Наша Компания организовывает увлекательные экскурсии 🧭 по Парижу на Segway. Разработанные маршруты позволяют познакомиться с историей 📖 Парижа, а так же насладиться различными панорамными видами столицы ⭐️. Мы заботимся о вашем комфорте, поэтому формируем небольшие группы, до шестерых человек. Мы заботимся о вашей свободе, поэтому вы можете выбрать любое удобное для вас время и дату. Предоставляем полную, необходимую экипировку: шлем, дождевой плащ, воду.