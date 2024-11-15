Константин — ваш гид в Париже

Провёл экскурсии для 91 туриста

Родился и вырос в Москве, закончил Архитектурный институт. Семь лет живу и открываю для себя культуру и историю северо-запада Франции. Обожаю необычные и нетуристические места, загадки истории и архитектуры — это всё меня бесконечно волнует, и я хотел бы поделится своими знаниями с другими.