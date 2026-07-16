Латинский квартал и Люксембургский сад: от античной Лютеции до современного Парижа
Узнать, как галло-римский городок превратился в интеллектуальную столицу Европы
Предлагаю вам совершить путешествие сквозь века на Левом берегу Парижа и разложить его историю по полочкам.
Мы найдём следы римской Лютеции и погрузимся в атмосферу Средневековья среди старинных улиц и готических церквей.
Прогуляемся по колоритному Латинскому кварталу и выясним, как он стал центром науки, культуры и студенческой жизни.
Описание экскурсии
Следы античной Лютеции: остатки галло-римской эпохи и старинные карты, которые помогут понять, как небольшой город на Сене превратился в современный Париж.
Церковь Сен-Северен — одна из самых красивых готических церквей Парижа. Полюбуемся её уникальными сводами и поговорим о религиозной жизни средневекового города.
Церковь Сент-Этьен-дю-Мон — архитектурный шедевр, где покоятся мощи святой Женевьевы, покровительницы Парижа. Расскажу историю женщины, спасшей город от нашествия гуннов.
Люксембургский сад — один из самых элегантных парков французской столицы. Прогуляемся среди фонтанов, скульптур и тенистых аллей, а заодно проникнем в тайны Марии Медичи.
Сорбонна и Латинский квартал — сердце интеллектуального Парижа. Поговорим о рождении Парижского университета, студенческой жизни и о том, почему этот район получил такое название.
Пантеон — величественный мавзолей, где покоятся самые выдающиеся деятели Франции: Виктор Гюго, Эмиль Золя, Мария Кюри и многие другие. Обсудим, как церковь превратилась в храм национальной памяти.
Книжный магазин Shakespeare and Company — культовое место для писателей и студентов.
Организационные детали
Возможность посещения книжного магазина и церквей зависит от часов их работы. Во время богослужений посещение храмов невозможно
Экскурсия не предполагает посещение Пантеона — осматриваем его снаружи
во вторник и четверг в 10:00, в воскресенье в 13:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€50
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Рене Вивиани
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 10:00, в воскресенье в 13:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 787 туристов
Меня зовут Екатерина. С 2016 года я наслаждаюсь жизнью в Париже. Это место, которое вдохновляет меня каждый день. Влюблённая в культуру, историю и искусство Франции, я получила высшее образование в сфере туризма и экскурсоведения. На прогулках со мной всегда легко, интересно и познавательно. Я с радостью делюсь с гостями секретами любимого города.
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