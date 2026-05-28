Фахверковые города, скалы Атлантики и вкус настоящего кальвадоса: большое путешествие по Нормандии
Нормандия — это фахверковые улочки Руана, впечатляющие скалы Этрета, атмосферные порты и семейные дистиллерии, где веками делают кальвадос. Я покажу вам регион глазами местного жителя.
За один день вы увидите главные символы, попробуете нормандские напитки и узнаете, почему именно здесь Франция кажется особенно уютной, вкусной и живой.
Описание экскурсии
7:30 — выезд из Парижа
Встреча у вашего отеля. Ранний выезд позволит нам опередить туристические автобусы и насладиться тишиной утренних дорог.
9:00–11:00 — Руан
Столица Нормандии в лучах утреннего солнца. Я покажу вам город, который знаю изнутри: от фасадов собора, вдохновлявших Моне, до секретных двориков фахверковых домов 14 века. Вы увидите часы Гро-Орлож, место, связанное с историей Жанны д’Арк, и старейший трактир Франции.
12:30–15:00 — Этрета
Самое время для обеда! Я порекомендую проверенные места с видом на океан, где подают лучшие морепродукты. После — прогулка по вершинам скал Алебастрового берега и вид на знаменитую «Иглу».
16:00 — секреты терруара в частной усадьбе
Мы посетим закрытую семейную дистиллерию 17 века. Вы заглянете в погреба с вековыми бочками и попробуете сет из фермерского сидра, поммо и выдержанного кальвадоса.
17:00–18:00 — Онфлёр: город художников
Короткая, но насыщенная прогулка по самому фотогеничному порту Франции. Осмотрим уникальную деревянную церковь и узкие дома, отражающиеся в воде старой гавани.
18:00–20:30 — возвращение в Париж
Вы узнаете:
как эпоха викингов и герцогов сформировала характер региона и почему именно здесь решались судьбы английской и французской корон
почему Клод Моне был одержим светом Руанского собора и как скалы Этрета стали мастерской под открытым небом для великих художников
в чём разница между промышленным и фермерским кальвадосом, как правильно читать этикетку сидра и почему нормандская кухня считается самой «сливочной» во Франции
Организационные детали
Едем на премиальном электромобиле Tesla Model S. К вашим услугам кондиционер, Wi-Fi и питьевая вода. Детское кресло по запросу
Дегустация сидра и кальвадоса входит в стоимость
Отдельно оплачиваются билеты в сады Этрета — €13 за чел., обед — по желанию
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€300
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Изнаур — ваш гид в Париже
Я живу в Руане с самого детства — уже более 20 лет. Здесь я вырос, получил образование и знаю город буквально наизусть: его улицы, атмосферу и историю. Прекрасно ориентируюсь как читать дальшеуменьшить
в Руане, так и по всей Нормандии. Предлагаю услуги трансфера из аэропортов Парижа в Руан, обратно, а также по красивейшим местам региона — таким как Этрета, Довиль, Онфлёр и другие. Мне приятно встречать путешественников, помогать им с комфортом добраться до места и при желании делиться интересными фактами о регионе.
