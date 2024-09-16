Будем честны: невозможно осмотреть крупнейший музей мира за 2 часа. Моя задача — провести вас тщательно выверенным маршрутом, чтобы вы успели насладиться самым главным. Коллекция египетских древностей, греческая и римская скульптура, шедевры итальянского Возрождения, включая работы Леонардо да Винчи, Микеланджело и Веронезе. Масштабные полотна Жака Луи Давида, Жерико, Делакруа… Лувр ждёт!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Величайшие шедевры Лувра без спешки, в вашем ритме

В терминах и фактах я придерживаюсь академической базы — историю античности мне преподавала знаменитая и строгая Инна Андреевна Гвоздева (профессор истфака МГУ). Но моя экскурсия — не университетская лекция, а увлекательное путешествие с яркими историями, примерами и неочевидными деталями. Я стараюсь построить свой рассказ вокруг того, что интересует именно вас: уделю больше внимания историческому контексту или художественному стилю.

Проход с минимальным ожиданием и радиогиды с шумоподавлением

Каждый год Лувр посещают до 9 миллионов человек. Даже с заранее купленными билетами приходится стоять в очереди. Я выберу тот вход, который позволит нам попасть в музей с минимальным ожиданием

У Венеры Милосской и тем более Моны Лизы всегда много посетителей — я постараюсь найти для вас лучшие места и ракурсы

А чтобы фоновый шум не мешал вам, я использую качественный радиогид с шумоподавлением и выдаю наушники

Организационные детали

Входные билеты в Лувр не входят в стоимость экскурсии. Вам нужно купить их самостоятельно на сайте музея, предварительно согласовав со мной время входа, которое будет указано в билете. Если у вас возникнут трудности в покупке билетов, пожалуйста, напишите мне.