легендах и романах. Его витражи, горгульи и башни хранят более 850 лет истории Франции.
Лувр — великолепный дворец и мировой центр искусства.
Площадь Конкорд — с египетским обелиском, фонтанами и видом на Елисейские поля.
Елисейские поля — легендарный проспект с модными бутиками.
Триумфальная арка — символ побед и национальной гордости.
Эйфелева башня — «икона» Парижа. Золотая подсветка делает её главным украшением ночного неба столицы.
Монмартр — холм художников, романтика узких улочек и дух богемы.
Вы узнаете:
- о тайных катакомбах под собором Нотр-Дам-де-Пари — и какие редкие артефакты он хранит
- стеклянной пирамиде — и её архитектурных секретах
- забавные факты о том, как башня «живёт» — расширяется и сжимается в зависимости от температуры
- а также — где писали свои картины Пикассо, Ван Гог и Модильяни
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Mercedes Benz V-класса. В салоне для вас есть питьевая вода и зарядные устройства
- Достопримечательности осматриваем снаружи
- Можем провести индивидуальную экскурсию для вашей компании — подробности в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 18:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€160
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У собора Нотр-Дам-де-Пари
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 126 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
