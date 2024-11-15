Трудно назвать область жизни средневекового человека, не связанную с астрологией.
Наука о космосе была обязательным предметом в европейских университетах, особенно на медицинских факультетах, вплоть до 19 века.
На экскурсии я познакомлю вас с ней поближе и подробно разберу вашу астрологическую карту по дате рождения.
Наука о космосе была обязательным предметом в европейских университетах, особенно на медицинских факультетах, вплоть до 19 века.
На экскурсии я познакомлю вас с ней поближе и подробно разберу вашу астрологическую карту по дате рождения.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Часть 1: знакомство с крепостью
- Начнём экскурсию с прогулки до острова Мон-Сен-Мишель с увлекательным рассказом о горе, монастыре и средневековой астрологии
- Вы увидите уникальную природу залива и феноменальные отливы и приливы воды, характерные для этой точки планеты
- Дотронетесь до гранитной горы, которой 5 млн лет и на которой 1000 лет назад был построен бенедиктинский мужской монастырь. Услышите легенду о его возникновении из сохранившегося манускрипта 9 века
- Подниметесь по самой узкой улице Мон-Сен-Мишеля на вершину скалы и увидите незабываемый пейзаж вокруг
- С вершины полюбуетесь рекой Куэнон, географической границей двух регионов Франции, — Нормандии и Бретани
- Пройдёте по улочкам средневекового городка с традиционными каменными домами, прилипшими к скале, маленькими кафе и сувенирными лавками
Часть 2: разбор карты
После прогулки заглянем в уютное кафе, закажем чай или кофе. И приступим к разбору вашей астрологической карты по дате рождения исходя из средневекового представления о взаимодействии четырёх стихий — земли, воздуха, огня и воды.
Вы узнаете:
- Какую комбинацию составляют четыре стихии в теле человека по натальной карте
- Как положение небесных светил в момент рождения человека влияет на его судьбу и характер
- Какое место занимала астрология в средневековой жизни монахов Мон-Сен-Мишеля
- Почему остров Мон-Сен-Мишель называют алхимической колбой
- Как до момента изобретения часов рассчитывали время богослужений, начало посевных работ и сбора урожая
Организационные детали
- Экскурсия 18+
- До места встречи вам нужно добраться самостоятельно. Это можно сделать на машине из Парижа либо на поезде с вокзала Монпарнас
- Для разбора карты по средневековой методике отправьте мне дату, время и место вашего рождения
- Дополнительные расходы: оплата автостоянки — €17 (3 ч.) и посещение музея на территории монастыря (по желанию) — €13
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У остановки бесплатного шаттла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 91 туриста
Родился и вырос в Москве, закончил Архитектурный институт. Семь лет живу и открываю для себя культуру и историю северо-запада Франции. Обожаю необычные и нетуристические места, загадки истории и архитектуры — это всё меня бесконечно волнует, и я хотел бы поделится своими знаниями с другими.Задать вопрос
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
Прогулка по Латинскому кварталу и Сен-Жермен-де-Пре откроет вам неожиданные истории и легенды Парижа. Уникальные факты и живописные улочки ждут вас
Начало: собор Нотр Дам
1 ноя в 13:30
3 ноя в 09:00
от €180 за всё до 2 чел.
скидка
10%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живерни - шедевр Клода Моне
Погрузитесь в мир импрессионизма, посетив сад Клода Моне в Живерни. Уникальная экскурсия из Парижа подарит незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с путешественником
Завтра в 14:00
29 окт в 09:00
593€534 за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
Посетить удивительный остров и узнать о его многовековом прошлом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
от €1 050 за всё до 3 чел.