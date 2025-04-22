Индивидуальная
до 10 чел.
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
Прогулка по Монмартру с его богемной атмосферой и легендарными художниками. Узнайте о жизни Ван Гога, Пикассо и других мастеров
Начало: У церкви Сен-Пьер-де-Монмартр
Сегодня в 20:00
Завтра в 17:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Холм Монмартр - гора мучеников и богемы
Начало: Возле кабаре Мулен Руж у подножия Монмартра
Расписание: по договоренности
2 мая в 09:00
6 мая в 15:00
€220 за экскурсию
Групповая
до 20 чел.
Весёлая гора: богемные истории Монмартра. Групповая экскурсия
Прогуляться по узким улочкам и в подробностях разобрать историю самого атмосферного района Парижа
Начало: У церкви Сент-Пьер-дю-Монмартр
10 мая в 10:30
24 мая в 10:30
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия22 апреля 2025Мы гуляли по Монмартру с Вячеславом — и это было настоящее удовольствие! Экскурсия длилась два часа, но время пролетело незаметно.
- ААнна15 апреля 2025Я отлично провела время в Париже в компании прекрасного гида. Нам повезло с погодой - временами выглядывало солнышко. На Монмартре пели
- ММаксим19 марта 2025Все понравилось, район, погода, материал экскурсии, и Влад как рассказчик. Спасибо!
- ААнтонина24 февраля 2024Замечательный гид. Ведет интересным маршрутом в обход толпы, знает очень много нетривиальных деталей, отвечает на все вопросы. рекомендую!
- ККарина20 декабря 2019Прекрасная прогулка по самому романтичному кварталу Парижа. Я несколько раз уже была на Монмарте, но Елена провела нас по улочкам, которых я никогда не видела. С многочисленным историями о жителях Монмарте, он для нас ожил!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Горы»
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