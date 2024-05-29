Квартал Николайфиртель – экскурсии в Берлине

Найдено 6 экскурсий в категории «Квартал Николайфиртель» в Берлине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Понять Берлин за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
117 отзывов
Понять Берлин за 2 часа: от рыбацкого посёлка до королевской столицы
Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю
Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 134 за всё до 10 чел.
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: в будние дни в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
25 за человека
Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
17 отзывов
Николаифиртель: увлекательная экскурсия-спектакль с фонарщиком в Берлине
Присоединяйтесь к незабываемому вечеру в Николаифиртеле, где фонарщик и актеры оживят историю Берлина в форме сказки
Начало: В районе Александрплац
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
15 июня в 18:30
16 июня в 18:30
39 за человека
Фотосессия в сердце Берлина
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по историческому центру Берлина с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Берлина и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии в уютной обстановке
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
250 за всё до 5 чел.
Другой Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
149 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    29 мая 2024
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Вчера был наш первый день в Берлине и нам очень повезло провести его с прекрасным гидом - Лизой. Был план прогулки
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    на 3 часа, заняло немного больше и мы получили полное впечатление о городе. Лиза знает здесь каждый уголок и ответы на все вопросы:-). Получили огромное удовольствие от города, благодаря чуткому проводнику. Спасибо, Лиза! Марина, Саша, Израиль

  • А
    Алёна
    8 мая 2024
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Лиза гид от Бога! Очень интересно, вдохновляюще рассказывает. Теперь я понимаю, почему так много хороших отзывов. Также очень человечная, у меня болела стопа,
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    так Лиза не торопилась, переживала, в итоге экскурсия задержалась минут на 20. Показала, где мне после экскурсии сесть на автобус, где мне поесть. Отвечала на любые вопросы. Я в восторге. Спасибо Вам, дорогая Лиза! Обязательно рекомендую!

  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Понять Берлин за 2 часа
    Спасибо за экскурсию.
  • М
    Мария
    1 мая 2024
    Фотосессия в сердце Берлина
    Юля, спасибо большое за прогулку и фотографии! Было очень тепло и душевно ❤️ Юля - прекрасный собеседник, а прогулка проходит в дружеской атмосфере. Однозначно рекомендую 🙌
  • L
    Leonid
    1 апреля 2024
    Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком
    Великолепно!!! В восторге были все, от мала до велика!
  • С
    Светлана
    22 марта 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
    Замечательная экскурсия. Дмитрий очень профессиональный и знающий гид. Даже после экскурсии мы несколько раз обращались к нему за советами и
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    он всегда очень быстро и подробно отвечал. Очень хотелось пойти и на другие экскурсии, которые предлагал Дмитрий но, к сожалению не сложилось со временем. В следующий раз обязательно пойду на другие экскурсии. Спасибо Дмитрию и всего ему хорошего.

  • О
    Ольга
    8 марта 2024
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Интересная прогулка, гид интересно рассказывала. Спасибо.👍
    Интересная прогулка, гид интересно рассказывала. Спасибо.👍Интересная прогулка, гид интересно рассказывала. Спасибо.👍Интересная прогулка, гид интересно рассказывала. Спасибо.👍Интересная прогулка, гид интересно рассказывала. Спасибо.👍Интересная прогулка, гид интересно рассказывала. Спасибо.👍
  • A
    Agnia
    7 февраля 2024
    Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком
    Интересный формат. Но мне лично больше бы хотелось узнать про главные достопримечательности Берлина
  • К
    Ксения
    7 ноября 2023
    Фотосессия в сердце Берлина
    C Юлей было очень легко общаться с первой минуты, она водила по красивым местам Берлина, мы непринужденно болтали и смеялись,
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    было комфортно и совсем не страшно фотографироваться, она всегда подсказывала в какую позу встать, если я стопорилась. Прогулка заняла 2 часа, я довольна фото, кажется, что получилось супер! Советую, классный формат прогулки+фото+беседы

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  • Н
    Наталья
    7 ноября 2023
    Фотосессия в сердце Берлина
    Юлия провела для нас отличную фотопрогулку по центру Берлина. С ней приятно и легко общаться, поэтому и фотографироваться в дружеской
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    обстановке было проще — чувствовать себя более расслабленной. Теперь у меня на память о Берлине есть и воспоминания и фотографии 😁 Спасибо Юлии!

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Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Квартал Николайфиртель»

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  4. Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком
  5. Фотосессия в сердце Берлина
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Квартал Николайфиртель" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 25 до 250. Туристы уже оставили гидам 214 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Квартал Николайфиртель», 214 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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