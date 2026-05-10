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очень много нового о Люксембургском саде, который мне очень нравится и в котором я до этого много раз бывал, но не знал всего этого. Удивительно, что даже малозаметные вещи, такие, как бюсты, статуи или конструкции, мимо которых обычно проходишь, мало замечая их, таят в себе интригующую историю. Я словно бы окунулся в атмосферу средневековья, перенесясь во времени на несколько столетий назад. Я очень благодарен Марии за экскурсию и, конечно же, продолжение следует!