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Прогулка вдоль Сены по вечернему Парижу

5
11 отзывов
Olga F.
Olga F. – Гид из Парижа
Вас ждёт один из самых живописных и романтичных маршрутов Парижа - вдоль Сены, который откроет важную роль реки в истории 📖 города.

Вы увидите в закате солнца анфиладу мостов, переброшенных через реку, полюбуетесь архитектурными ансамблями украшающих берега Сены и прочувствуете атмосферу, этого волшебного города.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €30 за человека

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Прогулка вдоль Сены по вечернему Парижу
Прогулка вдоль Сены по вечернему Парижу

Что вы увидите

  • На этой экскурсии Вы увидите: Сады PALAIS ROYALE, знаменитый Театр ФРАНЦУЗСКОЙ КОМЕДИИ, архитектурный ансамбль ЛУВРА, кончик острова СИТЭ и незабываемую площадь ДОФИН, старинный дворец СИТЭ, площадь ШАТЛЕ и башню Святого ЖАКА, и конечно же МЭРИЮ ПАРИЖА.
Вас ждёт один из самых живописных и романтичных маршрутов Парижа - вдоль Сены, который откроет важную роль реки в истории 📖 города. Вы увидите в закате солнца анфиладу мостов, переброшенных через реку, полюбуетесь архитектурными ансамблями украшающих берега Сены и прочувствуете атмосферу, этого волшебного города.
СЕНА – это артерия жизни ПАРИЖА, ее коммерческий путь, она родила город 🏙️, дала ему его экономику и архитектуру. По ней доставляли все в ПАРИЖ: продукты питания, сторительный материал, и по ней же приходила опасность - против течения, поднимались жестокие НОРМАНЫ и грабили город. Со временем, епицентр ПАРИЖА перемещался с острова СИТЭ, в центре, на левый ее берег, и затем на правый, чтобы в конце концов охватить всю территорию вокруг СЕНЫ. СЕНА в ПАРИЖЕ – с многочисленными портами на ее берегах в былые времена, с ее островами, украшенная архитектурными ансамблями, одетая в камень, стала символом величия французских королей, императоров и всего французского народа. Сегодня СЕНУ в ПАРИЖЕ пересекают 36 мостов и она составляет 1 000 киллометров навигационных путей.
Мы с Вами прогуляемся от ЛУВРА до МЭРИИ ПАРИЖА вдоль СЕНЫ, по преброшенным через нее мостам и любуясь живописными пейзажами самого романтического города в мире в лучах заходящего солнца.
25 миллионов туристов и деловых людей ежегодно посещают ПАРИЖ.
Организационные детали
  • Посещение музеев, ателье и церквей в рамках экскурсии 🧭 не предполагается.
  • Приходите, пожалуйста, на место встречи на 5 минут раньше.
  • Для детей до 12 лет экскурсия ⛳ бесплатна.
  • оплата на месте гиду
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 на площади PLACE DU PALAIS ROYALE - у выхода метро
Место завершения
🏁 - Place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris
Прогулка вдоль Сены по вечернему Парижу
Прогулка вдоль Сены по вечернему Парижу
Прогулка вдоль Сены по вечернему Парижу
Прогулка вдоль Сены по вечернему Парижу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Olga F.
Olga F.
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11 отзывов оставили туристы

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