Индивидуальные экскурсии в Париже

Что вас ожидает

Не картинные галереи

Мы встретимся у королевского дворца близ Лувра. В XVIII веке внутренний двор украсила первая деревянная галерея с магазинчиками и кафе. Я расскажу о Людовике XIV и о том, почему он перенес резиденцию в Версаль, его двоюродном брате и предшественниках, а также покажу пилястры, оставшиеся от знаменитого места прогулок парижского света. К началу XX века столица насчитывала 117 подобных модных галерей, из которых до наших дней сохранились 40. Париж ввел крытые галереи в моду по всему миру, включая Россию. Вы увидите различные по убранству Веро и Дода, Вивьен и Кольбер, Панорама, Жоффруа и Вердо, и прочувствуете французский колорит.

Господин красный каблук

В одном из пассажей открыл когда-то свой первый бутик Кристиан Любутин. У ее дверей я поделюсь легендой о том, как обувь Людовика XIV вдохновила кутюрье на создание коллекции, и историей о том, как дизайнеру помогла прославиться принцесса Монако. Вы увидите галерею, в которой разместил свой бутик модельер Жан-Поль Готье, и где находится квартира знаменитого сыщика Видока, положившего начало частным детективам. Двигаясь далее, обнаружите театр Варьете, музей, старинную книжную лавку, которой до сих пор управляют правнуки первого хозяина. Исследуя город, вы осмотрите множество других достопримечательностей и услышите немало удивительных историй.