Красная ратуша – экскурсии в Берлине

Найдено 3 экскурсии в категории «Красная ратуша» в Берлине на русском языке, цены от €27, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Пешая
56 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Расписание: В любое время
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
142 за всё до 8 чел.
Первое свидание с Берлином
Пешая
скидка
10%
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Первое свидание с Берлином
Исследовать прекрасное настоящее и загадочное прошлое столицы Германии
Начало: На Александерплац
5 дек в 11:00
8 дек в 11:00
3027 за человека
Сладкий Берлин
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сладкий Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    24 сентября 2024
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Всё очень интересно рассказал.
  • C
    Cветлана
    17 августа 2024
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Сергей - знающий гид, делал остановки, где требовалось. Все понравилось.
  • А
    Артур
    5 июня 2024
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Отличная экскурсия! Для знакомства с Берлином то, что нужно! Юлия потрясающе интересно рассказывает про историю и современность, про жизнь в
    читать дальше

    Берлине, про общество, про трагические события, прямо окунаешься в историю находясь в местах страшных событий. Юлия очень приятный собеседник! Объективно и четко доносит информацию! Потрясающие впечатления от поездки, благодаря экскурсии! Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Красная ратуша»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
  2. Первое свидание с Берлином
  3. Сладкий Берлин
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Берлинский кафедральный собор
  9. Александрплац
  10. Улица Унтер-ден-Линден
Сколько стоит экскурсия по Берлину в декабре 2024
Сейчас в Берлине в категории "Красная ратуша" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 150 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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