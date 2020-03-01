Индивидуальные экскурсии в Париже

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Прогуляться уютными галереями меж старинных бутиков и потаенных уголков и услышать городские легенды

Ирина
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Ирина – ваш гид
Кто придумал крытые галереи и какую функцию они выполняли? Какие известные заведения располагались в них раньше и какие сохранились до настоящего времени? Старинные пассажи — изюминка и гордость Парижа.

Мы пройдем по коридорам с мозаичной плиткой, любуясь ажурными люстрами и заглядывая в элитные бутики, и погрузимся в атмосферу прошлых столетий.

А я расскажу о главном моднике Людовике XIV и роскоши его эпохи.
100 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Пассажи Парижа
Пассажи Парижа

Что вас ожидает

Не картинные галереи
Мы встретимся у королевского дворца близ Лувра. В XVIII веке внутренний двор украсила первая деревянная галерея с магазинчиками и кафе. Я расскажу о Людовике XIV и о том, почему он перенес резиденцию в Версаль, его двоюродном брате и предшественниках, а также покажу пилястры, оставшиеся от знаменитого места прогулок парижского света. К началу XX века столица насчитывала 117 подобных модных галерей, из которых до наших дней сохранились 40. Париж ввел крытые галереи в моду по всему миру, включая Россию. Вы увидите различные по убранству Веро и Дода, Вивьен и Кольбер, Панорама, Жоффруа и Вердо, и прочувствуете французский колорит.

Господин красный каблук
В одном из пассажей открыл когда-то свой первый бутик Кристиан Любутин. У ее дверей я поделюсь легендой о том, как обувь Людовика XIV вдохновила кутюрье на создание коллекции, и историей о том, как дизайнеру помогла прославиться принцесса Монако. Вы увидите галерею, в которой разместил свой бутик модельер Жан-Поль Готье, и где находится квартира знаменитого сыщика Видока, положившего начало частным детективам. Двигаясь далее, обнаружите театр Варьете, музей, старинную книжную лавку, которой до сих пор управляют правнуки первого хозяина. Исследуя город, вы осмотрите множество других достопримечательностей и услышите немало удивительных историй.

Пассажи Парижа
Пассажи Парижа
Пассажи Парижа
Пассажи Парижа
Пассажи Парижа
Пассажи Парижа
Пассажи Парижа
Пассажи Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я родилась на берегах Невы, но вот уже более 20 лет проживаю в Париже. В настоящее время прохожу обучение в Университете, чтобы получить лицензию гида. Очень люблю историю и буду рада показать вам город и поделиться своими знаниями.
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Индивидуальные экскурсии в Париже

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