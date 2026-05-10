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Секреты Люксембургского сада

Прогуляться по зелёному оазису Парижа, где оживают легенды и воспоминания великих
Люксембургский сад — один из старейших в Париже, любимое место отдыха горожан.

Я расскажу о происходивших здесь событиях, личных драмах и курьёзных случаях, объясню значение необычных статуй.

Прогулка будет приятной и познавательной независимо от времени года и позволит соприкоснуться с историей не в музейных стенах, а на живописных аллеях в самом центре французской столицы.
5
3 отзыва
Секреты Люксембургского сада
Секреты Люксембургского сада
Секреты Люксембургского сада

Описание экскурсии

История и современность

  • Мы поговорим о создательнице сада королеве Марии Медичи, и я объясню, почему она так недолго жила в Люксембургском дворце
  • Вы полюбуетесь старинным фонтаном Медичи с его необычной оптической иллюзией
  • Увидите здание первого в Европе музея «ныне живущих художников», пасеку и фруктовый сад, где растут потомки старинных деревьев
  • Представите, как Люксембургский сад менял свой облик с течением веков

Страшные предания и весёлые байки

  • Вы узнаете, за что благочестивый король Роберт II был отлучён от церкви и как монахи изгнали из развалин замка воющего дьявола
  • Услышите о преступлениях серийного убийцы эпохи Первой мировой и о студенте, который совершил путешествие во времени
  • Выясните, за что писателя Гришковца однажды чуть не выдворили из парижского музея и почему имя художника Делакруа упоминают герои фильма «Невезучие»

Памятники и люди

  • Мы обсудим, почему Жорж Санд называют адвокатом женщины и что такое «галантные празднества» художника Ватто
  • Посчитаем, сколько копий статуи Свободы находится в Париже, и найдём ту, что прячется в Люксембургском саду
  • Вспомним о нелёгком детстве французской писательницы русского происхождения, о том, как здесь проводили время Ахматова и Модильяни и на кого охотился Хемингуэй

Мой рассказ сопровождается иллюстрациями, чтобы вы могли лучше понять историю сада и представить его знаменитых посетителей.

Организационные детали

  • Продолжительность — 1,5–2 часа в зависимости от ваших пожеланий и погодных условий
  • В программу не входит посещение Люксембургского музея и Люксембургского дворца (Сената)
  • Материал подходит для взрослых и детей от 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Люксембургский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1860 туристов
Добрый день! Меня зовут Мария. Парижанка с душой петербурженки. Получила образование в сфере культуры, изучала историю Франции. Предлагаю авторские экскурсии по Парижу, который «… никогда не кончается, и каждый, кто
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там жил, помнит его по-своему». Так сказал Хэмингуэй. Я буду рада показать вам этот удивительный город таким, какой он есть — с его историей и историями, его прошлым и настоящим, легендами и воспоминаниями — и помочь вам открыть ваш Париж.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
Не первый раз выбираем экскурсию у Марии. И это всегда увлекательный рассказ профессионального гида. Спасибо!
Мария
Мария
Ответ организатора:
Николай, Юлия, большое спасибо вам за отзывы об экскурсиях! Буду рада снова встретиться с вами, всего доброго!
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Артём
Моя вторая экскурсия с Марией прошла еще более очаровательно, чем первая. Как и в первый раз, время пролетело совершенно незаметно, хотя прошло даже чуть больше заявленных двух часов. Я узнал
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очень много нового о Люксембургском саде, который мне очень нравится и в котором я до этого много раз бывал, но не знал всего этого. Удивительно, что даже малозаметные вещи, такие, как бюсты, статуи или конструкции, мимо которых обычно проходишь, мало замечая их, таят в себе интригующую историю. Я словно бы окунулся в атмосферу средневековья, перенесясь во времени на несколько столетий назад. Я очень благодарен Марии за экскурсию и, конечно же, продолжение следует!

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А
Побывали на экскурсии всей семьей, и провели время интересно и познавательно. У Марии хорошо поставлена речь, очень грамотно подобран рассказ, поэтому слушать было легко и приятно. В целом экскурсия оставила положительные эмоции, рекомендуем.
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