Восстановленные в середине ХХ века Хакские дворы стали самой дорогостоящей недвижимостью в Берлине и по праву считаются одной из достопримечательностей 🏛️ германской столицы ⭐️. Еще в 1672 году в этом районе к северу от Шпрее было заложено еврейское кладбище. В том же году по указу курфюрста для борьбы с пожарами все хижины из сена и соломы были вынесены за пределы городской стены. На некогда пахотных землях появился новый городской район, ставший впоследствии известным как Шпандауское предместье.

В XVIII веке Шпандауское предместье стало центром текстильного производства, после того как здесь появились текстильные мануфактуры. В конце XIX века здесь на многочисленных фабриках и на дому производили готовую одежду и аксессуары. В 1906 году, когда были построены Хакские дворы, Берлин уже гордо носил звание столицы готового платья.

Комплекс дворов напротив Хакской площади открылся 23 сентября 1906 года.

Программа и маршрут

Мы с вами обойдем все восемь дворов между Розенталерштрассе и Софиенштрассе, которые располагали площадью в 27 тысяч кв. м. и где находилось 40 промышленных предприятий, а также те места, где располагались десятки учреждений культуры и элитные квартиры зажиточных горожан.

Зайдем внутрь через главный арочный вход, созданный по проекту архитектора Курта Берндта, вдохновлённого идеями движения реформаторов. Он находится в офисном и деловом здании со стороны Розенталерштрассе. Здесь же до сих пор сохранился кинотеатр, где лет сто назад прокатывались еще старые немецкие фильмы 🎥 дозвукового периода.

Поперечное здание в первом дворе проектировалось как зал для торжественных церемоний. Мы увидим непривычное функциональное сочленение во втором и третьем дворах, где раньше были фабричные постройки, а в озеленённых внутренних блоках размещались квартиры с балконами. Бывшие фабричные цеха здесь переоборудованы под офисные помещения, которые в основной массе сданы представителям творческих профессий — художникам, ремесленникам, архитекторам, интернет-дизайнерам, или же модным PR-агентствам.

Небольшие магазинчики здесь предлагают уникальную дизайнерскую продукцию, изготавливаемую только в Хакских дворах.

Здесь мы также увидим разнообразные гастрономические заведения, где можно присесть ненадолго за чашечкой вкуснейшего “хакского” кофе.

После кофе-паузы мы, пересекая центр района Митте и Александрплац, направимся в исторический центр Старого города, датируемый 1237 годом, откуда собственно и начал развиваться средневековый город 🏙️ ждет старейший готический собор Берлина св. Николай, памятник православному Георгию Победоносцу и дворец Эфраима.

А у набережной реки Шпрее мы с вами остановимся, чтобы полюбоваться великолепным видом на собор Берлинский Дом и затем отведать изыски добротной немецкой кухни 🥧 в старинном и не дорогом ресторанчике, стилизованном под квартиру ХIХ века (по желанию).