Описание

Жемчужина центральной Европы Прогулка по историческому центру города Мюнхена — это не просто обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города, а целое путешествие по истории и традициям Мюнхена глазами самих жителей, а именно баварцев! Наша прогулка начнетеся на главной площади города Мариенплатц, которая когда-то была торговой площадью. Здесь я вам расскажу про историю возникновения города и его названия, кто такой мюнхенский Младенец и почему на гербу города Мюнхена нарисован монах. Мы также здесь увидим новую и старую ратуши города, а также вы узнаете об интересном парадоксе: почему старая ратуша фактически новее новой ратуши. Мы заглаянем в самую старую церковь города Мюнхена — церковь Святого Петра, которую в народе называют «Старый Питер», прогуляемся по историческим и традиционным мясным рядам главного рынка Мюнхена «Виктуалиенмаркт». Здесь я вам расскажу о главных национальных блюдах Мюнхена и что баварцы по традиции едят до 12 часов дня. После мы направимся в самую знаменитую пивную Хофбройхаус и вы поймёте, кто из местных жителей любит приходить сюда и пить пиво, а также что уже не продать, не купить и не арендовать в Хофбройхаус. Вы увидите главную церковь города Фрауенкирхе, выйдете на самую дорогую улицу города Максимилианштрассе, где узнаете, чем знаменита мюнхенская опера и где хранятся сокровища баварских королей. Затем мы свернем на Одеонсплатц, где мы увидим великолепную церковь в стиле барокко, построенную в честь появления наследников правителей Баварии. В завершении прогулки мы уйдем за пределы Старого города, и вы увидите кусочек невероятного по своей красоте Английского Сада — самого большого парка в Европе, расположенного в центре города.