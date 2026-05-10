Люксембургский сад — один из старейших в Париже, любимое место отдыха горожан.
Я расскажу о происходивших здесь событиях, личных драмах и курьёзных случаях, объясню значение необычных статуй.
Прогулка будет приятной и познавательной независимо от времени года и позволит соприкоснуться с историей не в музейных стенах, а на живописных аллеях в самом центре французской столицы.
Я расскажу о происходивших здесь событиях, личных драмах и курьёзных случаях, объясню значение необычных статуй.
Прогулка будет приятной и познавательной независимо от времени года и позволит соприкоснуться с историей не в музейных стенах, а на живописных аллеях в самом центре французской столицы.
Описание экскурсии
История и современность
- Мы поговорим о создательнице сада королеве Марии Медичи, и я объясню, почему она так недолго жила в Люксембургском дворце
- Вы полюбуетесь старинным фонтаном Медичи с его необычной оптической иллюзией
- Увидите здание первого в Европе музея «ныне живущих художников», пасеку и фруктовый сад, где растут потомки старинных деревьев
- Представите, как Люксембургский сад менял свой облик с течением веков
Страшные предания и весёлые байки
- Вы узнаете, за что благочестивый король Роберт II был отлучён от церкви и как монахи изгнали из развалин замка воющего дьявола
- Услышите о преступлениях серийного убийцы эпохи Первой мировой и о студенте, который совершил путешествие во времени
- Выясните, за что писателя Гришковца однажды чуть не выдворили из парижского музея и почему имя художника Делакруа упоминают герои фильма «Невезучие»
Памятники и люди
- Мы обсудим, почему Жорж Санд называют адвокатом женщины и что такое «галантные празднества» художника Ватто
- Посчитаем, сколько копий статуи Свободы находится в Париже, и найдём ту, что прячется в Люксембургском саду
- Вспомним о нелёгком детстве французской писательницы русского происхождения, о том, как здесь проводили время Ахматова и Модильяни и на кого охотился Хемингуэй
Мой рассказ сопровождается иллюстрациями, чтобы вы могли лучше понять историю сада и представить его знаменитых посетителей.
Организационные детали
- Продолжительность — 1,5–2 часа в зависимости от ваших пожеланий и погодных условий
- В программу не входит посещение Люксембургского музея и Люксембургского дворца (Сената)
- Материал подходит для взрослых и детей от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Люксембургский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1860 туристов
Добрый день! Меня зовут Мария. Парижанка с душой петербурженки. Получила образование в сфере культуры, изучала историю Франции. Предлагаю авторские экскурсии по Парижу, который «… никогда не кончается, и каждый, кто
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Не первый раз выбираем экскурсию у Марии. И это всегда увлекательный рассказ профессионального гида. Спасибо!
Мария
Ответ организатора:
Николай, Юлия, большое спасибо вам за отзывы об экскурсиях! Буду рада снова встретиться с вами, всего доброго!
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Моя вторая экскурсия с Марией прошла еще более очаровательно, чем первая. Как и в первый раз, время пролетело совершенно незаметно, хотя прошло даже чуть больше заявленных двух часов. Я узнал
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А
Побывали на экскурсии всей семьей, и провели время интересно и познавательно. У Марии хорошо поставлена речь, очень грамотно подобран рассказ, поэтому слушать было легко и приятно. В целом экскурсия оставила положительные эмоции, рекомендуем.
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