Наша Компания организовывает увлекательные экскурсии 🧭 по Парижу на Segway. Разработанные маршруты позволяют познакомиться с историей 📖 Парижа, а так же насладиться различными панорамными видами столицы ⭐️. Мы заботимся о вашем комфорте, поэтому формируем небольшие группы, до шестерых человек. Мы заботимся о вашей свободе, поэтому вы можете выбрать любое удобное для вас время и дату. Предоставляем полную, необходимую экипировку: шлем, дождевой плащ, воду.
Что входит
Услуги гида
полная экипировка
вода
обучение.
Начало и место завершения
🚩 11 avenue de Champaubert, 75015 Paris
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.