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Увлекательная экскурсия по Парижу на Segway

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10 отзывов
Ярослав
Ярослав – Гид из Парижа
Предлагаем вам исследовать атмосферные районы Парижа и его яркие достопримечательности 🏛️ новым способом – передвигаясь по городу на Segway.

Отправьтесь в путешествие по великим бульварам Парижа, прокатитесь вдоль берегов реки Сены и посмотрите самые знаковые здания и памятники города, такие как Собор Парижской Богоматери, Триумфальную арку, Лувр и Эйфелеву башню.

Кроме осмотра панорамных видов французской столицы ⭐️, вас ждет увлекательный рассказ от гида с юмором и парижскими секретами.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🛴Индивидуальный транспорт
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €68.75 за человека

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Увлекательная экскурсия по Парижу на Segway
Увлекательная экскурсия по Парижу на Segway

Что вы увидите

  • Эйфелевая башня
  • Дом инвалидов
  • мост Александр III
  • Большой дворец
  • Малый дворец
  • Площадь Согласия
  • Лувр
  • Музей Д'Орсэ
  • Национальная Ассамблея
  • Марсово поле
  • Военная академия.
Наша Компания организовывает увлекательные экскурсии 🧭 по Парижу на Segway. Разработанные маршруты позволяют познакомиться с историей 📖 Парижа, а так же насладиться различными панорамными видами столицы ⭐️. Мы заботимся о вашем комфорте, поэтому формируем небольшие группы, до шестерых человек. Мы заботимся о вашей свободе, поэтому вы можете выбрать любое удобное для вас время и дату. Предоставляем полную, необходимую экипировку: шлем, дождевой плащ, воду.
Что входит
  • Услуги гида
  • полная экипировка
  • вода
  • обучение.
Начало и место завершения
🚩 11 avenue de Champaubert, 75015 Paris
Увлекательная экскурсия по Парижу на Segway

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ярослав
Ярослав
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10 отзывов оставили туристы

Ярослав проводит ещё 1 экскурсию

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