Это не просто обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города, а целое путешествие по истории и традициям Мюнхена глазами самих жителей, а именно баварцев! На экскурсии вы не только услышите историю города и увидите самые известные и красивые места, но и узнаете о том, как живут местные жители, окунетесь в атмосферу обывателя, а также посетите необычные места и познакомитесь с местными традициями.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мариенплатц
- Новая и Старая Ратуша города
- Церковь Святого Петра
- Виктуалиенмаркт
- Пивная Хофбройхаус
- Старый Двор
- Максимилианштрассе
- Церковь Фрауенкирхе
- Баварская Опера и Резиденция
- Одеонсплатц
- Церковь Театинерскирхе
- Аркада Полководцев
- Английский Сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Жемчужина центральной ЕвропыПрогулка по историческому центру города Мюнхена — это не просто обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города, а целое путешествие по истории и традициям Мюнхена глазами самих жителей, а именно баварцев! Наша прогулка начнетеся на главной площади города Мариенплатц, которая когда-то была торговой площадью. Здесь я вам расскажу про историю возникновения города и его названия, кто такой мюнхенский Младенец и почему на гербу города Мюнхена нарисован монах. Мы также здесь увидим новую и старую ратуши города, а также вы узнаете об интересном парадоксе: почему старая ратуша фактически новее новой ратуши. Мы заглаянем в самую старую церковь города Мюнхена — церковь Святого Петра, которую в народе называют «Старый Питер», прогуляемся по историческим и традиционным мясным рядам главного рынка Мюнхена «Виктуалиенмаркт». Здесь я вам расскажу о главных национальных блюдах Мюнхена и что баварцы по традиции едят до 12 часов дня. После мы направимся в самую знаменитую пивную Хофбройхаус и вы поймёте, кто из местных жителей любит приходить сюда и пить пиво, а также что уже не продать, не купить и не арендовать в Хофбройхаус. Вы увидите главную церковь города Фрауенкирхе, выйдете на самую дорогую улицу города Максимилианштрассе, где узнаете, чем знаменита мюнхенская опера и где хранятся сокровища баварских королей. Затем мы свернем на Одеонсплатц, где мы увидим великолепную церковь в стиле барокко, построенную в честь появления наследников правителей Баварии. В завершении прогулки мы уйдем за пределы Старого города, и вы увидите кусочек невероятного по своей красоте Английского Сада — самого большого парка в Европе, расположенного в центре города.
пн, вт, ср, пт в 10.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мариенплатц, около фонтана с рыбкойЗавершение: Одеонсплатц
- Когда и сколько длится?
- Когда: пн, вт, ср, пт в 10.00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Встреча на главной площади города Мариенплатц
- Около фонтана с рыбкой
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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