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Очень лёгкий, ненавязчивый формат — просто как будто идёшь с приятным знакомым, который знает про каждую улочку что-то особенное. Вячеслав — очень приятный, интеллигентный, молодой человек. Рассказывает интересно, без перегрузки, с искренним увлечением. Мы много смеялись, удивлялись, фотографировали и просто наслаждались атмосферой Монмартра. Было очень комфортно: он внимательно чувствует ритм, не торопит, отвечает на любые вопросы, даёт почувствовать город, а не просто "прослушать" его. Если хотите не просто пройтись по маршруту, а почувствовать Монмартр — живой, красивый, вдохновляющий, обязательно идите с Вячеславом. Это был один из самых приятных моментов нашего путешествия!