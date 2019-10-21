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История, легенды и необычные достопримечательности самого известного зелёного оазиса Парижа

Мария
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Мария – ваш гид
Люксембургский сад — один из старейших в Париже, это излюбленное место отдыха горожан.

Я расскажу вам о происходивших здесь исторических событиях, личных драмах и курьёзных случаях, объясню значение самых необычных статуй.

Прогулка по Люксембургскому саду будет приятной и познавательной независимо от времени года и позволит соприкоснуться с историей не в музейных стенах, а на живописных аллеях в самом центре французской столицы.
От 80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Встреча у входа в Люксембургский сад со стороны бульвара Saint-Michel
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Секреты Люксембургского сада
Секреты Люксембургского сада

Что вас ожидает

История и современность
Мы поговорим о создательнице сада королеве Марии Медичи, и я объясню, почему она так недолго жила в Люксембургском дворце — там, где теперь расположен Сенат, а во время Второй мировой размещалось командование Люфтваффе. Вы полюбуетесь старинным фонтаном Медичи с его необычной оптической иллюзией, увидите здание первого в Европе музея «ныне живущих художников», пасеку, фруктовый сад, где растут «потомки» старинных деревьев, — и легко представите, как Люксембургский сад менял свой облик с течением веков.

Страшные предания и весёлые байки
Я расскажу, за что благочестивый король Роберт II был отлучен от церкви и как монахи изгнали из развалин старинного замка дьявола, пугавшего всех чудовищным воем. Вы узнаете о преступлениях серийного убийцы эпохи Первой мировой и услышите невероятную историю о студенте, совершившем путешествие во времени. Я объясню, за что писателя Гришковца однажды чуть не выдворили из парижского музея и почему имя художника Делакруа упоминают герои фильма «Невезучие».

Памятники и люди
Статуи сада повествуют о жизни великих людей: вы узнаете, почему Жорж Санд называют «адвокатом женщины» и что такое «галантные празднества» художника Ватто. Мы посчитаем, сколько копий статуи Свободы находится в Париже, и найдём ту, что прячется в Люксембургском саду. Я расскажу о нелёгком детстве французской писательницы русского происхождения, о том, как здесь проводили время Ахматова с Модильяни и на кого охотился Хемингуэй.

Мой рассказ сопровождается иллюстрациями, чтобы вы могли лучше понять историю сада и представить его знаменитых посетителей.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и детям от 12 лет

Организационные детали

  • Для компаний от 4 человек предусмотрена скидка — подробности можно уточнить в переписке
  • Продолжительность экскурсии — 2-2,5 часа в зависимости от ваших пожеланий и погодных условий
  • В программу экскурсии не входит посещение Люксембургского музея и Люксембургского дворца (Сената)
Секреты Люксембургского сада
Секреты Люксембургского сада
Секреты Люксембургского сада
Секреты Люксембургского сада
Секреты Люксембургского сада
Секреты Люксембургского сада
Секреты Люксембургского сада
Секреты Люксембургского сада
Секреты Люксембургского сада
Секреты Люксембургского сада
Секреты Люксембургского сада
Секреты Люксембургского сада
Секреты Люксембургского сада

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в Люксембургский сад со стороны бульвара Saint-Michel.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Добрый день! Меня зовут Мария. Парижанка с душой петербурженки. Получила образование в сфере культуры, изучала историю Франции. Предлагаю авторские экскурсии по Парижу, который «...никогда не кончается, и каждый, кто там жил, помнит его по-своему». Так сказал Хэмингуэй. Я буду рада показать вам этот удивительный город таким, какой он есть — с его историей и историями, его прошлым и настоящим, легендами и воспоминаниями — и помочь вам открыть ваш Париж.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 октября 2019
Побывали на экскурсии всей семьей, и провели время интересно и познавательно. У Марии хорошо поставлена речь, очень грамотно подобран рассказ, поэтому слушать было легко и приятно. В целом экскурсия оставила положительные эмоции, рекомендуем.

Мария проводит ещё 4 экскурсии

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