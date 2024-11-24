Экскурсии в церковь Святой Марии (Мариенкирхе)

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Святой Марии» в Берлине на русском языке, цены от €27, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Все грани Берлина за один день
На машине
25 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
«Вы увидите все важнейшие достопримечательности города: центральную площадь Александрплац, Телебашню, церковь Святой Марии, фонтан Нептуна, Ратушу, Триумфальную колонну, скульптуру «железному» канцлеру Германии Бисмарку и многое другое»
Сегодня в 21:00
Завтра в 14:00
240 за всё до 3 чел.
Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
Пешая
9 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Берлин: путешествие от столицы Пруссии до европейского мегаполиса
Погрузитесь в уникальное путешествие по Берлину, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя город, пересекая его с запада на восток
Начало: Жандарменмаркт
Завтра в 15:00
3 дек в 10:00
125 за всё до 10 чел.
Первое свидание с Берлином
Пешая
скидка
10%
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Первое свидание с Берлином
Исследовать прекрасное настоящее и загадочное прошлое столицы Германии
Начало: На Александерплац
«Какие сокровища древности хранятся в церкви Святой Марии»
5 дек в 11:00
8 дек в 11:00
3027 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элина
    24 ноября 2024
    Все грани Берлина за один день
    Вера прекрасный гид. Экскурсия прошла отлично. Большое спасибо!
  • Э
    Элина
    24 ноября 2024
    Все грани Берлина за один день
    Вера - настоящий профессиональный гид с большим опытом. Экскурсия замечательно спланирована, посетили все исторические места. И самое важное, так как
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    моя дочь аспирант исторического факультета, было особенно приятно, что Вера рассказывает всё на основе исторических фактов, со всеми датами, документальными фотографиями и отвечает на все вопросы. Во время экскурсии проявляет внимание, заботу и дарит позитивное настроение. Очень рекомендуем посетить Берлин именно с экскурсиями Веры! История с ней оживает на глазах и оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо!

  • Г
    Гасым
    16 ноября 2024
    Все грани Берлина за один день
    Благодарим Веру за очень содержательную экскурсию по Берлину!!!
  • J
    Jekaterina
    7 октября 2024
    Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
    Прекрасная экскурсия от Лазаря. Не нагружая излишней информацией, мы погрузились в мир, полный интересных историй Берлина, Германии в целом и
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    отдельных взятых людей, чьи судьбы оставили трепетать душу и сердце на несколько дней. Лазарь, будучи философом и историком по образованию, передает рассказ увлекательно, с юмором и интерактивом, заставляя участникам самостоятельно критически мыслить и пропускать все значимые события через личное восприятие. Всем сердцем советую этого гида!

  • Н
    Наталья
    23 августа 2024
    Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
    Вчера провели замечательную экскурсию с Лазарем. Его идея использовать велорикшу оказалась блестящей: мы посмотрели столько всего за время экскурсии, сколько
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    никогда бы не осилили пешком. Берлин - прекрасный город, и Лазарь показал и рассказал про самые важные и интересные места. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Церковь Святой Марии»

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  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Берлинский кафедральный собор
  9. Александрплац
  10. Улица Унтер-ден-Линден
Сколько стоит экскурсия по Берлину в декабре 2024
Сейчас в Берлине в категории "Церковь Святой Марии" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 240 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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