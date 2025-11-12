дек
Описание тура
Организационные детали
Необходима виза. Если у вас её нет, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Для жителей Крыма и новых присоединённых территорий России есть нюансы по оформлению шенгенской визы. Пишите нам — подскажем, как оформить.
Питание. Включён пикник с видом на Эйфелеву башню с вином и французскими сырами. Основное питание оплачивается отдельно. В апартаментах есть кухня, а рядом с отелем — большой продуктовый магазин. Можно готовить самостоятельно: завтракать и ужинать в номере, а на обед брать с собой перекусы (но учитывайте, что возвращаться мы будем довольно поздно).
Транспорт. Будем много гулять пешком, а также передвигаться на метро (билеты вы оплачиваете самостоятельно).
Возраст участников. 16+.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Программа тура по дням
Первая встреча с Парижем: остров Сите, собор Нотр-Дам, Латинский квартал, набережная Сены
Встретимся в центре Парижа, разместимся в апарт-отеле и отправимся обедать в уютное кафе. Далее — прогулка по историческим районам: исследуем остров Сите, полюбуемся величием собора Нотр-Дам, пройдём по атмосферным улочкам Латинского квартала и проследуем вдоль Сены в сторону Лувра. Обратно вернёмся на метро, по пути заглянув в супермаркет за круассанами к завтраку.
Насыщенный день в столице: прогулки с фотографом и гидом, пикник у Эйфелевой башни
После завтрака облачимся в красивые наряды и пойдём гулять по Парижу с фотографом (по желанию, за доплату). Будем делать классические французские кадры и осматривать достопримечательности по пути. Начнём у собора Парижской Богоматери, встретим на маршруте Лувр и сады Тюильри, остановимся у Сены напротив Эйфелевой башни и завершим на Елисейских Полях.
По окончании фотосессии пообедаем и встретимся с гидом. Экскурсия включит Елисейские Поля, Триумфальную арку, Эйфелеву башню. Закат проводим впечатляюще: сделаем снимки на фоне переливающейся огнями визитной карточки Парижа и тут же устроим пикник с вином, просекко и французскими сырами.
Поездка на выбор - Версаль или Диснейленд
Сегодня предлагаем выбрать программу, чтобы каждый мог провести день так, как мечтает (по желанию, входные билеты оплачиваются отдельно). Можно съездить в Диснейленд, где оживают герои любимых мультфильмов, а волшебство ощущается на каждом шагу. Или посетить роскошный Версаль с его величественными залами и бесконечными садами. Вечер оставим свободным для самостоятельного отдыха.
Лувр и прогулка на кораблике по Сене
После завтрака идём в Лувр — один из величайших музеев мира (по желанию). Добираемся на метро, входные билеты оплачивает каждый за себя. Нас ждёт встреча с бессмертными произведениями искусства, от древних изваяний до шедевров эпохи Ренессанса. Увидим Мону Лизу, Венеру Милосскую и другие восхитительные творения гениев. Если вы предпочитаете другой формат отдыха, с радостью подскажем, как интересно провести это время в городе.
Пообедаем и на кораблике пройдём по Сене (по желанию, за доплату). С борта откроются новые ракурсы на главные достопримечательности Парижа: Эйфелеву башню, собор Нотр-Дам, Лувр, мост Александра III и другие локации. Завершим день у сияющей огнями башни и вернёмся в отель на метро.
Прогулки по Монмартру и Елисейским Полям
Начнём день в одном из самых атмосферных и творческих уголков Парижа — на Монмартре, вдохновлявшем Пикассо, ван Гога, Дали и ставшем декорацией к фильму «Амели». Мы прогуляемся по узким улочкам, понаблюдаем за рисующими портреты художниками на площади Тертр, увидим легендарное кабаре «Мулен Руж» и базилику Сакре-Кёр, откуда открывается один из самых живописных видов на столицу. Желающие смогут подняться на башню, чтобы полюбоваться Парижем с высоты. Будет достаточно времени для неспешного променада среди сувенирных лавочек, винтажных магазинов, уютных кафе и, конечно, классической французской фотосессии.
Потом вернёмся в центр, на Елисейские Поля, где продолжим знакомство с городом на экскурсии с профессиональным гидом. Вечером соберёмся за финальным ужином, чтобы в тёплой компании вспомнить лучшие моменты и с любовью попрощаться с Парижем.
Возвращение домой
Освободить апартаменты необходимо после завтрака. На этом наше путешествие завершено.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€1600
|1-местное размещение
|€1900
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Пикник у Эйфелевой башни
- 2 пешеходные экскурсии с профессиональным гидом
- Ежедневные прогулки с организатором по программе
- Городской налог
Что не входит в цену
- Билеты в Париж и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта
- Расходы на метро
- Питание
- Виза
- Медицинская страховка (подскажем, как оформить бесплатно)
- Доплата за 1-местное размещение - €300
- По желанию:
- Входные билеты
- Фотосессия