3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Расписание: В любое время
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€142 за всё до 8 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Первое свидание с Берлином
Исследовать прекрасное настоящее и загадочное прошлое столицы Германии
Начало: На Александерплац
5 дек в 11:00
8 дек в 11:00
30€27 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сладкий Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 сентября 2024Всё очень интересно рассказал.
- CCветлана17 августа 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Сергей - знающий гид, делал остановки, где требовалось. Все понравилось.
- ААртур5 июня 2024Отличная экскурсия! Для знакомства с Берлином то, что нужно! Юлия потрясающе интересно рассказывает про историю и современность, про жизнь в
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Красная ратуша»
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