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моя дочь аспирант исторического факультета, было особенно приятно, что Вера рассказывает всё на основе исторических фактов, со всеми датами, документальными фотографиями и отвечает на все вопросы. Во время экскурсии проявляет внимание, заботу и дарит позитивное настроение. Очень рекомендуем посетить Берлин именно с экскурсиями Веры! История с ней оживает на глазах и оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо!