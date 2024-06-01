Проезжая на электровелосипедах по улицам столицы, вы узнаете, как создавался и развивался Париж от античности до наших дней. Вы увидите Эйфелеву башню, Лувр и Нотр-Дам-де-Пари. Я покажу, где раньше проходили публичные казни и праздники. Расскажу, где предпочитают покупать квартиры звёзды и какие места лучше всего подходят для бранчей и ужинов.

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Описание экскурсии

Почему Париж здорово изучать на велосипеде?

Это необычный, но удобный способ познакомиться с городом! Благодаря многочисленным развитым велодорожкам перемещение будет приятным. Мы будем кататься с учётом ритма каждого участника экскурсии и останавливаться для знакомства с достопримечательностями.

Что вас ожидает

На комфортабельных электрических велосипедах вы проедете по важным и интересным локациям Парижа, среди которых:

Центр Помпиду — самый крупный музей в Европе

Эйфелева башня, построенная в честь 100-летия Французской революции

Гревская площадь — важнейший порт Парижа в прошлом

Остров Сите и его жемчужины — Нотр-Дам-де-Пари, Отель-Дьё, Сент-Шапель и Консьержери

Люксембургский сад, построенный по итальянской моде

Площадь Согласия — место казни Людовика XVI и Марии-Антуанетты

Организационные детали