Фотопрогулка по Этрета и Руану с зеркальным фотоаппаратом

Познакомиться с Нормандией и получить несколько сотен ярких и атмосферных кадров (из Парижа)
Морские пейзажи, скалы, сады и старинная архитектура создают особенное очарование Нормандии.

Приглашаю вас полюбоваться белыми скалами Ла-Манша, прогуляться по средневековым улицам Руана и получите профессиональные фотографии на фоне самых живописных видов.
Описание фото-прогулки

7:30 — выезд из Парижа. По пути я расскажу об истории региона и проведу трассовую экскурсию

10:00–13:00 — Этрета. Я пофотографирую вас на белых скалах Ла-Манша, которые вдохновляли художников 19 века, у арки д’Авал, Слоновьей скалы, на пляже и набережной

Сады Этрета — при желании мы посетим ухоженный сад с видом на Ла-Манш и скалы и сделаем художественные снимки

12:30–13:30 — перерыв на обед. Я посоветую лучшие кафе и рестораны с морепродуктами и традиционной французской кухней

14:00–17:00 — Руан. Мы прогуляемся по Старому городу, и я пофотографирую вас:

  • у готического кафедрального собора Нотр-Дам
  • на лице Гро-Орлож и в Старом городе с фахверковыми домами
  • на атмосферных площадях и панорамных точках с видом на соборы и Сену

17:00–20:00 — возвращение в Париж

Организационные детали

  • Поездка проходит на Alfa Romeo 159 Station Wagon с автоматическим двузонным кондиционированием. Мобильный 5G-интернет доступен по запросу
  • Я снимаю на профессиональный зеркальный фотоаппарат Nikon, а также могу пофотографировать и поснимать видео на ваш смартфон. Все материалы передам без редактирования через WeTransfer или Yandex Disk в конце поездки
  • Обед — по желанию, по меню. Средний чек — €15—25 за чел.
  • Несовершеннолетние дети могут принять участие в поездке только в сопровождении родителей

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жорж
Жорж — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 21 туриста
Я вырос в Руане, а теперь уже много лет живу в Париже. Люблю делиться красотой, историей и скрытыми жемчужинами Парижа, Нормандии, Бретани и других мест с путешественниками со всего мира. Провожу
читать дальше

экскурсии по Парижу, а также поездки в Живерни — к дому и садам Моне, по Нормандии, включая Руэн, Этрета и пляжи Дня D, в Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало и Брюгге. Каждая экскурсия спокойная, увлекательная и полна сюрпризов. Фотография — моё увлечение. Беру с собой зеркальный Nikon и дарю гостям снимки без обработки, чтобы остались живые воспоминания. С образованием в международном бизнесе и логистике я веду туристическую компанию и слежу, чтобы экскурсии были комфортными и насыщенными. Свободно говорю по-французски, английски, русски и немецки, а на учёбе был отличником по языкам. Присоединяйтесь ко мне в Париже и за его пределами — создадим воспоминания на всю жизнь.

Отзывы и рейтинг

М
Марина
24 ноя 2025
Большое спасибо за интересную и содержательную экскурсию!

