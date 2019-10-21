Что вас ожидает

История и современность

Мы поговорим о создательнице сада королеве Марии Медичи, и я объясню, почему она так недолго жила в Люксембургском дворце — там, где теперь расположен Сенат, а во время Второй мировой размещалось командование Люфтваффе. Вы полюбуетесь старинным фонтаном Медичи с его необычной оптической иллюзией, увидите здание первого в Европе музея «ныне живущих художников», пасеку, фруктовый сад, где растут «потомки» старинных деревьев, — и легко представите, как Люксембургский сад менял свой облик с течением веков.

Страшные предания и весёлые байки

Я расскажу, за что благочестивый король Роберт II был отлучен от церкви и как монахи изгнали из развалин старинного замка дьявола, пугавшего всех чудовищным воем. Вы узнаете о преступлениях серийного убийцы эпохи Первой мировой и услышите невероятную историю о студенте, совершившем путешествие во времени. Я объясню, за что писателя Гришковца однажды чуть не выдворили из парижского музея и почему имя художника Делакруа упоминают герои фильма «Невезучие».

Памятники и люди

Статуи сада повествуют о жизни великих людей: вы узнаете, почему Жорж Санд называют «адвокатом женщины» и что такое «галантные празднества» художника Ватто. Мы посчитаем, сколько копий статуи Свободы находится в Париже, и найдём ту, что прячется в Люксембургском саду. Я расскажу о нелёгком детстве французской писательницы русского происхождения, о том, как здесь проводили время Ахматова с Модильяни и на кого охотился Хемингуэй.

Мой рассказ сопровождается иллюстрациями, чтобы вы могли лучше понять историю сада и представить его знаменитых посетителей.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и детям от 12 лет