3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
«Вы увидите все важнейшие достопримечательности города: центральную площадь Александрплац, Телебашню, церковь Святой Марии, фонтан Нептуна, Ратушу, Триумфальную колонну, скульптуру «железному» канцлеру Германии Бисмарку и многое другое»
Сегодня в 21:00
Завтра в 14:00
€240 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Берлин: путешествие от столицы Пруссии до европейского мегаполиса
Погрузитесь в уникальное путешествие по Берлину, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя город, пересекая его с запада на восток
Начало: Жандарменмаркт
Завтра в 15:00
3 дек в 10:00
€125 за всё до 10 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Первое свидание с Берлином
Исследовать прекрасное настоящее и загадочное прошлое столицы Германии
Начало: На Александерплац
«Какие сокровища древности хранятся в церкви Святой Марии»
5 дек в 11:00
8 дек в 11:00
30€27 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлина24 ноября 2024Вера прекрасный гид. Экскурсия прошла отлично. Большое спасибо!
- ЭЭлина24 ноября 2024Вера - настоящий профессиональный гид с большим опытом. Экскурсия замечательно спланирована, посетили все исторические места. И самое важное, так как
- ГГасым16 ноября 2024Благодарим Веру за очень содержательную экскурсию по Берлину!!!
- JJekaterina7 октября 2024Прекрасная экскурсия от Лазаря. Не нагружая излишней информацией, мы погрузились в мир, полный интересных историй Берлина, Германии в целом и
- ННаталья23 августа 2024Вчера провели замечательную экскурсию с Лазарем. Его идея использовать велорикшу оказалась блестящей: мы посмотрели столько всего за время экскурсии, сколько
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Церковь Святой Марии»
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