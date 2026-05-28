Нормандия — это фахверковые улочки Руана, впечатляющие скалы Этрета, атмосферные порты и семейные дистиллерии, где веками делают кальвадос. Я покажу вам регион глазами местного жителя. За один день вы увидите главные символы, попробуете нормандские напитки и узнаете, почему именно здесь Франция кажется особенно уютной, вкусной и живой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:30 — выезд из Парижа

Встреча у вашего отеля. Ранний выезд позволит нам опередить туристические автобусы и насладиться тишиной утренних дорог.

9:00–11:00 — Руан

Столица Нормандии в лучах утреннего солнца. Я покажу вам город, который знаю изнутри: от фасадов собора, вдохновлявших Моне, до секретных двориков фахверковых домов 14 века. Вы увидите часы Гро-Орлож, место, связанное с историей Жанны д’Арк, и старейший трактир Франции.

12:30–15:00 — Этрета

Самое время для обеда! Я порекомендую проверенные места с видом на океан, где подают лучшие морепродукты. После — прогулка по вершинам скал Алебастрового берега и вид на знаменитую «Иглу».

16:00 — секреты терруара в частной усадьбе

Мы посетим закрытую семейную дистиллерию 17 века. Вы заглянете в погреба с вековыми бочками и попробуете сет из фермерского сидра, поммо и выдержанного кальвадоса.

17:00–18:00 — Онфлёр: город художников

Короткая, но насыщенная прогулка по самому фотогеничному порту Франции. Осмотрим уникальную деревянную церковь и узкие дома, отражающиеся в воде старой гавани.

18:00–20:30 — возвращение в Париж

Вы узнаете:

как эпоха викингов и герцогов сформировала характер региона и почему именно здесь решались судьбы английской и французской корон

почему Клод Моне был одержим светом Руанского собора и как скалы Этрета стали мастерской под открытым небом для великих художников

в чём разница между промышленным и фермерским кальвадосом, как правильно читать этикетку сидра и почему нормандская кухня считается самой «сливочной» во Франции

Организационные детали