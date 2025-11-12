Мои заказы

Девичник парижанок с проживанием в апартаментах и пикником у Эйфелевой башни

Увидеть Нотр-Дам и Лувр, изучить Монмартр и Елисейские Поля, выпить игристого у символа всей Франции
Берите побольше красивых нарядов и прилетайте в самый романтичный город мира, чтобы отдохнуть в девичьей компании! Мы арендовали просторные и светлые апартаменты, где можно по-настоящему прочувствовать жизнь парижанок: готовить себе
что-нибудь лёгкое и в любое время гулять среди шедевров архитектуры, не тратя время на дорогу.

Тёплой женской компанией мы исследуем все символы столицы — Нотр-Дам, Монмартр, Елисейские Поля и многое другое, а также устроим пикник по-французски с вином, просекко, сырами у сияющей огнями Эйфелевой башни.

Если захотите, посетим Версаль, Диснейленд, Лувр, прокатимся на кораблике по Сене и попозируем фотографу на фоне визитных карточек.

Если же вы предпочитаете другие развлечения, мы с радостью подскажем, как ещё интересно провести отпуск в прекрасном Париже.

Ближайшие даты:
10
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Необходима виза. Если у вас её нет, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Для жителей Крыма и новых присоединённых территорий России есть нюансы по оформлению шенгенской визы. Пишите нам — подскажем, как оформить.

Питание. Включён пикник с видом на Эйфелеву башню с вином и французскими сырами. Основное питание оплачивается отдельно. В апартаментах есть кухня, а рядом с отелем — большой продуктовый магазин. Можно готовить самостоятельно: завтракать и ужинать в номере, а на обед брать с собой перекусы (но учитывайте, что возвращаться мы будем довольно поздно).

Транспорт. Будем много гулять пешком, а также передвигаться на метро (билеты вы оплачиваете самостоятельно).

Возраст участников. 16+.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Парижем: остров Сите, собор Нотр-Дам, Латинский квартал, набережная Сены

Встретимся в центре Парижа, разместимся в апарт-отеле и отправимся обедать в уютное кафе. Далее — прогулка по историческим районам: исследуем остров Сите, полюбуемся величием собора Нотр-Дам, пройдём по атмосферным улочкам Латинского квартала и проследуем вдоль Сены в сторону Лувра. Обратно вернёмся на метро, по пути заглянув в супермаркет за круассанами к завтраку.

Первая встреча с Парижем: остров Сите, собор Нотр-Дам, Латинский квартал, набережная Сены
2 день

Насыщенный день в столице: прогулки с фотографом и гидом, пикник у Эйфелевой башни

После завтрака облачимся в красивые наряды и пойдём гулять по Парижу с фотографом (по желанию, за доплату). Будем делать классические французские кадры и осматривать достопримечательности по пути. Начнём у собора Парижской Богоматери, встретим на маршруте Лувр и сады Тюильри, остановимся у Сены напротив Эйфелевой башни и завершим на Елисейских Полях.

По окончании фотосессии пообедаем и встретимся с гидом. Экскурсия включит Елисейские Поля, Триумфальную арку, Эйфелеву башню. Закат проводим впечатляюще: сделаем снимки на фоне переливающейся огнями визитной карточки Парижа и тут же устроим пикник с вином, просекко и французскими сырами.

Насыщенный день в столице: прогулки с фотографом и гидом, пикник у Эйфелевой башни
3 день

Поездка на выбор - Версаль или Диснейленд

Сегодня предлагаем выбрать программу, чтобы каждый мог провести день так, как мечтает (по желанию, входные билеты оплачиваются отдельно). Можно съездить в Диснейленд, где оживают герои любимых мультфильмов, а волшебство ощущается на каждом шагу. Или посетить роскошный Версаль с его величественными залами и бесконечными садами. Вечер оставим свободным для самостоятельного отдыха.

Поездка на выбор - Версаль или Диснейленд
4 день

Лувр и прогулка на кораблике по Сене

После завтрака идём в Лувр — один из величайших музеев мира (по желанию). Добираемся на метро, входные билеты оплачивает каждый за себя. Нас ждёт встреча с бессмертными произведениями искусства, от древних изваяний до шедевров эпохи Ренессанса. Увидим Мону Лизу, Венеру Милосскую и другие восхитительные творения гениев. Если вы предпочитаете другой формат отдыха, с радостью подскажем, как интересно провести это время в городе.

Пообедаем и на кораблике пройдём по Сене (по желанию, за доплату). С борта откроются новые ракурсы на главные достопримечательности Парижа: Эйфелеву башню, собор Нотр-Дам, Лувр, мост Александра III и другие локации. Завершим день у сияющей огнями башни и вернёмся в отель на метро.

Лувр и прогулка на кораблике по Сене
5 день

Прогулки по Монмартру и Елисейским Полям

Начнём день в одном из самых атмосферных и творческих уголков Парижа — на Монмартре, вдохновлявшем Пикассо, ван Гога, Дали и ставшем декорацией к фильму «Амели». Мы прогуляемся по узким улочкам, понаблюдаем за рисующими портреты художниками на площади Тертр, увидим легендарное кабаре «Мулен Руж» и базилику Сакре-Кёр, откуда открывается один из самых живописных видов на столицу. Желающие смогут подняться на башню, чтобы полюбоваться Парижем с высоты. Будет достаточно времени для неспешного променада среди сувенирных лавочек, винтажных магазинов, уютных кафе и, конечно, классической французской фотосессии.

Потом вернёмся в центр, на Елисейские Поля, где продолжим знакомство с городом на экскурсии с профессиональным гидом. Вечером соберёмся за финальным ужином, чтобы в тёплой компании вспомнить лучшие моменты и с любовью попрощаться с Парижем.

Прогулки по Монмартру и Елисейским Полям
6 день

Возвращение домой

Освободить апартаменты необходимо после завтрака. На этом наше путешествие завершено.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€1600
1-местное размещение€1900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Пикник у Эйфелевой башни
  • 2 пешеходные экскурсии с профессиональным гидом
  • Ежедневные прогулки с организатором по программе
  • Городской налог
Что не входит в цену
  • Билеты в Париж и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Расходы на метро
  • Питание
  • Виза
  • Медицинская страховка (подскажем, как оформить бесплатно)
  • Доплата за 1-местное размещение - €300
  • По желанию:
  • Входные билеты
  • Фотосессия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Парижа, точное место и время по договорённости
Завершение: Апарт-отель, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Париже
Меня зовут Светлана, я основатель проекта арт-путешествий, искусствовед, художник и дизайнер. Моя компания предлагает гостям experience-туризм — поездки, направленные на получение уникального опыта, вовлечение в местную среду, знакомство с людьми
из сферы искусства и поиск новых впечатлений, которые навсегда останутся в копилке воспоминаний. Я не за маршруты «не как у всех», но за наслаждение каждой минутой путешествия, личную пользу для всех и бесконечное веселье. Каждому гостю я дарю искреннюю заботу и внимание, создаю атмосферу тепла и доверия, чтобы вы могли чувствовать себя как дома, в кругу друзей и единомышленников.

Задать вопрос

