Вас ждёт один из самых живописных и романтичных маршрутов Парижа - вдоль Сены, который откроет важную роль реки в истории 📖 города. Вы увидите в закате солнца анфиладу мостов, переброшенных через реку, полюбуетесь архитектурными ансамблями украшающих берега Сены и прочувствуете атмосферу, этого волшебного города.

СЕНА – это артерия жизни ПАРИЖА, ее коммерческий путь, она родила город 🏙️, дала ему его экономику и архитектуру. По ней доставляли все в ПАРИЖ: продукты питания, сторительный материал, и по ней же приходила опасность - против течения, поднимались жестокие НОРМАНЫ и грабили город. Со временем, епицентр ПАРИЖА перемещался с острова СИТЭ, в центре, на левый ее берег, и затем на правый, чтобы в конце концов охватить всю территорию вокруг СЕНЫ. СЕНА в ПАРИЖЕ – с многочисленными портами на ее берегах в былые времена, с ее островами, украшенная архитектурными ансамблями, одетая в камень, стала символом величия французских королей, императоров и всего французского народа. Сегодня СЕНУ в ПАРИЖЕ пересекают 36 мостов и она составляет 1 000 киллометров навигационных путей.

Мы с Вами прогуляемся от ЛУВРА до МЭРИИ ПАРИЖА вдоль СЕНЫ, по преброшенным через нее мостам и любуясь живописными пейзажами самого романтического города в мире в лучах заходящего солнца.

25 миллионов туристов и деловых людей ежегодно посещают ПАРИЖ.

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