На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)

В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Проезжая на электровелосипедах по улицам столицы, вы узнаете, как создавался и развивался Париж от античности до наших дней. Вы увидите Эйфелеву башню, Лувр и Нотр-Дам-де-Пари. Я покажу, где раньше проходили публичные казни и праздники.

Расскажу, где предпочитают покупать квартиры звёзды и какие места лучше всего подходят для бранчей и ужинов.
5
1 отзыв
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Почему Париж здорово изучать на велосипеде?

Это необычный, но удобный способ познакомиться с городом! Благодаря многочисленным развитым велодорожкам перемещение будет приятным. Мы будем кататься с учётом ритма каждого участника экскурсии и останавливаться для знакомства с достопримечательностями.

Что вас ожидает

На комфортабельных электрических велосипедах вы проедете по важным и интересным локациям Парижа, среди которых:

  • Центр Помпиду — самый крупный музей в Европе
  • Эйфелева башня, построенная в честь 100-летия Французской революции
  • Гревская площадь — важнейший порт Парижа в прошлом
  • Остров Сите и его жемчужины — Нотр-Дам-де-Пари, Отель-Дьё, Сент-Шапель и Консьержери
  • Люксембургский сад, построенный по итальянской моде
  • Площадь Согласия — место казни Людовика XVI и Марии-Антуанетты

Организационные детали

  • Поездка на электровелосипеде подойдёт взрослым и детям от 13 лет и ростом от 160 см
  • Дождевики, шлемы и корзинки выдаются по вашему желанию
  • Если вы умеете кататься на обычном велосипеде, но никогда не катались на электрическом, — это не препятствие для экскурсии. Вам понадобится немного времени перед началом, чтобы привыкнуть к транспорту.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€108
Дети до 18 лет€51
Студенты€77
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Центра Помпиду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1 июня 2024
Все хорошо

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