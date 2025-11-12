Берите побольше красивых нарядов и прилетайте в самый романтичный город мира, чтобы отдохнуть в девичьей компании! Мы арендовали просторные и светлые апартаменты, где можно по-настоящему прочувствовать жизнь парижанок: готовить себе

что-нибудь лёгкое и в любое время гулять среди шедевров архитектуры, не тратя время на дорогу. Тёплой женской компанией мы исследуем все символы столицы — Нотр-Дам, Монмартр, Елисейские Поля и многое другое, а также устроим пикник по-французски с вином, просекко, сырами у сияющей огнями Эйфелевой башни. Если захотите, посетим Версаль, Диснейленд, Лувр, прокатимся на кораблике по Сене и попозируем фотографу на фоне визитных карточек. Если же вы предпочитаете другие развлечения, мы с радостью подскажем, как ещё интересно провести отпуск в прекрасном Париже.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Необходима виза. Если у вас её нет, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Для жителей Крыма и новых присоединённых территорий России есть нюансы по оформлению шенгенской визы. Пишите нам — подскажем, как оформить.