Мои заказы

Руан, Онфлёр и скалы Этрета - на Tesla из Парижа

Фахверковые города, скалы Атлантики и вкус настоящего кальвадоса: большое путешествие по Нормандии
Нормандия — это фахверковые улочки Руана, впечатляющие скалы Этрета, атмосферные порты и семейные дистиллерии, где веками делают кальвадос. Я покажу вам регион глазами местного жителя.

За один день вы увидите главные символы, попробуете нормандские напитки и узнаете, почему именно здесь Франция кажется особенно уютной, вкусной и живой.
Руан, Онфлёр и скалы Этрета - на Tesla из Парижа
Руан, Онфлёр и скалы Этрета - на Tesla из Парижа
Руан, Онфлёр и скалы Этрета - на Tesla из Парижа

Описание экскурсии

7:30 — выезд из Парижа

Встреча у вашего отеля. Ранний выезд позволит нам опередить туристические автобусы и насладиться тишиной утренних дорог.

9:00–11:00 — Руан

Столица Нормандии в лучах утреннего солнца. Я покажу вам город, который знаю изнутри: от фасадов собора, вдохновлявших Моне, до секретных двориков фахверковых домов 14 века. Вы увидите часы Гро-Орлож, место, связанное с историей Жанны д’Арк, и старейший трактир Франции.

12:30–15:00 — Этрета

Самое время для обеда! Я порекомендую проверенные места с видом на океан, где подают лучшие морепродукты. После — прогулка по вершинам скал Алебастрового берега и вид на знаменитую «Иглу».

16:00 — секреты терруара в частной усадьбе

Мы посетим закрытую семейную дистиллерию 17 века. Вы заглянете в погреба с вековыми бочками и попробуете сет из фермерского сидра, поммо и выдержанного кальвадоса.

17:00–18:00 — Онфлёр: город художников

Короткая, но насыщенная прогулка по самому фотогеничному порту Франции. Осмотрим уникальную деревянную церковь и узкие дома, отражающиеся в воде старой гавани.

18:00–20:30 — возвращение в Париж

Вы узнаете:

  • как эпоха викингов и герцогов сформировала характер региона и почему именно здесь решались судьбы английской и французской корон
  • почему Клод Моне был одержим светом Руанского собора и как скалы Этрета стали мастерской под открытым небом для великих художников
  • в чём разница между промышленным и фермерским кальвадосом, как правильно читать этикетку сидра и почему нормандская кухня считается самой «сливочной» во Франции

Организационные детали

  • Едем на премиальном электромобиле Tesla Model S. К вашим услугам кондиционер, Wi-Fi и питьевая вода. Детское кресло по запросу
  • Дегустация сидра и кальвадоса входит в стоимость
  • Отдельно оплачиваются билеты в сады Этрета — €13 за чел., обед — по желанию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€300
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Изнаур
Изнаур — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу в Руане с самого детства — уже более 20 лет. Здесь я вырос, получил образование и знаю город буквально наизусть: его улицы, атмосферу и историю. Прекрасно ориентируюсь как
читать дальшеуменьшить

в Руане, так и по всей Нормандии. Предлагаю услуги трансфера из аэропортов Парижа в Руан, обратно, а также по красивейшим местам региона — таким как Этрета, Довиль, Онфлёр и другие. Мне приятно встречать путешественников, помогать им с комфортом добраться до места и при желании делиться интересными фактами о регионе.

Входит в следующие категории Парижа

Похожие экскурсии на «Руан, Онфлёр и скалы Этрета - на Tesla из Парижа»

Пейзажи жемчужин Нормандии: Руан, Этрета и Онфлёр
На машине
12 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пейзажи жемчужин Нормандии: Руан, Этрета и Онфлёр
Откройте для себя магию Нормандии: от средневековых улочек до садов Моне, всё это в одном туре
30 мая в 08:30
31 мая в 08:30
€655 за всё до 4 чел.
Этрета и Руан: экскурсия по Нормандии с гидом и фотоаппаратом
На машине
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Этрета и Руан: экскурсия по Нормандии с гидом и фотоаппаратом
Познакомиться с Нормандией и получить несколько сотен ярких и атмосферных кадров - из Парижа
Начало: Возле вашего места проживания
Завтра в 07:30
30 мая в 07:30
€457 за всё до 4 чел.
Нормандия за 1 день: Этрета и Руан с историей, видами и фото на скалах
На машине
9 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 3 чел.
Нормандия за 1 день: Этрета и Руан с историей, видами и фото на скалах
Познакомиться с Нормандией и получить несколько сотен ярких и атмосферных кадров (из Парижа)
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:00, 08:30 и 09:00
Завтра в 07:00
30 мая в 07:00
€334 за человека
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
На машине
12 часов
75 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
1 июн в 08:00
3 июн в 08:30
€700 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Париже
€300 за человека