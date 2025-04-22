Экскурсии к горам Парижа

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Париже на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
Пешая
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
Прогулка по Монмартру с его богемной атмосферой и легендарными художниками. Узнайте о жизни Ван Гога, Пикассо и других мастеров
Начало: У церкви Сен-Пьер-де-Монмартр
Сегодня в 20:00
Завтра в 17:00
€200 за всё до 10 чел.
Холм Монмартр - гора мучеников и богемы
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Холм Монмартр - гора мучеников и богемы
Начало: Возле кабаре Мулен Руж у подножия Монмартра
Расписание: по договоренности
2 мая в 09:00
6 мая в 15:00
€220 за экскурсию
Весёлая гора: богемные истории Монмартра. Групповая экскурсия
Пешая
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Весёлая гора: богемные истории Монмартра. Групповая экскурсия
Прогуляться по узким улочкам и в подробностях разобрать историю самого атмосферного района Парижа
Начало: У церкви Сент-Пьер-дю-Монмартр
10 мая в 10:30
24 мая в 10:30
€40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2025
    Весёлая гора: богемные истории Монмартра
    Мы гуляли по Монмартру с Вячеславом — и это было настоящее удовольствие! Экскурсия длилась два часа, но время пролетело незаметно.
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    Очень лёгкий, ненавязчивый формат — просто как будто идёшь с приятным знакомым, который знает про каждую улочку что-то особенное. Вячеслав — очень приятный, интеллигентный, молодой человек. Рассказывает интересно, без перегрузки, с искренним увлечением. Мы много смеялись, удивлялись, фотографировали и просто наслаждались атмосферой Монмартра. Было очень комфортно: он внимательно чувствует ритм, не торопит, отвечает на любые вопросы, даёт почувствовать город, а не просто "прослушать" его. Если хотите не просто пройтись по маршруту, а почувствовать Монмартр — живой, красивый, вдохновляющий, обязательно идите с Вячеславом. Это был один из самых приятных моментов нашего путешествия!

    Мы гуляли по Монмартру с Вячеславом — и это было настоящее удовольствие! Экскурсия длилась два часаМы гуляли по Монмартру с Вячеславом — и это было настоящее удовольствие! Экскурсия длилась два часаМы гуляли по Монмартру с Вячеславом — и это было настоящее удовольствие! Экскурсия длилась два часаМы гуляли по Монмартру с Вячеславом — и это было настоящее удовольствие! Экскурсия длилась два часа
  • А
    Анна
    15 апреля 2025
    Весёлая гора: богемные истории Монмартра
    Я отлично провела время в Париже в компании прекрасного гида. Нам повезло с погодой - временами выглядывало солнышко. На Монмартре пели
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    птицы, на деревьях распустились молодые листья. Я уже раньше была в этом районе, но именно гид помог мне проникнуться очарованием этого места. Истории про художников и их моделей, про их любимые бары и первые кабаре переносят в атмосферу Парижа конца 19, начала 20 веков.

    Я отлично провела время в Париже в компании прекрасного гидаЯ отлично провела время в Париже в компании прекрасного гидаЯ отлично провела время в Париже в компании прекрасного гидаЯ отлично провела время в Париже в компании прекрасного гидаЯ отлично провела время в Париже в компании прекрасного гидаЯ отлично провела время в Париже в компании прекрасного гида
  • М
    Максим
    19 марта 2025
    Весёлая гора: богемные истории Монмартра
    Все понравилось, район, погода, материал экскурсии, и Влад как рассказчик. Спасибо!
  • А
    Антонина
    24 февраля 2024
    Холм Монмартр - гора мучеников и богемы
    Замечательный гид. Ведет интересным маршрутом в обход толпы, знает очень много нетривиальных деталей, отвечает на все вопросы. рекомендую!
  • К
    Карина
    20 декабря 2019
    Холм Монмартр - гора мучеников и богемы
    Прекрасная прогулка по самому романтичному кварталу Парижа. Я несколько раз уже была на Монмарте, но Елена провела нас по улочкам, которых я никогда не видела. С многочисленным историями о жителях Монмарте, он для нас ожил!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Горы»

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  6. Монмартр
  7. Набережная
  8. Опера Гарнье
  9. Консьержери
  10. Мулен Руж
Сколько стоит экскурсия по Парижу в апреле 2025
Сейчас в Париже в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 220. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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