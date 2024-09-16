Будем честны: невозможно осмотреть крупнейший музей мира за 2 часа. Моя задача — провести вас тщательно выверенным маршрутом, чтобы вы успели насладиться самым главным.
Коллекция египетских древностей, греческая и римская скульптура, шедевры итальянского Возрождения, включая работы Леонардо да Винчи, Микеланджело и Веронезе. Масштабные полотна Жака Луи Давида, Жерико, Делакруа… Лувр ждёт!
Коллекция египетских древностей, греческая и римская скульптура, шедевры итальянского Возрождения, включая работы Леонардо да Винчи, Микеланджело и Веронезе. Масштабные полотна Жака Луи Давида, Жерико, Делакруа… Лувр ждёт!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Величайшие шедевры Лувра без спешки, в вашем ритме
В терминах и фактах я придерживаюсь академической базы — историю античности мне преподавала знаменитая и строгая Инна Андреевна Гвоздева (профессор истфака МГУ). Но моя экскурсия — не университетская лекция, а увлекательное путешествие с яркими историями, примерами и неочевидными деталями. Я стараюсь построить свой рассказ вокруг того, что интересует именно вас: уделю больше внимания историческому контексту или художественному стилю.
Проход с минимальным ожиданием и радиогиды с шумоподавлением
- Каждый год Лувр посещают до 9 миллионов человек. Даже с заранее купленными билетами приходится стоять в очереди. Я выберу тот вход, который позволит нам попасть в музей с минимальным ожиданием
- У Венеры Милосской и тем более Моны Лизы всегда много посетителей — я постараюсь найти для вас лучшие места и ракурсы
- А чтобы фоновый шум не мешал вам, я использую качественный радиогид с шумоподавлением и выдаю наушники
Организационные детали
Входные билеты в Лувр не входят в стоимость экскурсии. Вам нужно купить их самостоятельно на сайте музея, предварительно согласовав со мной время входа, которое будет указано в билете. Если у вас возникнут трудности в покупке билетов, пожалуйста, напишите мне.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У арки на площади Каррузель рядом с Лувром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Париже
На Трипстере я недавно, но экскурсии провожу с 2006 года. Я родился в Москве, учился во Франции, где получил лицензию гида, выданную Министерством культуры. Увлекаюсь историей и дизайном интерьера, воспитываю дочь, играю на фортепиано. Приглашаю вас на свои авторские экскурсии в два главных музея Парижа — Лувр и Орсе.Задать вопрос
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