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Берлин от Хакских дворов до Александерплац

5
8 отзывов
Олег А.
Олег А. – Гид из Берлина
Немногим удается познакомиться со всем разнообразием истории 📖 и архитектуры Берлина.

Я проведу вас по нестандартному маршруту и покажу необычные достопримечательности 🏛️ – старинные соборы и промышленные зоны, которые после реконструкции заняли особое место в современной городской застройке.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €105 за экскурсию

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Берлин от Хакских дворов до Александерплац
Берлин от Хакских дворов до Александерплац

Что вы увидите

  • Район Митте и Александрплац
  • Розенталерштрассе и Софиенштрассе
  • Хакские дворы
Восстановленные в середине ХХ века Хакские дворы стали самой дорогостоящей недвижимостью в Берлине и по праву считаются одной из достопримечательностей 🏛️ германской столицы ⭐️. Еще в 1672 году в этом районе к северу от Шпрее было заложено еврейское кладбище. В том же году по указу курфюрста для борьбы с пожарами все хижины из сена и соломы были вынесены за пределы городской стены. На некогда пахотных землях появился новый городской район, ставший впоследствии известным как Шпандауское предместье.
В XVIII веке Шпандауское предместье стало центром текстильного производства, после того как здесь появились текстильные мануфактуры. В конце XIX века здесь на многочисленных фабриках и на дому производили готовую одежду и аксессуары. В 1906 году, когда были построены Хакские дворы, Берлин уже гордо носил звание столицы готового платья.
Комплекс дворов напротив Хакской площади открылся 23 сентября 1906 года.
Программа и маршрут
Мы с вами обойдем все восемь дворов между Розенталерштрассе и Софиенштрассе, которые располагали площадью в 27 тысяч кв. м. и где находилось 40 промышленных предприятий, а также те места, где располагались десятки учреждений культуры и элитные квартиры зажиточных горожан.
Зайдем внутрь через главный арочный вход, созданный по проекту архитектора Курта Берндта, вдохновлённого идеями движения реформаторов. Он находится в офисном и деловом здании со стороны Розенталерштрассе. Здесь же до сих пор сохранился кинотеатр, где лет сто назад прокатывались еще старые немецкие фильмы 🎥 дозвукового периода.
Поперечное здание в первом дворе проектировалось как зал для торжественных церемоний. Мы увидим непривычное функциональное сочленение во втором и третьем дворах, где раньше были фабричные постройки, а в озеленённых внутренних блоках размещались квартиры с балконами. Бывшие фабричные цеха здесь переоборудованы под офисные помещения, которые в основной массе сданы представителям творческих профессий — художникам, ремесленникам, архитекторам, интернет-дизайнерам, или же модным PR-агентствам.
Небольшие магазинчики здесь предлагают уникальную дизайнерскую продукцию, изготавливаемую только в Хакских дворах.
Здесь мы также увидим разнообразные гастрономические заведения, где можно присесть ненадолго за чашечкой вкуснейшего “хакского” кофе.
После кофе-паузы мы, пересекая центр района Митте и Александрплац, направимся в исторический центр Старого города, датируемый 1237 годом, откуда собственно и начал развиваться средневековый город 🏙️ ждет старейший готический собор Берлина св. Николай, памятник православному Георгию Победоносцу и дворец Эфраима.
А у набережной реки Шпрее мы с вами остановимся, чтобы полюбоваться великолепным видом на собор Берлинский Дом и затем отведать изыски добротной немецкой кухни 🥧 в старинном и не дорогом ресторанчике, стилизованном под квартиру ХIХ века (по желанию).
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Начало
🚩 Александрплац у фонтана Нептун
Место завершения
🏁 Потсдаммерплац
Берлин от Хакских дворов до Александерплац
Берлин от Хакских дворов до Александерплац
Берлин от Хакских дворов до Александерплац
Берлин от Хакских дворов до Александерплац

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег А.
Олег А.
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8 отзывов оставили туристы

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