Морские пейзажи, скалы, сады и старинная архитектура создают особенное очарование Нормандии.
Приглашаю вас полюбоваться белыми скалами Ла-Манша, прогуляться по средневековым улицам Руана и получите профессиональные фотографии на фоне самых живописных видов.
Описание фото-прогулки
7:30 — выезд из Парижа. По пути я расскажу об истории региона и проведу трассовую экскурсию
10:00–13:00 — Этрета. Я пофотографирую вас на белых скалах Ла-Манша, которые вдохновляли художников 19 века, у арки д’Авал, Слоновьей скалы, на пляже и набережной
Сады Этрета — при желании мы посетим ухоженный сад с видом на Ла-Манш и скалы и сделаем художественные снимки
12:30–13:30 — перерыв на обед. Я посоветую лучшие кафе и рестораны с морепродуктами и традиционной французской кухней
14:00–17:00 — Руан. Мы прогуляемся по Старому городу, и я пофотографирую вас:
- у готического кафедрального собора Нотр-Дам
- на лице Гро-Орлож и в Старом городе с фахверковыми домами
- на атмосферных площадях и панорамных точках с видом на соборы и Сену
17:00–20:00 — возвращение в Париж
Организационные детали
- Поездка проходит на Alfa Romeo 159 Station Wagon с автоматическим двузонным кондиционированием. Мобильный 5G-интернет доступен по запросу
- Я снимаю на профессиональный зеркальный фотоаппарат Nikon, а также могу пофотографировать и поснимать видео на ваш смартфон. Все материалы передам без редактирования через WeTransfer или Yandex Disk в конце поездки
- Обед — по желанию, по меню. Средний чек — €15—25 за чел.
- Несовершеннолетние дети могут принять участие в поездке только в сопровождении родителей
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жорж — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 21 туриста
Я вырос в Руане, а теперь уже много лет живу в Париже. Люблю делиться красотой, историей и скрытыми жемчужинами Парижа, Нормандии, Бретани и других мест с путешественниками со всего мира. Провожу
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
М
Марина
24 ноя 2025
Большое спасибо за интересную и содержательную экскурсию!
