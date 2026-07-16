Предлагаю вам совершить путешествие сквозь века на Левом берегу Парижа и разложить его историю по полочкам. Мы найдём следы римской Лютеции и погрузимся в атмосферу Средневековья среди старинных улиц и готических церквей. Прогуляемся по колоритному Латинскому кварталу и выясним, как он стал центром науки, культуры и студенческой жизни.

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Описание экскурсии

Следы античной Лютеции: остатки галло-римской эпохи и старинные карты, которые помогут понять, как небольшой город на Сене превратился в современный Париж.

Церковь Сен-Северен — одна из самых красивых готических церквей Парижа. Полюбуемся её уникальными сводами и поговорим о религиозной жизни средневекового города.

Церковь Сент-Этьен-дю-Мон — архитектурный шедевр, где покоятся мощи святой Женевьевы, покровительницы Парижа. Расскажу историю женщины, спасшей город от нашествия гуннов.

Люксембургский сад — один из самых элегантных парков французской столицы. Прогуляемся среди фонтанов, скульптур и тенистых аллей, а заодно проникнем в тайны Марии Медичи.

Сорбонна и Латинский квартал — сердце интеллектуального Парижа. Поговорим о рождении Парижского университета, студенческой жизни и о том, почему этот район получил такое название.

Пантеон — величественный мавзолей, где покоятся самые выдающиеся деятели Франции: Виктор Гюго, Эмиль Золя, Мария Кюри и многие другие. Обсудим, как церковь превратилась в храм национальной памяти.

Книжный магазин Shakespeare and Company — культовое место для писателей и студентов.

Организационные детали