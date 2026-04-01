Париж откроется вам с самых красивых ракурсов — от романтичных улочек художников до парадного величия Триумфальной арки. За несколько часов мы охватим главные символы столицы, вспомним истории о великих мастерах и завершим путешествие релакс-круизом. Монмартр с Сакре-Кёр, Елисейские Поля и Триумфальная арка, Сена и её набережные — маршрут насыщенный и разнообразный.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Богемный дух Монмартра

Утро начнётся в самом романтичном квартале Парижа. Мы поднимемся на холм, где в воздухе до сих пор витает дух Belle Époque:

увидим базилику Сакре-Кёр — белоснежный символ города, с чьих ступеней открывается лучший панорамный вид на Париж

— белоснежный символ города, с чьих ступеней открывается лучший панорамный вид на Париж заглянем на площадь Тертр, где работают уличные художники, и вспомним истории о Дали, Пикассо и Ван Гоге

где работают уличные художники, и вспомним истории о Дали, Пикассо и Ван Гоге обсудим легенды кабаре «Мулен Руж» и пройдём по тем самым узким улочкам, что вдохновляли мастеров живописи

Блеск авеню и величие империи

Спустившись с холма, мы перенесёмся в центр парижского стиля и моды:

прогуляемся по Елисейским Полям — самой знаменитой улице мира. Вы увидите бутики Cartier и Louis Vuitton, театр Лидо и почувствуете современный ритм жизни французской столицы

— самой знаменитой улице мира. Вы увидите бутики Cartier и Louis Vuitton, театр Лидо и почувствуете современный ритм жизни французской столицы остановимся у Триумфальной aрки. Мы разглядим барельефы, посвящённые победам Наполеона, и окажемся на знаменитой «Звезде» — площади, от которой лучами расходятся 12 проспектов

Релакс-круиз по Сене

Финальным аккордом станет прогулка на комфортабельном речном кораблике. Это лучший способ увидеть архитектурный ансамбль Парижа без суеты:

город с воды: перед вами проплывут Эйфелева башня, Лувр, Нотр-Дам и ажурные мосты

перед вами проплывут Эйфелева башня, Лувр, Нотр-Дам и ажурные мосты лучшие фото с открытой палубы, пока катер неспешно скользит вдоль живописных набережных

План нашей поездки

9:00 — встреча у вашего отеля и выезд на Монмартр

9:30 — прогулка по холму: Сакре-Кёр, площадь художников и панорамная съёмка

11:00 — променад по Елисейским Полям и знакомство с архитектурой бульвара

11:30 — остановка у Триумфальной арки: история монумента и фотосессия

12:30 — прогулка на лодке по Сене с видами на главные музеи и соборы

14:00 — возвращение в отель или финиш в центре города

В конце прогулки я с радостью подскажу, где вкуснее всего пообедать и как спланировать ваш свободный вечер.

Организационные детали