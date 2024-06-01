Проезжая на электровелосипедах по улицам столицы, вы узнаете, как создавался и развивался Париж от античности до наших дней. Вы увидите Эйфелеву башню, Лувр и Нотр-Дам-де-Пари. Я покажу, где раньше проходили публичные казни и праздники.
Расскажу, где предпочитают покупать квартиры звёзды и какие места лучше всего подходят для бранчей и ужинов.
Расскажу, где предпочитают покупать квартиры звёзды и какие места лучше всего подходят для бранчей и ужинов.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Почему Париж здорово изучать на велосипеде?
Это необычный, но удобный способ познакомиться с городом! Благодаря многочисленным развитым велодорожкам перемещение будет приятным. Мы будем кататься с учётом ритма каждого участника экскурсии и останавливаться для знакомства с достопримечательностями.
Что вас ожидает
На комфортабельных электрических велосипедах вы проедете по важным и интересным локациям Парижа, среди которых:
- Центр Помпиду — самый крупный музей в Европе
- Эйфелева башня, построенная в честь 100-летия Французской революции
- Гревская площадь — важнейший порт Парижа в прошлом
- Остров Сите и его жемчужины — Нотр-Дам-де-Пари, Отель-Дьё, Сент-Шапель и Консьержери
- Люксембургский сад, построенный по итальянской моде
- Площадь Согласия — место казни Людовика XVI и Марии-Антуанетты
Организационные детали
- Поездка на электровелосипеде подойдёт взрослым и детям от 13 лет и ростом от 160 см
- Дождевики, шлемы и корзинки выдаются по вашему желанию
- Если вы умеете кататься на обычном велосипеде, но никогда не катались на электрическом, — это не препятствие для экскурсии. Вам понадобится немного времени перед началом, чтобы привыкнуть к транспорту.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€108
|Дети до 18 лет
|€51
|Студенты
|€77
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центра Помпиду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Daria — ваш гид в Париже
Выпускница Сорбонны по направлению туризм, я открываю Париж иностранцам и французским туристам. В частности, провожу велоэкскурсии, которые пользуются большим спросом и безусловно являются одним из самых популярных способов познакомиться с Парижем быстро и весело.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
1 июня 2024
Все хорошо
Похожие экскурсии из Парижа
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
€534 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Понять Париж за два часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте героические, романтические и таинственные истории Парижа за два часа. Погружение в малоизвестные факты и легенды города
Начало: Собор Нотр-Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €140 за всё до 6 чел.