Алла С. проводит ещё 6 экскурсий

Предлагаем вам интересную экскурсию ⛳ из Мюнхена в замки 🏰 Баварии или, их еще называют замки Людвига. Во время экскурсии 🧭 вы увидите не только замки, но и горную часть Баварии-Альпы, а также сельскую Баварию. Замки Людвига находятся в 120 км. от Мюнхена и в 300 км. от Нюрнберга.

Вы увидите — замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, дворец Линдерхоф, очень красивую горную деревушку Оберамергау и церковь ⛪ Визкирхе. А пообедать можно в монастыре Эталь, где монахи, до сих пор, варят вкуснейшее пиво. Замок Нойшванштайн — замок-мечта, как драгоценность сверкающий среди зелени альпийских лугов и снежных альпийских вершин. Постройка, поражающая воображение зрителя своей нереальностью. Самый сказочный замок на свете, привлекающий ежегодно сотни тысяч туристов со всего мира.

Его, по праву, можно считать венцом творений короля Людвига II, тайны жизни и смерти которого продолжают и сегодня занимать умы историков, исследователей и поклонников теорий заговоров. Из-за этого замка Людвиг лишился престола и этот же замок давно стал визитной карточкой Баварии во всем мире. Рядом стоит замок Хоэншвангау, за которым сверкает Лебединое озеро. В Германии широко распространено мнение о том, что Чайковский написал музыку к одноименному балету, находясь под впечатлением именно от этого озера. Хоэшвангау- летняя резиденция баварских кролей, в которой Людвиг II провел свое детство. Дворец Линдерхоф — «маленький Версаль» в Альпах, окруженный великолепным парком с гротом «Венеры» и мавританским павильоном. Горная деревня Оберамергау знаменита своими расписными старинными домами (по-немецки такая роспись называется «Luftmalerei» — «воздушная живопись»). Обераммергау славится своими резчиками по дереву и театрализованным представлением «Страсти Господни». В народе эту деревушку называют «город мастеров». Все, продающиеся здесь, деревянные изделия изготовлены вручную и, как добавляют местные жители, «без помощи Китая». Церковь Визкирхе или «церковь на лугу» — входит в число «величайших храмов мира» История 📖 Визкирхе, а точнее церкви Бичуемого Спасителя, берет свое начало в 1738 году когда произошло чудо — в глазах статуи Бичуемого Христа появились слезы. В короткий срок Виз стал крупнейшим в Европе XVIII столетия паломническим центром и вот тогда-то и была построена церковь. Один из лучших южногерманских памятников архитектуры в стиле рококо.

Я, как гид по Мюнхену и Баварии, расскажу вам о жизни и гибели короля Людвига Баварского — в нем и трагедия, и величайшая тайна, не раскрытая до сих пор. Людвиг Баварский — это особая страница в культуре не только Баварии, но и всей Европы. Это судьба, связанная с судьбами величайших монархов Европы.

На самом деле, в истории Баварии очень много тайн. И то, что касается истории безумства Людвига — это интерпретация политиков его времени, которым было выгодно представить его именно в таком свете, чтобы оправдать свои действия. Кто знает — насколько безумен был Людвиг на самом деле? И как оценить степень его безумства? Кого можно считать более ненормальным — Людвига или его отца, который порол своих сыновей, превращая их в интровертов и скрытых гомосексуалистов?

Во время экскурсии по замкам Людвига я покажу вам секретные тропы и водопады, куда обычно не ступает нога туриста, покажу где надо поесть и выпить 🍹 пиво.

Однодневная экскурсия в Замок Нойшванштайн, с посещением внутренних залов Замка Нойшванштайн, Замка Хоэншвангау, церкви Визкирхе, деревни Обераммергау и дворца Линдерхоф, это- самая красивая насыщенная и одновременно живописная экскурсия из Мюнхена.