По Парижу - на автомобиле, пешком и на кораблике

Увидеть город с богемных холмов, прогуляться по Елисейским Полям и проплыть под мостами по Сене
Париж откроется вам с самых красивых ракурсов — от романтичных улочек художников до парадного величия Триумфальной арки.

За несколько часов мы охватим главные символы столицы, вспомним истории о великих мастерах и завершим путешествие релакс-круизом.

Монмартр с Сакре-Кёр, Елисейские Поля и Триумфальная арка, Сена и её набережные — маршрут насыщенный и разнообразный.
Описание экскурсии

Богемный дух Монмартра

Утро начнётся в самом романтичном квартале Парижа. Мы поднимемся на холм, где в воздухе до сих пор витает дух Belle Époque:

  • увидим базилику Сакре-Кёр — белоснежный символ города, с чьих ступеней открывается лучший панорамный вид на Париж
  • заглянем на площадь Тертр, где работают уличные художники, и вспомним истории о Дали, Пикассо и Ван Гоге
  • обсудим легенды кабаре «Мулен Руж» и пройдём по тем самым узким улочкам, что вдохновляли мастеров живописи

Блеск авеню и величие империи

Спустившись с холма, мы перенесёмся в центр парижского стиля и моды:

  • прогуляемся по Елисейским Полям — самой знаменитой улице мира. Вы увидите бутики Cartier и Louis Vuitton, театр Лидо и почувствуете современный ритм жизни французской столицы
  • остановимся у Триумфальной aрки. Мы разглядим барельефы, посвящённые победам Наполеона, и окажемся на знаменитой «Звезде» — площади, от которой лучами расходятся 12 проспектов

Релакс-круиз по Сене

Финальным аккордом станет прогулка на комфортабельном речном кораблике. Это лучший способ увидеть архитектурный ансамбль Парижа без суеты:

  • город с воды: перед вами проплывут Эйфелева башня, Лувр, Нотр-Дам и ажурные мосты
  • лучшие фото с открытой палубы, пока катер неспешно скользит вдоль живописных набережных

План нашей поездки

9:00 — встреча у вашего отеля и выезд на Монмартр
9:30 — прогулка по холму: Сакре-Кёр, площадь художников и панорамная съёмка
11:00 — променад по Елисейским Полям и знакомство с архитектурой бульвара
11:30 — остановка у Триумфальной арки: история монумента и фотосессия
12:30 — прогулка на лодке по Сене с видами на главные музеи и соборы
14:00 — возвращение в отель или финиш в центре города

В конце прогулки я с радостью подскажу, где вкуснее всего пообедать и как спланировать ваш свободный вечер.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на седане бизнес-класса
  • Возможно провести экскурсию на минивэне Mercedes-Benz Vito для 5–8 чел. Доплата — €150. По запросу предоставлю детское кресло
  • Билеты на речной круиз входят в стоимость. Судно имеет закрытую тёплую палубу с панорамными окнами и открытую террасу. Все лодки аттестованы и управляются сертифицированными капитанами
  • По желанию экскурсию можно продлить за €60–80 в час, обед оплачивается отдельно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустам
Рустам — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 691 туриста
Я русскоязычный гид во Франции. Организую авторские автомобильные туры из Парижа по самым живописным уголкам Западной Европы. Вместе мы отправимся в Нормандию — увидим Этрета, Руан, Мон-Сен-Мишель, Живерни, познакомимся с
очаровательной Бретанью, а также посетим Бельгию и Люксембург. Мои экскурсии — это комфорт, душевная атмосфера и увлекательные истории. Если в день экскурсии я занят другим маршрутом, вас будет сопровождать мой надёжный коллега — опытный гид, который проведёт экскурсию с таким же вниманием и заботой о гостях, как и я сам.

от €300 за человека